per Mail teilen

In der Woche nach dem Angriff auf Polizisten in Trier-West gibt es im Viertel nur ein Thema. Kritik wird laut und ein ganzer Stadtteil fühlt sich zu Unrecht angeklagt.



Marc Borkam (SPD) ist Ortsvorsteher im Trierer Stadtteil West. Die Angriffe auf die Polizisten lassen das Viertel in einem schlechten Licht dastehen. Mal wieder, befürchtet Borkam. "Dass diese nächtliche Eskalation ausgerechnet in unseren Stadtteil stattfand, da besteht die Gefahr, dass alle gewissermaßen verhaftet werden, die da leben", sagt der Ortsvorsteher.

Marc Borkam (SPD) ist Ortsvorsteher im Trierer Stadtteil West. Für die Gewalt gegen die Polizisten gibt es im Viertel kein Verständnis, sagt Borkam. SWR

In den sozialen Netzwerken werde der Vorfall viel kommentiert. Das sei schon manchmal extrem, sagt Borkam. Das bekomme er mit. Aber seiner Meinung nach betreffe das insbesondere Menschen, die sich in den Vordergrund spielen wollen.

"Ich vertraue darauf, dass die Polizei ihre Aufklärungsarbeit richtig macht."

Das sei allerdings eine Dynamik, die nicht gut sei. Aber "ich vertraue darauf, dass die Polizei ihre Aufklärungsarbeit gut und richtig macht" so der Ortsvorsteher weiter. Borkam hofft, dass sich die Aufgeregtheit wieder legt.

Polizeisirenen waren in der Nacht zu hören

Marc Borkam wohnt in der Nähe der Diskothek Secret Club. Er sagt, er habe die Polizeisirenen gehört. Am nächsten Morgen habe die Nachricht dann schnell die Runde gemacht. Im Stadtteil werde seitdem viel darüber gesprochen. Über die Gewalt und die Berichterstattung auch über das Viertel, sind viele Bewohner erschrocken. Diese Eskalation gegen die Polizisten würde die Mehrheit ablehnen.

"Verständnis für diese Eskalation gibt es in unserem Stadtteil nicht".

Augenzeugen des Vorfalls kenne er aber nicht. Borkam wohnt schon sein ganzes Leben in Trier-West. Es sei ihm nicht bekannt, dass sich in der betroffenen Diskothek regelmässig Gruppen treffen. "Es gibt natürlich viele Geschichten, die derzeit in Trier-West erzählt werden. Das ist aber nichts Belastbares. Da vertraue ich eher auf Polizei und Staatsanwaltschaft", sagt der Ortsvorsteher.

SWR-Reporterin war vor Ort in Trier-West

Am Dienstag war eine SWR-Reporterin im Stadtteil West unterwegs und hat sich dort umgehört, mit den Menschen dort gesprochen. Nicht alle teilen die Sichtweise der Polizeibehörden zu dem Einsatz der Beamten vor der Diskothek. Ganz persönliche Einschätzungen des Vorfalls werden uns da mitgeteilt. Einige wollen nicht gelten lassen, dass sich vor der Diskothek in Trier-West gezielt Menschen zusammengefunden hätten, um die Polizei anzugreifen.

Polizei Trier zu den Vorwürfen im Netz

Zu dem Vorfall in der Nacht zum Freitag gibt es zahlreiche Videos im Netz. Die seien der Polizei bekannt, sagt Uwe Konz, Pressesprecher der Polizei in Trier. Und auch die Kritik am Einsatz der Polizisten kennen sie.

"Uns ist eine Vielzahl von Vorwürfen gegen die Polizisten bekannt."

Das alles werde zusammengefasst in die Ermittlungen, Am Ende habe die Staatsanwaltschaft darüber zu befinden, so Konz gegenüber dem SWR.

Anwalt eines Tatverdächtigen erhebt schwere Vorwürfe

Thomas Roggenfelder ist Anwalt in Trier und vertritt einen der bisher zwei Tatverdächtigen. "Mein Mandant hat mir das Ganze so geschildert, dass er von seinem Sohn, der in der Diskothek in eine Körperverletzung verwickelt war, angerufen wurde". Dann sei sein Mandant dorthin gegangen. Gegen die Polizei vorzugehen, sei nicht das Ziel seines Mandanten gewesen, betont der Anwalt.

"Meinem Mandanten ging es nicht darum, sich gegen die Polizei zu rotten"

Ihm liege ein Video vor, sagt Anwalt Thomas Roggenfelder. Darin sei eine kurze Sequenz zu sehen, in der sein Mandant geschlagen werde. Man sehe, wie er zu Boden gerungen werde. Dann komme ein weiterer Beamter dazu und hole mit einem schwarzen Gegenstand aus, der wie ein Schlagstock aussehe, beschreibt Roggenfelder die Szene.

Anwalt klagt Vorverurteilung an

Roggenfelder kritisiert, dass nach dem Angriff vor der Diskothek zu schnell Meldungen herausgegeben worden seien. Auch von der Politik. Auch mit härtesten Strafen sei gedroht worden. "Mein Mandant ist zum Anführer eines Mobs gemacht worden", sagt Roggenfelder und fordert eine umfassende Aufklärung des Vorfalls.