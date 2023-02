40 Gewalttätige greifen Polizei in Trier-West an

per Mail teilen

Rund 40 Personen haben nach Polizeiangaben am frühen Freitagmorgen in Trier-West Einsatzkräfte zum Teil mit Eisenstangen, Besen, Schaufeln und Glasflaschen angegriffen.

Nach Polizeiangaben waren Beamte kurz nach Mitternacht wegen einer Körperverletzung zu einer Diskothek gerufen worden. Aufgrund der aufgeheizten Stimmung und betrunkener Besucher seien mehrere Streifenwagen gefolgt.

Einkaufswagen auf Beamte geschleudert

Als sich die Polizisten um die gemeldete Körperverletzung kümmerten und den Sachverhalt aufnehmen wollten, seien sie von einigen umstehenden Personen angegriffen worden. Dann hätten sich etwa 40 Personen zusammengetan, um gegen die Beamten vorzugehen. Dabei attackierten und bewarfen sie laut Polizei die Einsatzkräfte mit Eisenstangen, Glasflaschen, Besen und Schaufeln.

"Es hat sich eine Gruppe von Gewalttätern regelrecht zusammengerottet."

"Einen solchen Gewaltausbruch gegen Einsatzkräfte habe ich in meiner Zeit als Leiter der Polizeiinspektion Trier noch nicht erlebt," sagte der Trierer Polizeidirektor Christian Hamm, "es hat sich eine Gruppe von Gewalttätern regelrecht zusammengerottet, um die Polizei lediglich aufgrund ihrer Anwesenheit anzugreifen und zu verletzen."

Polizei schoss zweimal in die Luft

Ein Mann schleuderte den Angaben zufolge einen Einkaufswagen, den er auf dem Platz vor der Diskothek gefunden hatte, in Richtung der Beamten. Für die Einsatzkräfte, die zahlenmäßig unterlegen gewesen seien, sei eine lebensgefährliche Situation entstanden, woraufhin ein Beamter zwei Warnschüsse in die Luft abgegeben habe. Dann habe sich die Lage beruhigt, so die Polizei.

Eine Polizeibeamtin und vier Polizeibeamte mussten sich - einer Mitteilung zufolge - verletzt in verschiedenen Trierer Krankenhäusern in ärztliche Behandlung begeben. Von den mutmaßlichen Tätern wurde ein 42-Jähriger und ein 21-Jähriger aus Trier in Gewahrsam genommen. Weitere Angreifer seien flüchtig.

Fünf Polizeibeamte mussten im Krankenhaus behandelt werden. SWR Marc Steffgen

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Polizei hat noch in der Nacht Ermittlungen wegen des Verdachts auf Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, schweren Landfriedensbruchs und versuchter Gefangenenbefreiung aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können oder Videoaufnahmen von dem Einsatz haben, sich zu melden.