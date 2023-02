Bei Angriff auf Trierer Polizisten nur Aufnahmen von einer Bodycam

per Mail teilen

Nach dem brutalen Angriff auf Polizisten in Trier liegen vorerst nur Aufnahmen von einer Bodycam vor. Das teilte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags mit.

Laut dem Inspekteur der rheinland-pfälzischen Polizei, Friedel Durben, standen bei dem Angriff in der vergangenen Woche 13 Polizisten bis zu 40 Angreifern gegenüber. CDU-Landtagsfraktionschef Christian Baldauf zeigte sich angesichts des Zahlenverhältnisses von einer einzigen Bodycam bei 13 Polizeibeamten "schockiert". Wäre die Polizei flächendeckend mit diesen kleinen Kameras ausgestattet, gäbe es nun "wesentlich mehr Beweismöglichkeiten".

Polizeiinspekteur: Bodycam-Bilder nur bedingt brauchbar

Durben sagte hingegen, die Beweismöglichkeiten von Bodycams gelangten bei einem dynamischen Massenangriff im Dunklen an ihre Grenzen. Unterdessen seien auch Hunderte private Handyvideos und -fotos von der Attacke bei der Polizei eingegangen. Zugleich sei geplant, künftig in jedem Streifenwagen in Rheinland-Pfalz eine Bodycam zu haben.

Minister Ebling räumte ein, dass es derzeit Mängel bei der Ausstattung der Beamten mit Bodycams gibt. "Das ärgert uns sehr", sagte der SPD-Politiker. Grund für die Engpässe sei zum einen, dass keine technische Unterstützung mehr für Altgeräte angeboten werde. Zum anderen könnten die gewünschten neuen Geräte eines US-Herstellers im Moment nicht geliefert werden. Eine SWR-Anfrage zu den Gründen hatte die Firma im Januar nicht beantwortet.

Fünf Beamte bei Einsatz vor Disko verletzt

Fünf Polizisten - eine Frau und vier Männer - waren bei dem nächtlichen Einsatz vor der Disko "Secret Club" in Trier verletzt worden, zwei davon durch Pfefferspray der Polizei. Zwei Männer wurden vorläufig festgenommen. Als die Lage eskalierte, gab ein Polizist zwei Warnschüsse in die Luft ab, daraufhin liefen laut Polizei zahlreiche mutmaßliche Angreifer weg. Diese waren unter anderem mit Schaufeln und Flaschen bewaffnet.