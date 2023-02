Schlägerei in Speicher: 21-Jähriger erheblich verletzt

per Mail teilen

Attacke ohne erkennbaren Grund: Etwa 15 Menschen sollen am Samstagabend in Speicher auf einen jungen Mann eingeschlagen und eingetreten haben. Die Polizei ermittelt.

Gegen 22 Uhr am Karnevalssamstag gehen bei der Polizei mehrere Notrufe wegen einer Schlägerei in Speicher ein. Laut Polizei finden dort in den Kneipen mehrere Feiern nach dem Fastnachtsumzug statt.

Alle verfügbaren Streifenwagen fahren nach Speicher. Dort treffen die Beamten auf einen 21-Jährigen mit erheblichen Verletzungen im Gesicht und am Körper. Seine Begleiter schildern, dass er zuvor ohne erkennbaren Grund von einem Mann provoziert worden sei.

Aggressor holt Verstärkung von etwa 15 Personen

Der Mann sei kurz darauf mit einer Gruppe von etwa 15 Leuten zurückgekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hätten dann mindestens fünf aus der Gruppe auf den 21-Jährigen eingetreten und eingeschlagen. Ein Mensch habe ihn mit einem gezogenen Messe bedroht.

Schläge gegen Helfenden

Ein 45-Jähriger, der zu Hilfe eilte, sei ebenfalls mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden und erlitt Prellungen. Kurz bevor die Polizei eintraf, flüchteten die mutmaßlichen Täter den Angaben zufolge.

Ein 17-jähriger Tatverdächtiger konnte demnach von den Beamten in Gewahrsam genommen werden. Drei weitere mutmaßliche Haupttäter konnten identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei Bitburg bittet um Zeugenhinweise.