Zentrale Sammelstelle für Erdbeben-Opfer in Türkei in Mainz

Die Hilfsbereitschaft für die Erdbeben-Opfer in der Türkei ist riesig. Die Hilfe wird nun koordiniert. Ab Mittwoch gibt es eine zentrale Sammelstelle für alle Spenden.

Wo können Sachspenden und Hilfsgüter für die Erdbebenopfer gesammelt und gelagert werden? Mit dieser Frage waren Vertreter türkischer Vereine und Verbände an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) herangetreten. Nun hat die Landesregierung zusammen mit der Stadt Mainz im ehemaligen FH-Gebäude in Mainz einen geeigneten Ort gefunden. Der türkische Generalkonsul Sedat Turan dankte der Landesregierung und der Stadt Mainz für die schnelle Hilfe.

Das ehemalige Impfzentrum in Mainz-Gonsenheim wird neues Sammelzentrum für Erdbeben-Spenden in die Türkei. SWR Golo Schlenk

Am Mittwoch startet Spendensammlung

In dem Gebäude im Stadtteil Gonsenheim, in dem zuletzt das Mainzer Impfzentrum untergebracht war, können ab Mittwoch Sachspenden abgegeben werden. Laut Staatskanzlei wird das türkische Generalkonsulat in Mainz die Spendensammelstelle mit ehrenamtlichen Helfern betreiben. Die Spenden könnten dort sortiert und für ihren Transport in die Türkei vorbereitet werden. Das Generalkonsulat werde noch darüber informieren, welche Sachspenden benötigt würden und zu welchen Uhrzeiten man sie abgeben könne, so die Staatskanzlei.

Abiturprüfungen sollen nicht gestört werden

Auf keinen Fall sollten Spenden schon früher ins ehemalige Impfzentrum gebracht werden. Nach Angaben einer Mainzer Stadtsprecherin wird das Gebäude an den Fastnachtstagen noch von den Rettungsdiensten genutzt, um verletzte und betrunkene Närrinnen und Narren zu versorgen.

In den kommenden Wochen absolvieren zudem die Abiturientinnen und Abiturienten des Otto-Schott-Gymnasiums in der Aula des Gebäudes ihre Prüfungen. Es seien Vorkehrungen getroffen worden, damit sie nicht gestört werden, teilt die Staatskanzlei mit.