Geldautomat in Saulheim gesprengt

Schon wieder wurde in Rheinland-Pfalz ein Geldautomat gesprengt. In der Nacht wurden Menschen in Saulheim im Kreis Alzey-Worms aus dem Schlaf gerissen.

Um 3:14 Uhr wurden der Polizei von mehreren Anwohnern Knallgeräusche gemeldet, und zwar im Bereich des Saulheimer Rathausplatzes. Als die Beamten eintrafen, stellten sie fest, dass der Geldautomat der Volksbank gesprengt worden war. Auf der Straße lagen Trümmerteile. Die Täter waren laut Polizei mit einem hochmotorisierten Auto vermutlich in Richtung A63 geflohen. Video herunterladen (1,8 MB | MP4) Untergasse in Saulheim war über Stunden gesperrt Der Bereich, in dem der Automat stand, ist komplett verwüstet. Auch das benachbarte Geschäft ist durch die Explosion beschädigt worden – in welchem Ausmaß steht laut Polizei noch nicht fest. Experten vom Landeskriminalamt untersuchten, ob noch Sprengstoffreste in dem Bereich zu finden waren. Danach konnten die Kriminaltechniker der Polizei Spuren sichern. Der Bereich um den Tatort war mehrere Stunden gesperrt. Zahl der Geldautomatensprengungen nimmt zu Erst am 11. Februar hatten Unbekannte einen Geldautomaten im Globus-Markt in Gensingen gesprengt. Die Zahl dieser Taten steigt in Deutschland auch nach einem vom Bundesinnenministerium organisierten Runden Tisch im November rasant weiter an. Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins Report Mainz sprengten die Täter seitdem 162 Geldautomaten, davon mehr als 60 allein in diesem Jahr.