In Bad Breisig im Kreis Ahrweiler sind am Freitagmorgen gleich zwei Geldautomaten gesprengt worden. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.

Ein Polizeisprecher sagte dem SWR auf Nachfrage, Anwohner hätten in der Nacht zu Freitag in Bad Breisig mehrere Detonationen gehört und über Notrufe die Polizei alarmiert. Bei den zwei Sprengungen seien die beiden Geldautomaten der Volksbankfiliale an der Bundesstraße 9 in Bad Breisig zerstört worden. In einer Pressemeldung hatte die Polizei zunächst nur von einem gesprengten Geldautomaten berichtet.

Bankgebäude in Bad Breisig bei Sprengung beschädigt

Das Bankgebäude in Bad Breisig sei stark beschädigt worden. Die Höhe des Schadens sei noch unklar, heißt es. In dem Haus gebe es mehrere Wohnungen, es sei aber niemand verletzt worden.

Die Sprengungen in Bad Breisig haben sich gegen 2:30 Uhr ereignet, teilte die Polizei weiter mit. Nähere Einzelheiten - etwa, ob die Täter Geld erbeutet haben - gab sie nicht bekannt. Nach Polizeiangaben sollen sie mit einem schnellen Sportwagen vom Tatort geflüchtet sein.

Fahndung nach Geldautomatensprengung in Bad Breisig

Die Fahndung nach den Geldautomatensprengern läuft. Die Polizei hat konkrete Fragen für mögliche Zeugen. Sie will unter anderem wissen, wem Fahrzeuge aufgefallen sind, die in der Nähe der Bankfiliale in Bad Breisig abgestellt waren. Und wer möglicherweise Gegenstände gefunden hat, die die Täter verloren haben könnten. Hinweise bitte an die Polizei in Koblenz.

RLP ist immer wieder Ziel von Geldautomatensprengern

In Rheinland-Pfalz werden immer wieder Geldautomaten gesprengt, zuletzt beispielsweise im Januar in einem Supermarkt in Koblenz, in Weyerbusch im Westerwald und in Neustadt an der Wied.

Nach den Erkenntnissen der Ermittler sind die Täter in Banden organisiert. Aus Sicherheitsgründen schließt die Sparkasse Koblenz inzwischen über Nacht viele Filialen mit einem Geldautomaten.