Mainzer Polizei stellt Suche nach flüchtigen Geldautomaten-Sprengern ein

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei nach den Tätern gefahndet, die am Morgen einen Geldautomaten in Hofheim gesprengt hatten. Die Fahndung wurde am Nachmittag ohne Ergebnis eingestellt.

Das gesamte Gelände zwischen Mainz-Mombach und Budenheim sei umstellt, über 100 Kräfte seien im Einsatz gewesen, so die Polizei. An jedem Feldweg standen demnach schwerbewaffnete Spezialkräfte. Die Polizei war mit Geländemaschinen im sogenannten Unterfeld unterwegs und durchkämmte jeden Winkel, allerdings ohne Ergebnis. Video herunterladen (6 MB | MP4) Täter in der Nähe versteckt? Natürlich könne es sein, dass die Täter irgendwo noch ein zweites Fahrzeug in der Hinterhand hatten oder dass sie abgeholt wurden, sagt Rinaldo Roberto von der Mainzer Polizei. Vermutlich handele es sich um drei Täter. Es bestand aber die Vermutung, dass sich die Flüchtigen in einer Gartenhütte auf dem weitläufigen Areal versteckt hatten. Deshalb waren die Einsatzkräfte mit Helmen und Maschinenpistolen ausgerüstet, alle trugen schusssichere Westen. Geldautomaten-Sprenger möglicherweise bewaffnet Ob die mutmaßlichen Geldautomaten-Sprenger gefährlich seien, könne man nicht sagen, so Roberto: "Die Täter sind vor allem gefährlich für die Geldautomaten." Aber man könne auch nicht ausschließen, dass sie bewaffnet seien. Die Bevölkerung solle deshalb vorsichtig sein und weiterhin keine Anhalter mitnehmen. Wer auffällige Personen sehe, werde gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Mainz Mit Fluchtfahrzeug bei Mainz verunglückt Schiersteiner Brücke nach Unfall von Geldautomaten-Sprengern wieder frei Die A643 im Bereich der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden war am Vormittag stundenlang voll gesperrt. Grund war ein Verkehrsunfall - verursacht von Tätern, die zuvor einen Geldautomaten in Hofheim gesprengt hatten. 13:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Fahrt mit Fluchtwagen endet auf Schiersteiner Brücke Die Gesuchten hatten vermutlich am frühen Morgen in hessischen Hofheim-Diedenbergen einen Geldautomaten gesprengt und waren danach mit dem Auto geflüchtet. Geld haben sie laut Polizei nicht erbeutet. Auf der Schiersteiner Brücke waren sie dann in Höhe der Abfahrt Mainz-Mombach mit dem Wagen gegen die Absperrung zwischen den Fahrbahnen geprallt und verunglückt. Das stark beschädigte Auto ließen sie auf der Brücke stehen und flüchteten vermutlich zu Fuß weiter. Der Wagen wurde ausgiebig untersucht und danach sichergestellt. Die Schiersteiner Brücke war deswegen stundenlang voll gesperrt.