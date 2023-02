An Fastnachtsdienstag wird in RLP weiter Straßenfastnacht gefeiert. Was heute sonst noch wichtig ist, lest ihr hier in unserem Newsticker.

9:45 Uhr Auflösung: Mehrheit in RLP spricht Dialekt Ich freue mich gerade sehr über das Ergebnis unserer Abstimmung: Demnach spricht eine deutliche Mehrheit von euch Rheinhessisch, Pfälzisch oder Moselfränkisch! Rund 73 Prozent haben das so angegeben, immerhin 13 Prozent sprechen Dialekt, wenn sie bei ihrer Familie sind. Übrigens: Wusstet ihr, dass mitten durch den Hunsrück die Grenze verläuft, die die Sprachräume Moselfränkisch und Rheinfränkisch (dazu gehören Rheinhessisch und Pfälzisch) trennt? Diese Trennlinie wird oft festgemacht an der Aussprache von "was" und "das": Im Moselfränkischen - und nördlich davon - werden sie "wat" und "dat" ausgesprochen. SWR

Ihr wohnt in Kaiserslautern und habt am Sonntag noch nichts vor? Wie wäre es dann mit einem Einsatz als Wahlhelfer? Die Stadt sucht kurzfristig noch Freiwillige für die Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt. Grund sind nach Angaben der Verwaltung einige Krankheitsfälle. Die Helferinnen und Helfer sollen überwachen, dass in den Wahllokalen alles nach Vorschrift abläuft. Außerdem unterstützen sie beim Ausgeben der Stimmzettel und bei der Auszählung. Dafür gibt's eine Aufwandsentschädigung von 25 Euro. Zur Stichwahl am Sonntag treten Beate Kimmel (SPD) und Anja Pfeiffer (CDU) an.

9:11 Uhr Schärensprung - so geht's Weil es so besonders ist, möchte ich euch an dieser Stelle mal den Schärensprung erklären - ein echtes Spektakel im Trierer Stadtteil Biewer, bei dem jeder und jede mitmachen kann! Der Schärensprung geht so: Hexen fegen mit Reisigbesen und Schellen den Winter aus den Straßen und Höfen, um sie herum fassen sich bunt kostümierte Närrinnen und Narren an den Händen und springen in Schlangenlinien zur Schärenmelodie. Los geht das Ganze um 14:11 Uhr. Klingt schweißtreibend! Wer macht trotzdem mit?

8:48 Uhr Friedlicher Rosenmontag Jetzt ist mal wieder Zeit für gute Nachrichten: Die Mainzer Polizei zieht eine positive Rosenmontags-Bilanz. Dafür, dass so viele Menschen in der Stadt unterwegs gewesen seien, sei es "eine rundherum friedliche Veranstaltung" gewesen, sagte ein Sprecher. Etwa 600.000 Menschen hatten bis tief in die Nacht den Rosenmontag gefeiert - so viele wie nie zuvor. Auch die Umzüge in der Region Trier und die anschließenden Fastnachtsfeiern sind laut Polizei weitgehend fröhlich und ohne Zwischenfälle verlaufen. Den Trierer Rosenmontagsumzug haben sich etwa 100.000 Menschen angesehen.

8:32 Uhr Messerattacke in Olzheim: Polizei sucht Täter In der Eifel sucht die Polizei nach einem Messerangriff in Olzheim nach den Tätern. Dort sind am Sonntag zwei Brüder auf dem Heimweg von einer Fastnachtsveranstaltung angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor waren die 21 und 23 Jahre alten Brüder mit drei Personen in Streit geraten. Von dieser Gruppe sind die Brüder offenbar später auch attackiert worden. Die Täter flüchteten.

7:48 Uhr Umfrage: Sprecht ihr Dialekt? Rhoihessisch, Pälzisch oder Trierer Platt - in Rheinland-Pfalz gibt's viele unterschiedliche Mundarten. Nach Angaben von Sprachforscherinnen und Sprachforschern sterben Dialekte aber allmählich aus. Als Pälzer Mädsche kann isch nur san: schad! Wie ist das bei euch? Sprecht ihr Dialekt?

7:28 Uhr Was passiert in Deutschland und der Welt? US-Präsident Joe Biden ist heute in Polen. In Warschau trifft er sich unter anderem mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Bei dem Gespräch wird es um den russischen Krieg gegen die Ukraine gehen. Gestern war Biden überraschend nach Kiew gereist. Dort hatte er zusätzliche Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt. Mit Spannung wird heute die Rede von Russlands Präsident Wladimir Putin zur Lage der Nation erwartet. Er spricht vor den Kammern des russischen Parlaments. Kurz vor dem Jahrestag der russischen Invasion am 24. Februar wird der Krieg in der Ukraine wohl eines der zentralen Themen sein. Eine Frau ist in Hildesheim (Niedersachsen) wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Ihr wird vorgeworfen, einen gefälschten Impfausweis vorgelegt zu haben. Die Frau hatte im November 2021 trotz einer Corona-Infektion in der Familie weiter in einem Seniorenheim gearbeitet. Dies hatte ihr Arbeitgeber erlaubt, weil er annahm, sie sei doppelt geimpft. Sie soll unbemerkt selbst mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein und eine Infektionskette in Gang gesetzt haben. Bei dem Ausbruch in dem Heim waren drei Bewohnerinnen gestorben.

7:12 Uhr Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Braubach Wir schauen nochmal zurück: Was ist am Abend und in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Ein Motorradfahrer ist im Rhein-Lahn-Kreis tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war er am Montagabend auf der Landstraße zwischen Braubach und Dachsenhausen mit einem Auto zusammengestoßen. Warum, ist noch unklar. Der Motorradfahrer wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, dort starb er wenig später. Die Landstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

7:05 Uhr Neue Frist für Kauf vom Flughafen Hahn Im Verkaufsverfahren für den insolventen Hunsrück-Airport Hahn wird eine weitere Schleife gedreht: Wie der Insolvenzverwalter mitteilt, können neue Interessenten bis zum 9. März ein Angebot abgeben. Dabei war der Bieterprozess eigentlich schon abgeschlossen. Hintergrund für die Fristverlängerung ist nach SWR-Informationen ein Interessent aus der Türkei: Demnach möchte der Flughafenbetreiber YDA am Hahn einsteigen. Er soll auch schon einen Finanzierungsnachweis vorgelegt haben.

6:50 Uhr So schön war der Umzug in Mainz Als sich der Rosenmontagszug gestern durch Mainz geschlängelt hat, saß ich am Schreibtisch im Büro... wie gut, dass die Kolleginnen und Kollegen bei Instagram die schönsten Szenen des Umzugs in ein Video gepackt haben! Das macht Laune, findet ihr nicht?

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Das ehemalige Impfzentrum in Mainz wird zu einem Spendenlager für die Opfer des Erdbebens in der Türkei: Heute Nachmittag bekommt der türkische Generalkonsul den Schlüssel überreicht. Ab morgen werden dann Sachspenden aus ganz Rheinland-Pfalz für das Erdbebengebiet gesammelt. Gleich drei große Fastnachtsumzüge waren gestern in Rheinland-Pfalz - und heute geht's munter weiter! Gefeiert wird zum Beispiel in Ramstein, in Bad Dürkheim und beim Schärensprung in Trier-Biewer. Heute ist nicht nur Veilchendienstag, sondern auch internationaler Tag der Muttersprache. Bei uns dehääm werd Pälzisch gebabbelt! Und bei euch? Wir schauen uns heute mal die Dialekte im Land an. Mehr dazu später hier im Ticker.

6:05 Uhr Acht Verletzte bei Hausbrand in Mainz In der Nacht hat es in einem Mehrfamilienhaus in Mainz gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden acht Menschen verletzt. Vier von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, darunter ein einjähriges Kind. 30 Menschen konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr konnte den Brand im ersten Obergeschoss nach eigenen Angaben schnell löschen. Die Brandursache ist noch unklar.

6:02 Uhr Fastnachtsdienstag bringt Sonne Die Straßenfastnachter dürfen sich freuen: Der Nebel hat sich verzogen, für heute sagt unsere Meteorologin Claudia Kleinert für weite Teile von Rheinland-Pfalz Sonne voraus. Und es bleibt mild. Darüber freuen sich auch Nicht-Fastnachter. Video herunterladen (4,6 MB | MP4)