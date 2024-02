Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:53 Uhr Don't drink & drive! Bei einem Unfall auf der Landstraße von Worms nach Bobenheim-Roxheim sind gestern Abend fünf Personen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben stieß ein Autofahrer mit seinem Pkw beim Überholen in einem Baustellenbereich mit mehreren Fahrzeugen zusammen. Anschließend kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Insgesamt waren sieben Autos an dem Unfall beteiligt. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Unfallverursacher Alkohol getrunken hatte und stellte seinen Führerschein sicher. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 9:30 Uhr.

9:44 Uhr Flut-Opfer-Angehörige demonstrieren vor dem Landtag Angehörige von Flut-Opfern aus dem Ahrtal haben am Morgen mit einer Kunstinstallation vor dem Landtag in Mainz demonstriert. Mit 135 in weißer Folie eingewickelten Schaufensterpuppen kämpfen sie gegen das Vergessen der Opfer. Im Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe befragen die Obleute heute den Kieler Krisenforscher Frank Roselieb. SWR Über das Thema berichtete SWR4 RLP um 9:30 Uhr.

9:39 Uhr Vier-Tage-Woche in Montabaur und Lahnstein Davon träumen viele: Vier Tage arbeiten, drei Tage Wochenende und das bei vollem Lohnausgleich. Die Firma Münz in Montabaur setzt jetzt auf Nachfrage der Mitarbeitenden seit einem Monat die Vier-Tage-Woche durch. Dafür wurden die Arbeitsabläufe neu strukturiert. Auch in Lahnstein wird das Konzept in einem Unternehmen ausprobiert. Ihr wollt mehr wissen? Dann schaut euch dieses Video mal an: Video herunterladen (71,9 MB | MP4)

9:28 Uhr Das geschah am 16. Februar im Jahr... 2001: Homosexuelle Paare dürfen eine staatlich anerkannte eheähnliche Gemeinschaft eingehen. Der damalige Bundespräsident Johannes Rau hat ein entsprechendes Lebenspartnerschaftsgesetz unterzeichnet. 1964: Willy Brandt wird Parteivorsitzender der SPD. Er folgt auf Erich Ollenhauer und hat dieses Amt bis 1987 inne. 1923: In Deutschland wird das erste gesonderte Jugendstrafrecht eingerichtet.

9:15 Uhr Wie modern ist die Ausbildung in RLP? Wir haben euch gestern den Ausbildungsreport 2023 für Rheinland-Pfalz vorgestellt. Dabei ist ein zentraler Aspekt, wie gut Auszubildende auf den digitalen Wandel vorbereitet sind. In einem Instagram-Live hat mein Kollege Florian Wagner mit Felix Schröder gesprochen. Er ist Gipser und Stuckateur und betreibt nebenbei einen Instagram-Kanal, auf dem er sich humorvoll mit dem Handwerk auseinandersetzt. So versucht er einen Einblick in die Branche zu geben. Schaut euch hier gerne nochmal das ganze Gespräch an:

9:02 Uhr 🤔 Wird die Bahnstrecke zwischen Landau und Germersheim reaktiviert? Noch ein Bahn-Thema: Die stillgelegte Strecke zwischen Landau und Germersheim könnte ab 2029 reaktiviert werden und als Ausweichstrecke für Regionalzüge in der Pfalz dienen. Das ist ein Ergebnis einer Online-Diskussion des Bündnisses Verkehrswende Südpfalz mit der grünen Landtagsabgeordneten Lea Heidbreder am gestern Abend. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 8:30 Uhr.

8:48 Uhr 🔍 Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe kommt zusammen In Mainz kommt gleich der Landtags-Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal zusammen. Der Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung, Frank Roselieb, soll sich zu seiner Kritik an einem Gutachten über den Katastrophenschutz in der Kreisverwaltung Ahrweiler äußern. Dieser Gutachter war damals zu dem Schluss gekommen, dass die Einsatzleitung in der Flutnacht das extreme Ausmaß der Katastrophe nicht habe erfassen können. Roselieb hingegen hatte im SWR von handwerklichen Fehlern in diesem Gutachten gesprochen. RLP Möglicherweise Ende der Beweisaufnahme Flut-U-Ausschuss: Krisenforscher soll Kritik an Gutachten erklären Im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe geht es heute erneut um ein Gutachten. Ein Krisenforscher soll seine Kritik an dem Gutachten erläutern.

8:27 Uhr Bundesparteitag der Freien Wähler in der Eifel Am Samstag treffen sich die Freien Wähler in der Eifel zu einem Bundesparteitag. In Bitburg möchten sie ihr Europawahlprogramm beschließen und auch über ein Kooperationsverbot mit der AfD sprechen. Dazu kommt auch Bundesvorsitzender Hubert Aiwanger nach Rheinland-Pfalz. Mehr Infos zum Parteitag: RLP Antrag für Bundesparteitag in Bitburg Stimmen die Freien Wähler für ein Kooperationsverbot mit der AfD? Die Freien Wähler treffen sich am Samstag in Bitburg in der Eifel zum Bundesparteitag, um ihr Europawahlprogramm zu beschließen. Ein Antrag des Kreisverbands Koblenz zu einem Kooperationsverbot mit der AfD könnte den Parteitag jedoch inhaltlich dominieren. 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell Im Eifelkreis haben die Freien Wähler innerhalb der vergangenen zwei Jahre ihre Mitgliederzahl fast verzehnfacht. Die Partei zählt nun 300 Mitglieder dort. Ausschlaggebend dafür sei der ehemalige Landrat des Eifelkreises und jetzige Fraktionsvorsitzende im Landtag Joachim Streit. Er genieße in der Eifel großes Ansehen, sei in hohem Maße vernetzt und habe Menschen durch persönliche Ansprache als Mitglieder gewinnen können, so die Landesgeschäftsführung. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 7:30 Uhr.

8:16 Uhr Deutschland und die Welt In München treffen sich heute Experten und Expertinnen aus der ganzen Welt zur Münchner Sicherheitskonferenz. Sie diskutieren die dringendsten Fragen der internationalen Sicherheit. Auch das Bundesfinanzministerium wird an der Konferenz teilnehmen. Wolodymyr Selenskyj kommt heute nach Berlin, wo er sich mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD) treffen wird. Anschließend reist er weiter nach Paris, dort empfängt Emmanuel Macron den ukrainischen Präsidenten. Die beiden wollen heute ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist nach wie vor in Israel, sie will mit Benny Gantz, dem Minister des israelischen Kriegskabinetts, sprechen und auch Angehörige der im Gazastreifen festsitzenden Geiseln treffen.

7:55 Uhr 👩‍✈️ Deutsche Bahn sucht Busfahrer Naaaa, Lust auf einen Job bei der Deutschen Bahn? Die sucht derzeit nämlich mehr als 150 Busfahrer und Busfahrerinnen. Wegen der Generalsanierung der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim sei zwischen Juli und Dezember ein Schienen-Ersatzverkehr notwendig. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 7:30 Uhr.

7:41 Uhr Planungen zum Einkaufsquartier "LU" in Mainz Viele Mainzer und Mainzerinnen waren traurig, als es hieß: Das Lulu schließt. Jetzt sind die Planungen für das neue Einkaufsquartier "LU" in der Mainzer Innenstadt aber abgeschlossen und lassen hoffen. Das neue Einkaufsquartier an der Ludwigsstraße soll mehr als 7.000 Qudratmeter Verkaufsfläche haben. Außerdem sind dort ein Hotel, Wohnungen und Gastronomie geplant. Und Achtung: Es soll auch eine begrünte Dachterrasse geben, die für Besucher und Besucherinnen außerhalb der Geschäftszeiten frei zugänglich ist. Da bin ich ja mal gespannt! Über das Thema berichtete SWR4 RLP um 7:25 Uhr.

7:34 Uhr 👤 Kreuznacher Stadtwerke warnen vor Betrügern Die Kreuznacher Stadtwerke warnen vor Betrügern und Betrügerinnen an der Haustür. Mehrere besorgte Kunden und Kundinnen hätten in den vergangenen Tagen bei den Stadtwerken angerufen und von Unbekannten an ihren Haustüren berichtet. Die sollen sich als Mitarbeitende ausgegeben haben und sollen versucht haben, Verträge an der Haustür abzuschließen. Die Stadtwerke wiesen darauf hin, dass echte Mitarbeitende sich mit einem Dienstausweis ausweisen können. Liebe Leserinnen und Leser, passt auf euch auf! Solche Vorfälle häufen sich irgendwie in der Vergangenheit - ob am Telefon oder direkt vor der Haustür. Stay safe! Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 6:25 Uhr.

7:27 Uhr Verletzte bei Unfall im Kreis Cochem-Zell Im Kreis Cochem-Zell hat sich in der Nacht ein 23-jähriger Fahrer mit seinem Pkw auf der L108 überschlagen. Dabei wurden er und sein Beifahrer laut Polizei verletzt und mussten ins Krankenhaus. Der Mann sei zwischen Binningen und Treis-Karden in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, teilt die Polizei mit. Die L108 war bis Mitternacht gesperrt. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 6:30 Uhr.

7:19 Uhr Stromausfall in Ransbach-Baumbach In Ransbach-Baumbach im Westerwald ist gestern Nachmittag für mehr als eine halbe Stunde der Strom ausgefallen. Grund war laut Energienetze Mittelrhein ein Baum, der bei Fällarbeiten auf eine Freileitung gestürzt war. Die beschädigte Leitung sei repariert worden. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 6:30 Uhr.

7:08 Uhr 🏀 Derbytime! Als eingefleischte Handballerin liebe ich Derbys! Das sind die Spiele, die man sogar auswärts gefühlt zum Heimspiel machen kann, weil mehr Fans als sonst zu einem Auswärtsspiel mitfahren. In der zweiten Basketball-Bundesliga steht am Abend ein rheinland-pfälzisches Derby an: Die Gladiators Trier treffen um 19:30 Uhr in Koblenz Oberwerth auf die Baskets Koblenz. Trier erwartet über 500 eigene Fans in der Halle. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 6:30 Uhr.

6:51 Uhr 🚈 Generalprobe für Sanierung der Riedbahn geglückt Die Deutsche Bahn ist mit der Sperrung der Riedbahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt in Januar zufrieden und das obwohl es einige Probleme gab. Sie habe viel aus dieser Generalprobe für die ab Juli geplante fünfmonatige Generalsanierung der Riedbahn gelernt. Im Januar war die Strecke eine Woche länger gesperrt gewesen, als ursprünglich geplant. Das Winterwetter, der Lokführerstreik und ein durchweichter Bahndamm hatten die Zeitpläne durcheinander gebracht. Die Deutsche Bahn will deshalb für die kommende Generalsanierung mehr Puffer für unvorhergesehene Ereignisse einplanen, sagte Bahnvorstand Berthold Huber. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 6:30 Uhr.

6:35 Uhr 🚜 Auch die Bauern streiken Da könnte man ja auch schon fast sagen: Und täglich grüßt das Murmeltier. Denn im Ahrtal sind bei der Generalversammlung des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau in Dernau heute wieder Bauernproteste angesagt. Die Kreisverwaltung rechnet mit Staus, weil ab dem Morgen dabei rund 100 Traktoren von Bad Neuenahr-Ahrweiler nach Dernau fahren. Bei der Versammlung geht es unter anderem um die Subventionskürzung beim Agrardiesel und mehr Tempo beim Wiederaufbau im Ahrtal - um den wichtigen Erwerbszweig Tourismus anzukurbeln. Gastredner ist Freie-Wähler-Bundeschef Aiwanger. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 6 Uhr.

Im Untersuchungsausschuss "Flutkatastrophe" ist wieder das Flut-Gutachten der Staatsanwaltschaft Thema. Ein Krisenforscher soll heute dazu vernommen werden, er kritisiert die Herangehensweise des Gutachters. Um den Biotechnologiestandort Rheinland-Pfalz voranzubringen, sollen Gründer aus der Branche gezielt unterstützt werden. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) informiert in diesem Zusammenhang heute über das Technologiezentrum Mainz (TZM). Das TZM wird zukünftig mit dem Netzwerkbetreiber Kadans kooperieren und sich auf Gründungen im Bereich Life Science und Biotechnologie fokussieren. In Kaiserslautern ist heute Prominenz angekündigt: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ist zu Gast am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.

6:13 Uhr 🔴 Warnstreik im Einzelhandel Die Gewerkschaft ver.di hat im rheinland-pfälzischen Einzelhandel wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Grund dafür sei, dass die Tarifgespräche immer noch nicht zu einem Ergebnis geführt hätten. Beschäftigte von IKEA in Koblenz und Kaiserslautern, H&M in Mainz und Kaiserslautern, Hornbach in Kaiserslautern und Kaufland in Mainz werden heute ihre Arbeit niederlegen. Inwiefern ihr als Kunden und Kundinnen davon betroffen sein werdet, ist derzeit noch nicht klar. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP um 5:30 Uhr.

6:04 Uhr 70-Jährige in Trier mit Waffe bedroht Zu Beginn ein Blick in die vergangene Nacht: Kurz nach Mitternacht meldete die Polizei, dass in Trier eine 70-Jährige von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht wurde. Die Polizei fahndete anschließend mit vielen Einsatzkräften nach dem Tatverdächtigen und konnte kurze Zeit später einen 54-Jährigen in seiner Wohnung festnehmen. Dort wurde eine Druckluftwaffe gefunden. Ob der Mann sie tragen durfte, wird noch von der Polizei geprüft. In welcher Beziehung der Mann zu der 70-Jährigen steht und über die Hintergründe des Streits ist noch nichts bekannt. Wir halten euch hier auf dem Laufenden: Trier Polizei nimmt Tatverdächtigen fest 70-jährige Frau in Trier mit Schusswaffe bedroht In Trier ist am Donnerstagabend eine 70-jährige Frau von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden. Die Polizei konnte den Verdächtigen kurze Zeit später ausfindig machen und festnehmen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:02 Uhr ☀️ Das Wetter: Überdurchschnittlich warm! Es wird frühlingshaft! Bis zu 16 Grad kann es heute in Rheinland-Pfalz geben. Passend dazu kommt auch die Sonne vorbei. Wechselhaft geht es dann am Wochenende weiter. Mehr Infos hat unser Wetterexperte Sven Plöger: Video herunterladen (25,4 MB | MP4)