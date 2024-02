Der 1. FC Kaiserslautern hat seinen Trainer Grammozis entlassen. Am Wochenende gibt es in Frankreich einen Bahnstreik, der sich auch auf uns auswirkt. Und Rheinland-Pfalz feiert Valentinstag. Das sind die Themen des Mittwochs.

Aktion "One Billion Rising" - macht ihr mit? Im ganzen Land gibt es heute Protest- und Tanzaktionen gegen Gewalt an Frauen und für Gleichberechtigung. Hintergrund ist die weltweite Initiative "One Billion Rising". Das bedeutet übersetzt: "Eine Milliarde erhebt sich". Hintergrund ist, dass nach Zahlen der Europäischen Union mehr als ein Drittel der Frauen in Europa schon Opfer von Gewalt geworden ist. Aktionen sind heute unter anderem in Bad-Neuenahr geplant, in Trier, Mainz und Kaiserslautern.

Feuer verursacht an IGS Contwig 100.000 Euro Schaden An der Turnhalle der IGS Contwig im Kreis Südwestpfalz hat es in der Nacht gebrannt: Das Feuer war laut Polizei kurz nach Mitternacht im Bereich mehrerer Mülltonnen ausgebrochen. Die Flammen griffen auf die Fassade der Halle über. Die Feuerwehr war rund vier Stunden damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Die Brandursache ist noch unklar, der Schaden liegt bei rund 100.000 Euro.

9:21 Uhr Offiziell: FCK trennt sich von Grammozis ⚽️ Der 1. FC Kaiserslautern hat offiziell bestätigt, was seit Stunden vermutet wird: Trainer Dimitrios Grammozis ist entlassen. Der Verein hat die Trennung auf seiner Homepage mitgeteilt. Der neue Trainer soll demnach schon am Nachmittag das Training auf dem Betzenberg leiten.

Krötensammler gesucht 🐸 In wenigen Tagen geht's los, dann hüpfen Kröten durchs Land, um einen passenden Platz zum Laichen zu suchen. Wenn sie dabei Straßen überqueren, endet die Suche oft tödlich. Krötensammler sollen jetzt helfen: So sucht der Rhein-Lahn-Kreis Freiwillige, die Kröten beispielsweise bei Katzenelnbogen und Bad Ems über die Straße tragen. Die Tiere werden zurzeit von Schutzzäunen davon abgehalten, die Straßenseite zu wechseln. Helfer sammeln sie dort ein. Die Freiwilligen sind laut Kreis meist in der Abenddämmerung oder auch sehr früh morgens im Einsatz.

Hochwasserschutz per Satellit Dass die Technik versagte, war einer von vielen Gründen, warum es 2021 zur Flutkatastrophe an der Ahr und in der Eifel kam. Damals sind Telefon- und Mobilfunknetze teilweise zusammengebrochen. Schlagartig ansteigende Pegelstände konnten in vielen Orten nicht mehr an die Hochwasservorhersagezentrale gemeldet werden. Das soll nicht mehr passieren: Künftig sollen die Wasserstände per Satellit übertragen werden. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium testet das System zurzeit in Odenbach am Glan im Kreis Kusel. In Bad Bodendorf an der Ahr soll ein weiterer satellitengestützter Pegel in Betrieb gehen.

8:20 Uhr Eurofighter löst Überschallknall aus Es passiert immer wieder: Ein lauter Knall ertönt am Himmel und ich zucke zusammen. Unschön! Einen solchen Knall hat es gestern in Südhessen gegeben. Ausgelöst wurde er offenbar durch einen Eurofighter der Luftwaffe. Alle Infos zu dem Vorfall haben wir in diesem Instagram-Post zusammengefasst:

8:12 Uhr Blick in die Geschichtsbücher: Der 14. Februar im Jahr... 2021: Knapp sechs Wochen nach der Erstürmung des Kapitols durch wütende Anhänger von Donald Trump spricht der US-Senat den Ex-Präsidenten im Amtsenthebungsverfahren von der Verantwortung frei. Eine Mehrheit der Senatoren stimmt zwar für eine Verurteilung, sie verfehlen aber die nötige Zweidrittelmehrheit. 1997: Mit einer groß angelegten Protestaktionen demonstrieren Menschen im Ruhrgebiet für den Erhalt der Arbeitsplätze im deutschen Steinkohlenbergbau. Auf einer Strecke von knapp 100 Kilometern bilden rund 220.000 Menschen ein "Band der Solidarität". 1952: In Oslo starten die 6. Olympischen Winterspiele. Deutschland nimmt zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder mit einer Mannschaft an den Spielen teil. Es treten allerdings nur Sportler der Bundesrepublik Deutschland an.

Jugendlicher aus der Nahe gerettet - Eltern sollen zahlen Die Eltern eines 15-Jährigen müssen vermutlich die Kosten für seine Rettung aus der Nahe bezahlen. Das hat der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg angekündigt. Der Junge war am Samstag bei Staudernheim mit seinem Schlauchboot zu einer Tour auf der Nahe gestartet. Bei Laubenheim hatte er die Kontrolle verloren und war gekentert. Der 15-Jährige wurde unverletzt geborgen. Insgesamt waren fast 100 Rettungskräfte im Einsatz. Die Kosten für die Rettung sollen im fünfstelligen Bereich liegen.

Betreiber von Fitnessstudio vor Gericht Aus dem Studio Trier kommt heute Morgen diese Nachricht: Ein Fitnessstudio-Betreiber aus der Verbandsgemeinde Gerolstein muss sich ab heute vor dem Amtsgericht Daun verantworten, weil er Krankenkassen um mehr als 200.000 Euro betrogen haben soll. Dem Mann wird vorgeworfen, Gesundheitskurse falsch abgerechnet zu haben. Viele Krankenkassen bezuschussen solche Kurse für ihre Mitglieder. Tatsächlich soll es solche Kurse im Fitnessstudio des Angeklagten gar nicht gegeben haben. Stattdessen wurde den Kassenmitgliedern ein individuelles Training angeboten. Im Klartext: Sie haben ihr normales Fitnesstraining offenbar auf Kosten der Krankenkassen gemacht.

7:23 Uhr Quiz zum Valentinstag 💝 Es ist Valentinstag und ihr braucht noch ein Geschenk? Blumen, Pralinen und Bücher sind ja gern genommen. Aber das geht auch origineller! In New York beispielsweise gibt es einen ungewöhnlichen Service zum Tag der Verliebten... Welchen besonderen Service bietet der Zoo im New Yorker Stadtteil Bronx zum Valentinstag an? Man kann zwei Turteltauben adoptieren. Man kann den Park mit den Schwänen für einen Heiratsantrag mieten. Man kann eine Kakerlake nach seinem Ex bzw. seiner Ex benennen. irrelevant: Man kann zwei Turteltauben adoptieren.

irrelevant: Man kann den Park mit den Schwänen für einen Heiratsantrag mieten.

richtige Antwort: Man kann eine Kakerlake nach seinem Ex bzw. seiner Ex benennen. Die gegebene Antwort ist Der Zoo bietet an, Madagaskar-Fauchschaben den Namen einer verflossenen Liebe zu geben. Zehntausende Kakerlaken stehen dafür bereit (Quelle: www.ardalpha.de).

7:13 Uhr Deutschland und die Welt Unser Blick über den Tellerrand, abseits vom Sport: Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten kommen ab heute zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Hauptthema wird die Zusammenarbeit mit der von Russland angegriffenen Ukraine sein. Ein weiteres Thema: der laufende Ausbau der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bricht zu einer weiteren Israelreise auf. In Jerusalem sind Gespräche geplant, unter anderem mit Außenminister Israel Katz und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Eine wichtige Rolle dürfte dabei die angekündigte Bodenoffensive der israelischen Armee gegen die islamistische Hamas in Rafah spielen. Auch die humanitäre Lage der Zivilbevölkerung in Gaza dürfte thematisiert werden. Beim traditionellen politischen Aschermittwoch liefern sich die Parteien knapp vier Monate vor der Europawahl einen Schlagabtausch. Die größte Kundgebung veranstaltet die CSU im niederbayerischen Passau, wo tausende Besucher eine angriffslustige Rede von Parteichef Markus Söder erwarten.

Grammozis kein FCK-Trainer mehr? ⚽️ Es ist DAS Gerücht des Morgens: Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern feuert nach Informationen der BILD-Zeitung und des Fanforums "Der Betze brennt" seinen Trainer Dimitrios Grammozis. Offenbar sollen die Trennung von Grammozis und die Bekanntgabe seines Nachfolgers zeitgleich oder zumindest kurz hintereinander bekanntgegeben werden. Wir halten euch hier im Newsticker auf dem Laufenden!

Porsche und Schmuck im Wert von 160.000 Euro weg In Kempenich im Kreis Ahrweiler haben Unbekannte ein Haus ausgeraubt, ohne dass es die Bewohner bemerkten. Laut Polizei haben die Diebe die Haustür aufgebrochen. Sie sollen dann zwei Designerhandtaschen, ein Portemonnaie und eine mit einem Brillanten besetzte Halskette gestohlen haben. Anschließend flüchteten sie mit dem Porsche ihrer Opfer. Die Polizei schätzt den Gesamtwert des Diebesguts auf 160.000 Euro.

RB Leipzig verliert gegen Real Madrid ⚽️ Noch ein Update für die Fußballfans unter uns: In der Championsleague hat RB Leipzig das Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid 0:1 verloren. Viel diskutiert wurde über einen frühen Treffer von Leipzig, der vom Schiedsrichter für ungültig erklärt wurde. Nicht nur für Leipzig-Trainer Marco Rose eine klare Fehlentscheidung... Noch hat Leipzig eine Chance, weiterzukommen: Das Rückspiel im Achtelfinale ist am 6. März in Madrid.

6:12 Uhr Bo Henriksen ist der Neue bei Mainz 05 ⚽️ Gestern noch haben wir im Newsticker darüber spekuliert, wer der neue Trainer beim FSV Mainz 05 werden könnte - inzwischen steht es fest: Der Däne Bo Henriksen, früherer Coach der Grashoppers Zürich, soll die Nullfünfer vorm Abstieg bewahren. Angst sei da fehl am Platz: "Wenn du nicht ängstlich bist, und dich traust, auch den Fehlern ins Auge zu sehen, dann hast du eine gute Chance zu gewinnen. Deswegen habe ich immer gewonnen." Am Samstag gegen Augsburg ist die nächste Gelegenheit dazu.

6:06 Uhr Das Wetter: Packt die T-Shirts aus! Gestern war es zum Ausklang der Fastnacht vielerorts nochmal schön sonnig. Doch das wird sich in den kommenden Tagen leider wieder ändern: Eine Warmfront bringt bis Samstag viel Regen zu uns nach Rheinland-Pfalz. Dazu wird es mild: Die Höchstwerte erreichen morgen schon 16 Grad! Video herunterladen (26,3 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Ihr wollt wissen, worüber Rheinland-Pfalz heute spricht? Wir haben hier ein paar Vorschläge: Es ist politischer Aschermittwoch, und das bedeutet auch in Rheinland-Pfalz: Schlagabtausch zwischen den Parteien! In Koblenz gehen die Grünen mit Umweltministerin Katrin Eder und dem Landesvorsitzenden Paul Bunjes an den Start. In Frankenthal werden für die Sozialdemokraten Ministerpräsidentin Malu Dreyer, der Landesvorsitzende Roger Lewentz und Arbeitsminister Alexander Schweitzer eine Rede halten. In Mainz ist für die CDU Generalsekretär Gordon Schnieder dabei. Bad Neuenahr-Ahrweiler macht am Nachmittag bei der weltweiten Kampagne "One Billion Rising – eine Milliarde erhebt sich" mit. Dabei handelt es sich um eine Tanz-Demonstration zum weltweiten Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Parallel dazu startet ein Spendenlauf. Der Erlös geht an Frauenhäuser. Auch in anderen Orten im Land soll es Aktionen geben. Die Fastenzeit beginnt! Die katholische und die evangelische Kirche im Land laden deswegen zum Klimafasten ein. Ziel ist es, das Verhalten im Alltag zu hinterfragen und stärker auf einen klimafreundlicheren Lebensstil zu achten. Beispielsweise, indem das Auto öfter stehen bleibt.