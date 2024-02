Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:53 Uhr Hoppla - in Brasilien wird Hunsrücker Platt gesprochen! Wer hätte das gedacht? Tausende Kilometer vom Hunsrück entfernt sprechen die Menschen so ähnlich wie in Rheinland-Pfalz! Woran das liegt? Klickt euch doch mal durch unseren Insta-Post, da haben meine Kollegen und Kolleginnen es gut erklärt:

9:46 Uhr Update: Mutmaßlicher sexueller Übergriff in Speyer Wie ich hier bereits heute morgen um 7 Uhr berichtet habe, soll am Samstag bei einer Fastnachts-Feier in Speyer ein 15-jähriges Mädchen sexuell missbraucht worden sein. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat gegenüber dem SWR nun bestätigt, dass es sich nicht um drei, sondern um vier Tatverdächtige handelt. Über das Thema berichtete SWR4 RLP um 9:30 Uhr.

9:38 Uhr 🎮 Mainz 05 sucht Nachwuchs für E-Sports-Team Für mich ist E-Sports ja irgendwie noch recht undurchschaubar. Aber dahinter steckt inzwischen ein riesiges Geschäft! Auch der Fußball-Bundesligist Mainz 05 setzt auf die neue Sportart und sucht aktuell Nachwuchs für sein E-Sports-Team. Dafür veranstaltet der Verein heute und morgen Online- Qualifikationsturniere. Zwei Tage lang messen sich die Spieler beim Fußball an der Playstation. Zehn von ihnen dürfen dann am sogenannten Scouting Day am 24. Februar in der Mainzer Arena teilnehmen. Nach Angaben von Mainz 05 haben sich etwa 200 Spieler angemeldet - alle männlich. Um auch Mädchen und Frauen für das E-Sports-Team zu gewinnen, können sich Spielerinnen direkt für den "Scouting Day" anmelden. Na Mädels, wär das nicht was für eine von euch? Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 8:30 Uhr.

9:30 Uhr 👩‍👩‍👧‍👦 Familienkarte in Worms gültig Das ist doch eine schöne Nachricht an diesem Donnerstagmorgen: In Worms gilt ab sofort auch die sogenannte Familienkarte. Damit erhalten Familien Vergünstigungen in bestimmten Geschäften und bei Events von Vereinen oder Kultur- und Bildungseinrichtungen. Die Familienkarte wurde vom rheinland-pfälzischen Familienministerium eingeführt. In Worms machen beispielsweise die Jugendherberge, das Nibelungenmuseum, die Schwimmbäder oder die Musikschule mit. Die Karte galt bislang unter anderem in Ludwigshafen und im Landkreis Kaiserslautern. Bis 2025 soll sie nach und nach in ganz Rheinland-Pfalz eingeführt werden. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 8:30 Uhr.

9:25 Uhr Geschichte: Das war am 15. Februar im Jahr... 2020 Frankreich meldet den ersten Corona-Toten in Europa. Es ist ein chinesischer Tourist aus der schwer betroffenen zentralchinesischen Provinz Hubei. 1982 Die Bohrinsel "Ocean Ranger" kentert in einem Sturm vor der Küste Neufundlands und reißt 84 Menschen in den Tod. 1922 In Den Haag findet die Eröffnungssitzung des vom Völkerbund geschaffenen Ständigen Internationalen Gerichtshofs statt. Er wird 1946 vom Internationalen Gerichtshof (IGH) der Vereinten Nationen abgelöst.

9:12 Uhr 💍 Paare im Südwesten heiraten später! Jetzt wird's persönlich: Habt ihr schon JA gesagt oder habt ihr es irgendwann vor? Die Rede ist vom Bund der ewigen Liebe, der Ehe. Spannend ist, dass Paare im Südwesten immer später heiraten. Unser Team hat sich das auf Instagram mal angeschaut:

9:02 Uhr 🌳 Klimakranke Bäume werden gefällt Das Klima macht vielerorts auch den Bäumen zu schaffen. In Trier sollen daher ab kommendem Montag klimakranke Bäume im Wald auf dem Petrisberg gefällt werden. Alle Baumarten seien betroffen, teilte die Stadt Trier mit. Hitze und Trockenheit hätten sie geschwächt, sodass sie nicht mehr standsicher seien und Äste abbrechen können. Wegen der Baumfällarbeiten sind bestimmte Teile des Waldes in den kommenden zwei Wochen gesperrt. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 8:30 Uhr.

8:39 Uhr Einzelheiten zur Sperrung der A62 In den nächsten drei Wochen wird die A62 immer mal wieder gesperrt. Unter der Woche soll das zwischen 9 und 15:30 Uhr der Fall sein, am Wochenende von 8:30 bis 16 Uhr. Das soll insgesamt neun Tage so gehen. Die Sperrungen seien notwendig, weil die Bodenbeschaffenheit der Strecke untersucht werden muss. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 8:30 Uhr.

8:32 Uhr Brand in Mehrfamilienhaus Ich will mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich sich dieser Wohnungsbesitzer fühlen muss: In Kaiserslautern hat in der Nacht ein Mehrfamilienhaus Feuer gefangen und der Eigentümer der Wohnung war während des Feuers nicht vor Ort. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Anwohner hätten den Rauch rechtzeitig entdeckt und die Rettungskräfte gerufen. Die Feuerwehr soll den Brand schnell gelöscht haben. Warum er ausgebrochen ist, wird jetzt ermittelt. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag. Zwei Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind zurzeit nicht bewohnbar, so die Polizei weiter. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 7:30 Uhr.

8:22 Uhr Probleme beim Bau der Mittelrheinbrücke Beim geplanten Bau der Mittelrheinbrücke nahe St. Goarshausen gibt es nach SWR-Informationen weitere gravierende Probleme - denn: neue Rheinbrücken müssen eine bestimmte Mindesthöhe einhalten. Die dazugehörige Kommission in Straßburg schreibt vor, dass neue Rheinbrücken so hoch sein müssen, dass Frachtschiffe mit vier übereinander gestapelten Containern darunter durchfahren können. Doch dann würde die Brücke eine Höhe erreichen, die das Landschaftsbild stören würde und das wiederum den Welterbe-Status gefährden könnte. Mehr erfahrt ihr in diesem Hörfunk-Beitrag von meinem Kollegen Frank Helbert: Audio herunterladen (630 kB | MP3)

8:15 Uhr Friedliche Demo in Neuwied gegen die AfD Diese Demo-Welle scheint niemals abzuklingen! Am Mittwochabend sind in Neuwied viele Menschen gegen die AfD auf die Straßen gegangen. Nach Angaben der Polizei sollen es 300 gewesen sein. Die Demonstration verlief laut Polizei friedlich. Dazu aufgerufen hatte das Neuwieder Bündnis für Demokratie und Toleranz. Anlass war der Politische Aschermittwoch der AfD im Bürgerhaus Torney. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 7:30 Uhr.

8:10 Uhr ⚽️ Neuer Co-Trainer bei Mainz 05 Nach dem Trainerwechsel bei Fußball-Bundesligist Mainz 05 hat der Verein bekannt gegeben, wer Co-Trainer wird: Michael Silberbauer unterstützt demnach den neuen Trainer Bo Henriksen. Silberbauer ist ebenfalls Däne und hat beim FC Midtjylland bereits mit Henriksen gearbeitet. An Rosenmontag hatte sich Mainz 05 nach einer Reihe von Niederlagen vom bisherigen Trainer Jan Siewert getrennt. Über das Thema berichtete SWR4 RLP um 7:30 Uhr.

8:01 Uhr Kind von Auto erfasst und verletzt Ein zwölf Jahre altes Kind ist am Mittwoch bei einem Unfall in Bad Neuenahr-Ahrweiler von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei das Kind vor einem Parkplatz auf die Straße gelaufen und habe nicht auf den Verkehr geachtet. Dabei sei es von einem Auto erfasst worden. Die Verletzungen des Kindes waren laut Polizei zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Der Fahrer des Autos habe einen Schock erlitten. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 7:30 Uhr.

7:50 Uhr 🚌 Kostenlos Busfahren bei Events in Alzey Das hört man doch gern: In Alzey (Landkreis Alzey-Worms) kann man in diesem Jahr bei allen Veranstaltungen kostenlos Bus fahren. Wie die Stadt mitteilt, braucht man damit an 32 Tagen im Jahr für die Busse im Stadtgebiet kein Ticket. Zu den Veranstaltungen gehören unter anderem die Scheu Time im Mai, das Römerfest im Juli und das Winzerfest im September. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 7:30 Uhr.

7:29 Uhr 🎬 Quiz zur Berlinale Die Berlinale zählt neben den Veranstaltungen in Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Branche. Wer war maßgeblich daran beteiligt, dass 1951 die Berlinale ins Leben gerufen wurde? Oscar Martay, Mitarbeiter der US-Militärregierung Marlene Dietrich, deutsche Schauspielerin Ernst Reuter, regierender Bürgermeister richtige Antwort: Oscar Martay, Mitarbeiter der US-Militärregierung

7:21 Uhr 🍷 Berlinale mit südpfälzischen Weinen Ach, das hört man doch gern: Internationale Filmstars können sich heute Abend auf der Gala zur Eröffnung der diesjährigen Berlinale südpfälzische Weine gönnen. Die Veranstaltungsgesellschaft Landau/Südliche Weinstraße ist nach eigenen Angaben offizieller Weinlieferant des Internationalen Filmfestivals in Berlin. 10.000 Flaschen stünden in Berlin für Hollywoodstars wie Cillian Murphy, US-Schauspielerin Kristen Stewart oder auch den Star-Regisseur Martin Scorsese bereit. Bisher war Pfälzer Wein nur bei Rahmenveranstaltungen der Berlinale präsent. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 6:30 Uhr.

7:15 Uhr 🌍 Deutschland und die Welt In rund fünf Monaten startet die Deutsche Bahn mit der ersten Generalsanierung auf der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Anfang Januar fanden bereits Vorarbeiten statt - eine Generalprobe für Bauablauf und Ersatzkonzept. Heute Nachmittag stellt die Deutsche Bahn bei einer Pressekonferenz in Berlin eine Bilanz vor und blickt auf die Erkenntnisse für die geplanten Arbeiten im zweiten Halbjahr. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) setzt ihren Israel-Besuch heute fort. Es ist ihr fünfter Besuch in Israel seit Beginn des Gaza-Krieges. Nach Angaben des Auswärtigen Amts soll der politische Weg hin zu einer neuen humanitären Feuerpause in Gaza im Fokus stehen, um ein Zeitfenster für die Freilassung weiterer Geiseln und Verhandlungen über einen nachhaltigen Waffenstillstand zu schaffen. In Berlin startet heute das 74. Internationale Filmfestival - die Berlinale. Der Auftakt wird heute Abend im Berlinale Palast mit zahlreichen internationalen und nationalen Stars gefeiert.

7:01 Uhr Mutmaßlicher sexueller Übergriff in Speyer Am Samstag soll bei einer Fastnachts-Feier in Speyer ein 15-jähriges Mädchen sexuell missbraucht worden sein. Veranstalter der Party war die Katholische junge Gemeinde St. Joseph. Laut Staatsanwaltschaft soll das Mädchen heute vernommen werden. Die drei Tatverdächtigen sind zwischen 15 und 19 Jahre alt und derzeit auf freiem Fuß. Sie sollen nicht mit der Katholischen jungen Gemeinde in Verbindung stehen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 6:30 Uhr.

6:52 Uhr Schüsse bei Superbowl-Siegerfeier in Kansas City Die Kansas City Chiefs konnten am Wochenende zum zweiten Mal in Folge den Super Bowl für sich entscheiden. Das wollte das Team nun mit seinen Fans in Kansas City, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Missouri, feiern. Gegen Ende der Parade fielen am Rande der Veranstaltung Schüsse. Nach Angaben der Behörden wurde dabei ein Mensch getötet, 22 weitere wurden verletzt. Die Polizei konnte drei Tatverdächtige festnehmen, ein Motiv ist bislang unklar. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP um 5:30 Uhr.

6:43 Uhr B51 wieder frei Ich habe euch eben noch von dem LKW-Unfall auf der B51 bei Fließem berichtet - ihr könnt aufatmen, falls ihr die Strecke befahren möchtet: Die Sperrung wurde aufgehoben, der Stau löst sich allmählich. Aber: Die Straße wird heute im Laufe des Vormittags nochmal gesperrt werden, da laut Polizei ausgelaufener Treibstoff weggebaggert werden muss. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 6:30 Uhr.

6:41 Uhr Gewalt gegen Pflegekräfte Auch in Rheinland-Pfalz sind Angriffe auf Ärzte und Ärztinnen sowie Pflegekräfte längst gang und gäbe. Teils werden Patientinnen und Patienten handgreiflich, weil sie unzufrieden mit ihrer Diagnose sind, teils weil sie befürchten, nicht gut genug behandelt zu werden. Das Arzt- und Pflegepersonal würde bespuckt, gekratzt und gebissen werden. Das sei aber normal und werde gar nicht mehr als Gewalt angesehen, erklärt Max-Peter Weber, der Chef der Notaufnahme im Städtischen Krankenhaus Pirmasens: "Wenn jetzt jemand plötzlich geschlagen wird, das würden wir als Gewalt bezeichnen. Zum Rest sagen wir Alltag." Falls euch das Thema interessiert: Heute Abend könnt ihr euch bei "Zur Sache Rheinland-Pfalz" um 20:15 Uhr in SWR und anschließend in der ARD Mediathek mehr zum Thema anschauen. Den Artikel zum Thema gibt's hier: Rheinland-Pfalz Landespflegekammer will Meldesystem Gewalt gegen Pflegekräfte in Krankenhäusern in RLP Angriffe auf Ärzte und Pfleger - auch in Rheinland-Pfalz längst Alltag. Gründe gibt es viele - aber was ist zu tun? Die Pflegekammer fordert Schutzmaßnahmen und ein Meldesystem. 20:15 Uhr Zur Sache Rheinland-Pfalz! SWR RP

6:30 Uhr Geduld auf der A62 gefragt Apropos Verkehr: Von heute bis zum 9. März wird die A62 zwischen Pirmasens und Thaleischweiler-Fröschen immer mal wieder stundenweise voll gesperrt. Der Streckenabschnitt soll saniert werden und dafür sind Bohrungen und Bodenproben nötig. Der Verkehr wird über die B270 umgeleitet. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 6 Uhr.

🚗 So ist die Lage auf den Straßen Wie sieht es auf den Straßen in Rheinland-Pfalz aus?

6:04 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Am Vormittag stellt der Rechnungshof Rheinland-Pfalz seinen Jahresbericht für 2023 vor. Dazu gehört unter anderem aufzudecken, wo Kommunen bei ihren Ausgaben Geld sparen könnten. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) präsentiert seinen Ausbildungsreport Rheinland-Pfalz. Der Fokus liegt auf dem Aspekt "moderne Ausbildung". Konkret: Inwieweit hat die Digitalisierung in Betrieben und Berufsschulen Einzug gehalten? In Ingelheim in Rheinhessen eröffnet Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittag einen inklusiven Betrieb für den Bereich Autopflege. Dazu gehört auch eine Radwerkstatt. Der Betrieb schafft 14 neue Arbeitsplätze, davon sieben Arbeitsplätze für Menschen mit Schwerbehinderung.

6:02 Uhr 🌧 Das Wetter: Mild mit Regen Auch am Donnerstag bleibt es weiterhin mild. Der Morgen bringt Temperaturen zwischen 7 bis 10 Grad mit wenig Sonne, am Vormittag gibt es vor allem in der Eifel und im Westerwald starke Schauer. Und dann wird es richtig warm! Bis zu 16 Grad sind möglich am Rhein. Aber wir können uns nicht zu lange freuen, kühlere Luft ist schon unterwegs. Man könnte bei diesem wechselhaften Wetter meinen, es ist schon April. Video herunterladen (30,1 MB | MP4)