Stimmen die Freien Wähler für ein Kooperationsverbot mit der AfD?

Die Freien Wähler treffen sich am Samstag in Bitburg in der Eifel zum Bundesparteitag, um ihr Europawahlprogramm zu beschließen. Ein Antrag des Kreisverbands Koblenz zu einem Kooperationsverbot mit der AfD könnte den Parteitag jedoch inhaltlich dominieren.

Bei den Freien Wählern gibt Hubert Aiwanger den Ton an. Und der Bundesvorsitzende mag es gern deftig. Etwa wenn er Dinge sagt oder schreit wie: "Ihr habt's wohl den Arsch offen da oben" und damit die Bundesregierung meint. Oder fordert: Die schweigende große Mehrheit dieses Landes müsse "sich die Demokratie wieder zurückholen". Solche Stammtisch-Parolen bringen den Freien Wählern zwar bundesweit Aufmerksamkeit, aber auch den Vorwurf, am rechten Rand zu fischen.

Antrag soll Haltung der Freien Wähler zur AfD klarstellen

Klarheit erzwingen will deshalb Stephan Wefelscheid. Der rheinland-pfälzische Freie Wähler Chef möchte sich so auch regierungsfähig zeigen für die Zeit nach der nächsten Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Über seinen Kreisverband Koblenz hat Wefelscheid den Antrag für ein Kooperationsverbot mit der AfD initiiert. Das ist auch als Aufforderung an Aiwanger zu verstehen, sich klar abzugrenzen, gerade angesichts der anhaltenden Demos, bei denen Hunderttausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen.

"Da ist es ganz wichtig, dass die Menschen draußen wissen, auf wen sie sich verlassen können, wer zum demokratischen Spektrum gehört, wer die politische Mitte ist, das sind die Freien Wähler. Und deswegen brauchen wir einen solchen Beschluss auch, der klar festlegt, dass mit uns keine Zusammenarbeit mit Rechten möglich ist", sagte Wefelscheid dem SWR.

Auf Unverständnis stieß bei den Freien Wählern in Rheinland-Pfalz zuletzt auch, dass Aiwanger nicht an Demonstrationen gegen "rechts" teilnahm und davon sprach, die Demos würden vielfach von Linksextremisten unterwandert.

Aiwanger bezeichnet Abgrenzung als Selbstverständlichkeit

Wefelscheid hofft, dass der Antrag, "die Brandmauer zur AfD zu stärken, und einen Parteitagsbeschluss dazu zu fassen, mit großer Mehrheit durchgehen wird". Aiwanger hat angekündigt, den Antrag für ein striktes AfD-Kooperationsverbot zu unterstützen. Gleichzeitig bezeichnete er diesen als Selbstverständlichkeit und prognostizierte, der Antrag werde auf dem Parteitag in Bitburg keine größeren Debatten auslösen.

Aiwanger verwies darauf, dass es dazu auch schon Beschlüsse des Vorstands gebe: "Es bestätigt eben noch mal unsere Linie, und vielleicht muss man auf gewisse Selbstverständlichkeiten trotzdem jedes Jahr neu hinweisen und keine Debatten entstehen zu lassen."

Bisher haben die Freien Wähler jedoch nur ausgeschlossen, bestimmte frühere AfD-Mitglieder aufzunehmen. Der Antrag aus Koblenz geht viel weiter: Keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD, keine inhaltlichen Absprachen.

Ringen um die Brandmauer zur AfD?

Ob der Antrag in Bitburg wirklich keine Debatten auslöst, ist aber ungewiss. In einigen Landesverbänden deutet sich nämlich Widerstand an. Der Kreisverband Nienburg in Niedersachsen hat einen Gegenantrag vorbereitet. Darin wird gefordert, das Thema AfD-Kooperationsverbot zu verschieben. Es würde den Bitburger Parteitag zum Europawahlprogramm überschatten und damit der Partei zum gegenwärtigen Zeitpunkt schaden. Generell sei man aber dafür, sich von der AfD abzugrenzen, heißt es vom niedersächsischen Landesverband.

Landesverband Sachsen sieht Kooperationsverbot mit AfD skeptisch

Skeptisch wird ein Kooperationsverbot in Sachsen gesehen, wo die Freien Wähler im September erstmals den Einzug in den Landtag schaffen wollen und die AfD die Umfragen mit mehr als 30 Prozent anführt. Der Landesvorsitzende Thomas Weidinger sagte dem SWR: "Wir bauen keine Brandmauer." Man grenze sich klar von jeder Form von Extremismus ab - von rechts wie von links, aber nicht alle AfD-Mitglieder seien Rechtsextremisten.

"Hinter einer Brandmauer würden auch die Wähler der AfD verschwinden, die wir für die bürgerliche Mitte zurückgewinnen wollen", so Weidinger. Nach einem Einzug in den Landtag würden sich die Freien Wähler daher auch mit der AfD inhaltlich auseinandersetzen. Der sächsische AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft.

Politikwissenschaftler Jun sieht Freie Wähler in einem Dilemma

Aus Sicht von Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Uni Trier stecken die Freien Wähler in einem Dilemma. Mit einer scharfen Abgrenzung könnte es für die Partei schwerer werden, Protestwähler von der AfD für sich zu gewinnen, so Jun im SWR-Interview. Deshalb wollten sich viele Freie Wähler im Osten die Option für Kooperationen auf kommunaler Ebene mit der AfD offen halten.

Andererseits gebe es viele bürgerliche Wähler, die sagen, "wir müssen auf jeden Fall eine Brandmauer gegen rechts sehen von der Partei, die wir wählen", erklärte Jun. Um Wähler von den Unionsparteien oder der FDP zu gewinnen, sei es für die Freien Wähler also nötig, sich von der AfD abzugrenzen.

Europawahlprogramm soll verabschiedet werden

Die Freien Wähler gehen nach eigenen Angaben mit dem Vorhaben in die Europawahl, die Europäische Union zu stärken. Ziel müsse es sein, die Wettbewerbsfähigkeit auf allen Ebenen zu erhalten. Von der Ökonomie bis zur Verteidigung. "Gleichzeitig muss Europa ein Anker für Frieden und Freiheit in der Welt bleiben und seine Werte aktiv und pragmatisch verteidigen", heißt es im Entwurf für das Europawahlprogramm, das der Parteitag beschließen soll.

Die Liste der Freien Wähler für die Europawahl führen Christine Singer (Bayern), Engin Eroglu (Hessen) und Joachim Streit (Rheinland-Pfalz) an.

Joachim Streit will stellvertretender Bundesvorsitzender werden

Streit stellt sich in Bitburg auch zur Wahl als stellvertretender Bundesvorsitzender. Der Posten ist nach einem Rücktritt vakant. "Mein Ziel ist, die Freien Wähler auch in den Bundestag zu bringen. Hierfür will ich meine ganze Kraft einsetzen", erklärte Streit. Als Fraktionschef im Landtag von Rheinland-Pfalz wisse er um die Wichtigkeit der politischen Vernetzung auf die Bundesebene. Die Freien Wähler sind bisher in zwei Landtagen vertreten: in Bayern und Rheinland-Pfalz.