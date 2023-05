Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:50 Uhr Nur wenig blauer Dunst Und hier das Ergebnis der Abstimmung zum Weltnichtrauchertag. Da werde ich doch ganz kleinlaut... Die Mehrheit der Teilnehmenden hat entweder nie gequalmt oder es sich abgewöhnt. Zum harten Kern der überzeugten Nikotinanhänger zählen sich nur gut zwölf Prozent. Wie repräsentativ das ist, keine Ahnung. Jedenfalls vermute ich mal, dass nur wenige meiner Kolleginnen und Kollegen sich sozusagen geoutet haben - das alte Klischee: Journalisten sind doch alle süchtig nach Kaffee und Nikotin. Danke fürs Mitmachen!

Regeln fürs Grillen - wann, wo, wie oft? Endlich ist das passende Wetter, um den Grill anzuwerfen! Lange genug haben wir ja warten müssen. Allerdings gibt es rund um das Thema Würstchen (oder Gemüse) auf dem offenen Feuer gerne mal Ärger mit Nachbarn, Vermietern oder dem Ordnungsamt. Worauf Ihr achten solltet, haben wir hier zusammengefasst.

9:10 Uhr Mehr Sturm- und Hagelschäden in Rheinland-Pfalz In Rheinland-Pfalz haben Sturm und Hagel im vergangenen Jahr deutlich mehr Schaden angerichtet als im Jahr davor. Allein für Schäden an Häusern, Hausrat sowie Gewerbe- und Industriebetrieben zahlten Versicherer mit 278 Millionen Euro fast vier Mal mehr als im Jahr 2021. Die Gesamt-Schadenssumme durch Unwetter lag bei mehr als 480 Millionen Euro - nur in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Niedersachsen waren die Summen noch höher, so der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

8:48 Uhr Razzia gegen Islamisten - eine Festnahme in RLP Bei einer bundesweiten Razzia gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat hat es heute morgen auch eine Festnahme in Rheinland-Pfalz gegeben. Laut Bundesanwaltschaft wurde gegen eine Person im Landkreis Neuwied ein Haftbefehl vollstreckt. Außerdem gab es Durchsuchungen in mehreren Bundesländern, insgesamt wurden sieben Verdächtige festgenommen. Den vier Frauen und drei Männern werde zur Last gelegt, terroristische Aktivitäten des IS durch Spenden gefördert zu haben, so die Behörde. Hintergrund der Razzia sind nach dpa-Informationen Spendensammlungen zugunsten von mutmaßlichen Anhängerinnen der Terrormiliz. Insgesamt waren rund 1.000 Ermittler im Einsatz, es wurden mehr als 100 Objekte durchsucht.

8:25 Uhr Wem gehört der Hund nach einer Trennung? Das Landgericht Frankenthal hatte dieser Tage einen eher ungewöhnlichen Fall zu entscheiden. Es ging um das Umgangsrecht - nein, nicht für Kinder nach einer Scheidung - für einen Hund. Und die Richter kamen sozusagen zu einem salomonischen Urteil: Wenn in einer Lebensgemeinschaft gemeinsam ein Hund angeschafft wird, haben beide Partner nach einer möglichen Trennung ein Umgangsrecht. Auch wenn es sich um ein Tier handele, sei das Recht des gemeinschaftlichen Eigentums entscheidend. Im konkreten Fall hatte ein Mann seinem Ex-Partner den Umgang mit dem gemeinsam angeschafften Tier verweigert. Es sei für den Hund als Rudeltier besser, wenn sich nur einer um ihn kümmere. Das sah das Gericht anders. Das Urteil ist rechtskräftig. Die ganze Geschichte haben die Kollegen bei Instagram kurz zusammengefasst:

8:10 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Die Eisenbahnergewerkschaft EVG hat das nachgebesserte Tarifangebot der Deutschen Bahn als unzureichend abgelehnt. Darin hatte die Bahn bis zu 12 Prozent mehr Lohn geboten - vor allem für untere Lohngruppen. Die EVG sieht aber wesentliche Forderungen weiter nicht erfüllt. Die Bahn hält ihrerseits weitere Verhandlungen vorerst für sinnlos. Nun könnten neue Warnstreiks drohen. Heute findet in Hannover der Deutsche Sparkassentag statt. Es geht dabei unter anderem um die Themen Inflation, Ukraine-Krieg und Ausbau erneuerbarer Energien. Dazu werden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Hannover erwartet. In Lettland wählt das Parlament ein neues Staatsoberhaupt. Um die Nachfolge von Egis Levits (67) als Präsident bewerben sich drei Kandidaten - keiner davon hat in der Volksvertretung Saeima eine sichere Mehrheit hinter sich. Lettland grenzt an Russland und Belarus. Der selbst erklärten Atommacht Nordkorea ist anscheinend der Start eines Satelliten für militärische Zwecke misslungen. Laut Staatsmedien sollte er mit einer mehrstufigen Trägerrakete ins All gebracht werden. Diese landete nach südkoreanischen Angaben allerdings im Gelben Meer. Der FC Sevilla und AS Rom bestreiten heute Abend in Budapest das Finale der Fußball-Europa-League. Die Spanier haben den Wettbewerb bereits sechs Mal gewonnen - so oft wie kein anderer Club.

7:42 Uhr Wie ist die Lage auf den Straßen? Auf den Straßen im Land ist es, bis auf die üblichen Baustellen, ferienmäßig ruhig.

7:28 Uhr Glimmstängel oder nicht - heute ist Weltnichtrauchertag! Auf meiner Lieblingsseite zu wichtigen oder auch kuriosen Feiertagen hatte ich für heute die Wahl. Es ist Welttag des Otters - was eher unter kurios fällt 😉. Und Weltnichtrauchertag, auf gut englisch: World No Tobacco Day. Den hat die Weltgesundheitsorganisation WHO 1987 ins Leben gerufen um, na klar, auf die schädlichen Folgen des Tabakkonsums aufmerksam zu machen. Und ich muss zugeben, dass ich der Raucherfraktion (noch) angehöre. Allerdings hat mich dieser Tage eine deftige Bronchitis mit Husten und Luftnot ziemlich aufgeschreckt, inklusive zwei Tagen Krankenhaus. Seitdem qualmt es fast nicht mehr 🚭...

Ich habe geraucht, es mir aber erfolgreich abgewöhnt! 38,5%

Ich qualme gerne und habe nicht vor, es zu lassen! 12,8% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:06 Uhr Undenheimer protestieren gegen Regeln für Weinausschank Rheinland-Pfalz, das Land der Reben und Weinfeste. Neuerdings braucht es zum Weintrinken allerdings einen offiziellen Grund. Kein Witz. Immer häufiger verbieten Ordnungsämter Weinstände in kleinen Gemeinden. Begründung: Für Veranstaltungen "ohne besonderen Anlass" dürfe ohne Konzession keine Genehmigung erteilt werden, das schreibe das bundesweit geltende Gaststättengesetz vor. Dagegen regt sich nun Protest. Im rheinhessischen Undenheim sind, vermutlich nicht nur Weintrinker, nun auf die Straße gegangen.

7:02 Uhr Noch kein Tarifergebnis für den Einzelhandel In Rheinland-Pfalz könnten wir in nächster Zeit wieder vor geschlossenen Ladentüren stehen. Auch die zweite Tarifrunde für die rund 150.000 Beschäftigten der Branche im Land ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft ver.di hat gestern nach eigenen Angaben auch ein nachgebessertes Angebot der Arbeitgeber abgelehnt. Der Handelsverband hatte 7,5 Prozent mehr Geld in zwei Stufen geboten, das liegt deutlich unter der ver.di-Forderung. Weitere Warnstreiks sind nun laut ver.di nicht ausgeschlossen. Die Verhandlungen sollen in rund drei Wochen weitergehen.

6:39 Uhr Waldbrandgefahr im Land steigt Zu kalt, zu nass, zu trocken - irgendwas ist ja immer mit dem Wetter 😉. Da habe ich Euch doch gerade erzählt, dass im Frühjahr 2023 so viel Regen gefallen ist, wie schon lange nicht mehr. Trotzdem steigt die Waldbrandgefahr?? Jep. Klingt komisch, ist aber so. Grund zur Panik besteht nicht, aber das sonnige Wetter in letzter Zeit hat dafür gesorgt, dass das Risiko wieder größer wird, im Wald einen Brand zu entfachen, aus Unachtsamkeit. Die Forstämter rufen deshalb alle Wanderer und Spaziergänger zur Vorsicht auf - in Wäldern oder in der Nähe ist Grillen und Zigaretten (das sowieso) wegwerfen tabu.

6:23 Uhr Wie teuer war Geißbock "Emil"? In Rheinland-Pfalz gibt es ja viele skurrile Bräuche. Einer der ältesten dürfte die Deidesheimer Geißbock-Versteigerung sein. Seit nunmehr 620 Jahren muss die Gemeinde Lambrecht einen Geißbock als Tribut für Weiderechte an das benachbarte Deidesheim abgeben. Die Gemeinde Deidesheim wiederum macht den Bock dann zu Geld. Gestern Abend war es wieder einmal soweit: Und wie gestern an dieser Stelle versprochen - hier das Ergebnis der Deidesheimer Geißbock-Versteigerung:Für stolze 5.500 Euro wechselte Geißbock "Emil" den Besitzer - oder besser gesagt: die Besitzer. Denn diesmal gaben gleich zwei Bieter das höchste Gebot ab:

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit legt heute die Daten für den rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt im Mai vor - in Pirmasens, der Stadt mit der landesweit höchsten Arbeitslosenquote. Im Fokus steht auch das Thema Fachkräftesicherung und -neugewinnung. Im April waren - bedingt durch ukrainische Zuwanderinnen und Zuwanderer in der Statistik - mehr Menschen arbeitslos gemeldet als noch im Vorjahresmonat. In Mainz findet heute die fünfte und letzte Verhandlungsrunde zwischen der Mainzer Universitätsmedizin und der Gewerkschaft ver.di statt - eigentlich stand diese bereits für gestern auf dem Plan, aber krankheitsbedingt wurde der Termin um einen Tag verschoben. Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, droht ver.di mit einem unbefristeten Streik. Erste Ergebnisse werden am Nachmittag erwartet. In der rheinhessischen Gemeinde Bechtolsheim im Landkreis Alzey-Worms wird heute ein neuer Funkmast eingeweiht. Das Besondere daran: Er ist nicht aus Beton, sondern aus Holz. Nach Angaben des Betreibers handelt es sich dabei um den ersten Funk-Holzmasten Deutschlands.

6:01 Uhr Es bleibt sommerlich in Rheinland-Pfalz Wohl denen, die Pfingstferien haben - und das schöne Wetter so richtig genießen können. Gute Nachrichten für Rheinland-Pfalz: Es bleibt sommerlich. Der Mittwoch wird sonnig und trocken, bei Höchstwerten von 24 bis 28 Grad, in Eifel und Hunsrück etwas kühler.