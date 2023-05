per Mail teilen

Frühsommerliches und trockenes Wetter führt derzeit zu einer erhöhten Gefahr von Waldbränden in Rheinland-Pfalz. Forstämter rufen Waldbesucher zur Vorsicht auf.

Dank der überdurchschnittlich vielen Regenfälle in den letzten drei Monaten ist die Waldbrandgefahr in den rheinland-pfälzischen Wäldern bisher nicht alarmierend. Die Böden sind Forstämtern zufolge in einigen Zentimetern Tiefe noch gut durchfeuchtet, die grüne Vegetation nicht leicht entzündbar. Der Wind allerdings trockne die Erde immer mehr aus, was die Gefahr von Waldbränden erhöhe.

Außerdem seien jetzt wieder mehr Wanderer und Radfahrer in den Wäldern unterwegs. Diese sollten in jedem Fall achtsam sein, mahnen die Forstämter. Dazu gehöre, in Waldnähe nicht zu rauchen oder zu grillen.

So wird ein Waldbrand vermieden

"Wir können da ruhig auf unser Gefühl hören, das trügt uns nicht. Es scheint jetzt schon einige Tage die Sonne, es regnet nicht und damit wird es eben auch im Wald wieder trockener", sagt Niklas Tappmeyer, Leiter des Forstamts Johanniskeuz in Trippstadt.

Verhalten im Wald In Rheinland-Pfalz ist Rauchen im Wald ganzjährig verboten. Zigaretten sollten auch nicht aus Autos oder Zügen geworfen werden, denn es kommt schnell zu einem Böschungsbrand an Straßen oder Bahntrassen. Lager- und Grillfeuer sind nur an gekennzeichneten Feuerstellen erlaubt. Ansonsten darf im und am Wald kein Feuer entfacht werden. in Rheinland-Pfalz muss dabei eine Entfernung von hundert Metern zum Waldrand eingehalten werden. Das Feuer ist immer gut zu beaufsichtigen. Glutreste können auch nach Stunden oder Tagen noch Feuer auslösen. Beim Ausflug in die Natur sollten Autofahrer nur ausgewiesene Parkplätze nutzen. Grasflächen können sich durch heiße Abgasanlagen entzünden. Bereits das "Herbeiführen einer Brandgefahr" etwa in Wäldern, Heidegebieten und Mooren durch offenes Feuer oder das Wegwerfen glimmender Gegenstände ist dem Strafgesetzbuch zufolge eine Straftat, die mit Geld- oder sogar Haftstrafen geahndet werden kann.

Waldbrand in Derschen an Pfingsten

Erst am Pfingstsonntag stand in Derschen (Landkreis Altenkirchen) eine 110 Quadratmeter große Waldfläche in Flammen. Wer den Brand verursacht hat, ist bisher nicht bekannt. Laut Polizei könnten Kinder dafür verantwortlich sein.

Waldbrand: Gefahrenstufe drei in RLP erreicht

In fast ganz Rheinland-Pfalz gilt aktuell die Waldbrand-Gefahrenstufe drei (mittlere Gefahr). In den Bereichen Bad Dürkheim und Worms ist mit Stufe vier die Waldbrandgefahr noch höher. Sollte es die kommenden zwei Wochen so warm und auch trocken bleiben, wird die Waldbrandgefahr Fachleuten zufolge weiter steigen.