++ RLP-Städtetag kritisiert Ergebnis des Flüchtlingsgipfels ++ Start der Pfingstreisewelle ++ Schiffstaufe bei der BASF ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:37 Uhr Polizei stößt bei Kontrolle in der Eifel auf wertvollen Edelstein Bei einem länderübergreifenden Fahndungstag hat die Polizei an der A60 in der Eifel einen millionenschweren Edelstein entdeckt. Das teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium mit. Der Edelstein im Wert von 1,5 Millionen Euro sei bei einer Kontrolle gefunden worden - er war den Angaben zufolge im Zusammenhang mit einer Straftat zur Beschlagnahme ausgeschrieben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Trier am 26. Mai 2023 um 8:30 Uhr.

9:25 Uhr Wer ist der Wurfbeil-Werfer in KL? Die Polizei sucht einen Mann, der am Mittwochnachmittag mit einem Wurfbeil auf mehrere Bäume im Jean-Schoen-Park in Kaiserslautern geworfen hat. Laut Polizeibericht beobachteten Zeugen, wie der Mann 12 Bäume auf dem Parkgelände mit dem Wurfbeil zum Teil erheblich beschädigte. Die Polizei schätzt den Schaden auf 12.000 Euro. Der Unbekannte war mit einem Fahrrad unterwegs. Er soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein und trug ein Unterhemd, schwarze Hosen und Fahrradhandschuhe. Die Polizei in Kaiserslautern bittet weitere Zeugen um Hinweise. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern am 26. Mai 2023 um 7:30 Uhr.

9:13 Uhr Städtetag RLP kritisiert Ergebnis des Flüchtlingsgipfels Die Geschäftsführerin des rheinland-pfälzischen Städtetags, Lisa Diener, hat das Ergebnis des Flüchtlingsgipfels von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit den Kommunen kritisiert. Die Kommunen sollen demnach vom Land rund 122 Millionen Euro für ihre Flüchtlingskosten bekommen. Das ist dem Städtetag zu wenig. Lisa Diener sagte im Gespräch mit SWR 1 Rheinland-Pfalz, die Kommunen würden dieses Jahr mit rund 300 Millionen Euro an ungedeckten Kosten für die Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen rechnen. Man erwarte vom Land weiterhin, dass es den Kommunen alle Flüchtlingskosten erstattet.

8:59 Uhr Taufe von Niedrigwasserschiff bei der BASF Die BASF präsentiert am Vormittag in Ludwigshafen ein neues Niedrigwasserschiff. Man sei „besonders stolz“ auf diese Neuentwicklung, teilte der Chemiekonzern mit. Das 135 Meter lange Tankschiff wurde gemeinsam mit einer niederländischen Reederei geplant und gebaut. Das Schiff kann auch bei extremem Niedrigwasser die kritischen Abschnitte des Mittelrheins befahren und den BASF-Standort Ludwigshafen mit wichtigen Rohstoffen für die Produktion versorgen. Die Planung für das Tankschiff hatte nach dem Niedrigwasser des Rheins 2018 begonnen. Und so sieht das Schiff für Niedrigwasser aus 🚢: BASF hat neuartiges Schiff für Niedrigwasser im Rhein getauft

8:31 Uhr Kita-Demo in Frankenthal In Frankenthal demonstrieren zur Stunde Erzieher und Eltern. Hintergrund ist die zum Ende des Jahres auslaufende Finanzierung für zehn integrative Plätze des Kindergartens Maxdorf. Die Kitaleiterin befürchtet, dass sie keine Planungssicherheit mehr hat und die Eltern machen sich Sorgen, ob ihre Kinder künftig betreut werden können. Die Verhandlungen laufen. SWR-Reporter Sebastian Barth berichtet:

7:23 Uhr Abstimmung im Bundestag über Pflegereform Der Bundestag befasst sich heute abschließend mit der Pflegereform. Der Entwurf der Ampel-Koalition sieht Entlastungen für Pflegebedürftige vor, aber auch höhere Beiträge zur Stabilisierung der Pflegeversicherung. So sollen Versicherte ab Juli statt 3,05 Prozent des Brutto-Einkommens 3,4 Prozent zahlen, Kinderlose vier Prozent. Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, kritisiert im Gespräch mit dem SWR, es werde damit nur der Status Quo gesichert:

7:02 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Der Bundestag stimmt heute über ein neues Gesetz zur Pflege ab. Damit sollen Pflegebedürftige, aber auch pflegende Angehörige entlastet werden. Mehr dazu gleich. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist nach Estland zu einem Treffen mit den Regierungschefs der baltischen Staaten. Nach einer bilateralen Zusammenkunft mit Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas spricht er mit Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda und Lettlands Ministerpräsident Krisjanis Karins. Dabei geht es unter anderem um die Vorbereitung des Nato-Gipfels, der im Juli in Litauens Hauptstadt Vilnius stattfinden wird. Die Lufthansa steigt nach langen Verhandlungen bei der italienischen Airline ITA Airways ein. Es wurde eine Einigung zum Erwerb von zunächst 41 Prozent der Anteile für 325 Millionen Euro erzielt. Laut Lufthansa sieht die Vereinbarung aber "verschiedene Optionen zum Aufstocken der Anteilshöhe beziehungsweise zum vollständigen Erwerb der ITA Airways durch die Lufthansa Group" vor. Die Stadt Heidelberg ernennt Königin Silvia von Schweden aufgrund ihrer vielfältigen Verdienste zur Ehrenbürgerin. Die aus Heidelberg stammende Königin hat sich insbesondere für Kinder engagiert. Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) verleiht die höchste Auszeichnung der Stadt an die gebürtige Heidelbergerin.

6:53 Uhr Eishockey-WM: Ein Rheinland-Pfälzer sorgt mit Deutschland für Begeisterung Kurz der Blick zum Sport: In Finnland und Lettland findet gerade die Weltmeisterschaft im Eishockey statt und ein Rheinland-Pfälzer sorgt dort mit dem deutschen Team für Furore! Moritz Seider, gebürtig aus Zell an der Mosel und ein Star in der US-amerikanischen Profiliga NHL, gilt als Deutschlands bester Verteidiger. Und am Samstag spielt er nun mit der Nationalmannschaft im Halbfinale gegen die USA um die erste deutsche WM-Medaille seit, Achtung, 1953. Im Viertelfinale gab es gestern einen überraschenden 3:1-Sieg gegen die Schweiz. Hier geht`s zur Eishockey-WM 😊

6:43 Uhr 18 Jahre Haft für Sturm auf das Kapitol In den USA hat ein Bundesrichter das bisher höchste Strafmaß im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol vor gut zwei Jahren verhängt. Der Gründer der rechtsextremen Gruppe Oath Keepers, Stewart Rhodes, wurde zu 18 Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte das Kapitol bei dem Angriff zwar nicht betreten. Allerdings habe er kurz nach dem Sieg von Joe Biden bei der Präsidentenwahl ein Komplott geschmiedet und zu einer bewaffneten Rebellion aufgerufen, so die Begründung. Bei dem Sturm auf das Kapitol in Washington Anfang Januar 2021 waren fünf Menschen ums Leben gekommen. Über das Thema berichtete DASDING am 26. Mai 2023 um 6 Uhr.

Freie Tage voraus - aber nicht unbedingt freie Fahrt voraus! Viele von euch machen sich auf den Weg ins Wochenende.

6:26 Uhr Feuer in Bengel (Kreis Bernkastel-Wittlich) In Bengel im Landkreis Bernkastel-Wittlich brennt es in einem Mehrfamilienhaus. Wie die Feuerwehr dem SWR mitteilte, ist der Brand inzwischen unter Kontrolle. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht. Eine Rauchwolke zog von Bengel in Richtung Kinderbeuern. Die Nachlöscharbeiten werden sich wohl noch etwa zwei Stunden hinziehen, so die Info der Feuerwehr. Über dieses Thema berichtete das SWR-Studio Trier am 26. Mai 2023 um 6:30 Uhr.

6:21 Uhr Vorerst kein neuer Bahnstreik Gute Nachrichten für die Bahnfahrerinnen und -fahrer unter euch: Vorerst wird es keine neuen Streiks geben. In den Tarifverhandlungen mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat die Bahn gestern ein neues Angebot vorgelegt, das bis zu zwölf Prozent mehr Lohn sowie einen Inflationsausgleich vorsieht. Die Gewerkschaft will den Vorschlag nun bewerten und hat weitere Streiks erst einmal ausgeschlossen. Über das Thema berichtete SWR 3 am 25. Mai 2023 um 22 Uhr.

6:15 Uhr Koblenzer Bombe erfolgreich entschärft Es dauerte etwas länger als geplant, aber letztlich entschärfte der Kampfmittelräumdienst gestern Abend ohne Komplikationen die bei Bauarbeiten gefundene Weltkriegsbombe im Koblenzer Stadteil Rauental. Die Entschärfung habe relativ lange gedauert, weil an der Bombe noch der Front- und der Heckzünder funktionsfähig gewesen seien, hieß es. Außerdem seien Bombe und Zünder stark verwittert gewesen. Die rund 650 Anwohner, die innerhalb des Evakuierungsradius wohnen, konnten um 20:20 Uhr wieder zurück in ihre Häuser. Koblenz Bewohner können zurück in ihre Häuser Weltkriegsbombe in Koblenz Rauental sicher entschärft Die amerikanische Fliegerbombe im Stadtteil Rauental wurde nach Angaben der Stadt Koblenz sicher entschärft. Die rund 650 evakuierten Anwohner konnten zurück in ihre Häuser. 21:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP