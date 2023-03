Es ist ein Fall, der bewegt: Die zwölfjährige Luise aus Freudenberg wurde am 11. März vermutlich von zwei gleichaltrige Mädchen getötet. Wir geben einen Überblick über die bekannten Infos.

Wer hat Luise getötet?

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat bei einer Pressekonferenz am Dienstag, 14. März erklärt, dass zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren die mutmaßlichen Täterinnen sind. Demnach haben die beiden die Tat bei Vernehmungen gestanden. Die Mädchen seien dem Bekanntenkreis von Luise zuzuordnen. Medienberichten zufolge soll es sich um Freundinnen beziehungsweise Mitschülerinnen von Luise handeln. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Die Staatsanwaltschaft beruft sich dabei auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte der kindlichen Täterinnen.

Wie ist Luise gestorben?

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz ist Luise in Folge zahlreicher Messerstiche verstorben. Die Verletzungen seien so schwer gewesen, dass die Zwölfjährige am Tatort verblutet sei. Eine Obduktion habe diese Annahme der Ermittler bestätigt.

Was ist zum Motiv der mutmaßlichen Täterinnen bekannt?

Zum Motiv und den näheren Umständen der Tat machten die Ermittler keine Aussagen. Denn in dem Fall sei der Persönlichkeitsschutz der Familie des getöteten Kindes sowie die Persönlichkeitsrechte der kindlichen Tatverdächtigen und deren Familien besonders zu achten. Die Ermittler warnen in diesem Zusammenhang vor Falschmeldungen. Besonders in den sozialen Medien gebe es Spekulationen, die sich nicht mit dem aktuellen Stand der Ermittlungen deckten. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) warnt vor einer digitalen Hetzjagd auf die mutmaßlichen Täterinnen. Die Polizei hat angekündigt, gegen strafrechtlich relevante Posts vorzugehen. Mittlerweile wurden auch alle bekannten Social-Media-Kanäle der Betroffenen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft geschlossen.

Ist die Tatwaffe schon gefunden?

Bislang konnte die Tatwaffe trotz groß angelegter Suche noch nicht gefunden werden. Es handelt sich nach Angaben des Leiters der Staatsanwaltschaft Koblenz, Mario Mannweiler, vermutlich um einen "haushaltsüblichen Gegenstand" und "keine Waffe im eigentlichen Sinne". Aktuell laufen laut der Polizei Siegen-Wittgenstein keine weiteren Suchmaßnahmen.

Wo ist der Tatort?

Am Sonntagnachmittag (12. März) wurde das getötete Mädchen bei einer großen Suchaktion an einer Böschung neben einem Radweg bei Wildenburg auf rheinland-pfälzischem Gebiet gefunden. Die Staatsanwaltschaft bestätigte bei der Pressekonferenz, dass der Fundort der Leiche auch der Tatort sei. Aufgrund des sogenannten "Tatortprinzips" hatten zunächst die Behörden in Rheinland-Pfalz die Ermittlungen in dem Fall übernommen, mittlerweile ist jedoch die Staatsanwaltschaft in Siegen zuständig.

Zunächst wurde angenommen, dass Luise nach dem Besuch bei einer Freundin auf dem Heimweg war. Doch ihre Leiche wurde in der entgegengesetzten Richtung gefunden. SWR

Was ist zum Verschwinden von Luise bekannt?

Luise stammt aus Freudenberg im Siegerland (Nordrhein-Westfalen). Rund um die Abläufe ihres Verschwindens und ihres Todes gibt es zahlreiche Spekulationen, aber nur wenige offiziellen Angaben. Was bekannt ist: Sie hatte nach Informationen der Polizei am Samstag, 11. März, eine Freundin im Vorort Hohenhain besucht. Zunächst wurde angenommen, dass sie sich von dort gegen 17:30 Uhr auf den rund drei Kilometer langen Heimweg machte. Da sie jedoch nicht zu Hause ankam, wandten sich die Eltern am Abend an die Polizei. Es folgte eine groß angelegte Suche sowie eine öffentliche Vermisstenmeldung. Am Sonntagmittag wurde die Leiche von Luise gefunden - in einem Waldstück in der entgegengesetzten Richtung zu ihrem Heimweg.

Warum gibt es so wenige offizielle Informationen?

Unter anderem in den sozialen Medien wird Kritik daran geäußert, dass bei der Pressekonferenz (PK) und auch im Nachgang kaum Details zu dem Fall der getöteten zwölfjährigen Luise genannt wurden. Die Staatsanwalt Koblenz erklärte in einer Pressemitteilung am Tag nach der PK erneut, dass alle "ihr rechtlich möglichen Informationen abschließend kommuniziert" wurden. Weitergehende Angaben könnten deshalb auch auf Nachfrage derzeit nicht veröffentlicht werden. Die Staatsanwaltschaft verweist dabei auf den Persönlichkeitsschutz der Familie des getöteten Kindes und die Persönlichkeitsrechte der kindlichen Tatverdächtigen sowie deren Familien. Insoweit trete das Informationsinteresse der Medien und die Informationspflicht der Staatsanwaltschaft zurück.

Wie ordnen Experten den Fall Luise ein?

Das öffentliche Interesse am Fall der getöteten Luise ist groß, in der Berichterstattung im Nachgang wurden zahlreiche Interviews mit Experten aus den Fachbereichen Psychologie, Kriminologie und Rechtswissenschaften geführt. Diese versuchten, Sachverhalte einzuordnen und Antworten zu finden. Aufgrund der wenigen gesicherten Informationen zu dem Fall, gestaltet sich dies jedoch schwierig. Klar ist, dass es sich hierbei um einen außergewöhnlichen Fall handelt. Ähnliche Straftaten in Deutschland sind kaum bekannt.

Was passiert jetzt mit den Tatverdächtigen?

Da die beiden mutmaßlichen Täterinnen beide noch keine 14 Jahre alt sind, kann die Staatsanwaltschaft keine Anklage gegen sie erheben. Die beiden Mädchen sind demnach strafunmündig. Das heißt, sie können nicht im üblichen Sinne für ihre Tat bestraft werden. Zuständig ist jetzt das Jugendamt. Die tatverdächtigen Mädchen haben gemeinsam mit ihren Familien Freudenberg verlassen. Das teilte der Kreis Siegen-Wittgenstein auf Nachfrage mit. Zuerst hatte die "Siegener Zeitung" darüber berichtet. Die Mädchen seien vom Jugendamt außerhalb des häuslichen Umfeldes untergebracht worden, hieß es. Der Fall Luise hat eine Debatte über die Strafmündigkeit in Deutschland initiiert.

Wie ist die Situation in Freudenberg?

Der Schock über den tragischen Tod von Luise sitzt tief in der 18.000 Einwohner großen Stadt Freudenberg. Die Anteilnahme ist groß, wie Einträge in Kondolenzbüchern und abgelegte Blumen am Tatort zeigen. Bereits am Sonntagabend hatte es in Freudenberg eine Trauerandacht gegeben. An der Gesamtschule, auf die Luise ging, findet nach Informationen des WDR seit Donnerstag wieder normaler Unterricht statt. Drei Tage lang hatten sich Schüler und Lehrer nach der Tat demnach Zeit für Gespräche und die Trauerarbeit genommen. Psychologen und Fachleute der Bezirksregierung sind den Angaben zufolge weiter an der Schule im Einsatz.

Wann gibt es eine Gedenkfeier für Luise?

Am Mittwoch (22. März, 18 Uhr) wird es eine Gedenkfeier für Luise geben. Alle, die per Audiostream daran teilnehmen möchten, seien in die Aula der Esther-Bejarano-Gesamtschule in Freudenberg eingeladen, heißt es in einer Traueranzeige, die am Samstag in der "Siegener Zeitung" veröffentlicht wurde. "Es gibt keine Worte, um das Unbegreifliche zu begreifen. Für uns steht die Welt still", steht neben einem Foto des Mädchens, das vor rund einer Woche gewaltsam ums Leben gekommen war. Die Gedenkfeier wird der Anzeige zufolge "im engen persönlichen Kreis" in der Evangelischen Kirche in Freudenberg begangen und von dort aus als Audiostream in die Aula der Gesamtschule übertragen. "Wir bitten sehr um Verständnis, dass Familie und Freunde Luise dort in Ruhe auf ihrer letzten Reise begleiten möchten." Ein Polizeisprecher sagte, man wolle mit einem Einsatz an der Kirche dafür sorgen, dass die Trauerfeier nicht gestört werde.