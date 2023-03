Die Tötung der 12-jährigen Luise macht auch etwas mit Gleichaltrigen. Denn, so eine Tat vor den eigenen Kindern fernzuhalten, sei gar nicht möglich, sagt Psychologin Elisabeth Raffauf. "Die sehen das im Bus, am Kiosk, im Internet, auf dem Schulhof." Gut ist es aus ihrer Sicht, Kindern ein "Sprechangebot" zu machen, hören was ihre Ängste sind. "Das ist besser, als Vorträge zu halten." In jedem Fall sei es wichtig, die Kinder ernst zu nehmen.