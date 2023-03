Wie der Fall Luise Schulen im Westerwald beschäftigt

Der tragische Tod der zwölfjährigen Luise hat auch bei Schülerinnen und Schülern im Westerwald für Entsetzen gesorgt. Doch Lehrer tun sich schwer damit, das Thema zu besprechen.

Die Nachricht, dass die Zwölfjährige aus Freudenberg im Siegerland von zwei gleichaltrigen Mädchen erstochen wurde, hat sich bei den Schülerinnen und Schülern gestern wie ein Lauffeuer verbreitet. "Es ist ein ganz großer Schock gewesen und Unverständnis auch, weil wir eben alle diese Breaking News auf unser Handy bekommen haben", sagt Emma Lucke. Die 15-Jährige ist in der Schüler*innenvertretung des Westerwaldkreises aktiv und geht auf das evangelische Gymnasium in Bad Marienberg.

Als sie in der Klasse die Nachricht gesehen hatten, seien die Klassenkameraden erstmal geschockt gewesen, sagt Emma Lucke. "Dann haben wir uns drüber unterhalten, wie so was in unserer Nähe im ländlichen Raum passieren kann". Die Tat sei den Schülern "unwirklich" und "weit weg" vorgekommen - obwohl sie in der Nähe passiert sei.

Sachliche Diskussion und Mitgefühl statt wilder Spekulationen

Dass die grausame Tat in der näheren Umgebung stattgefunden hat, macht es für Lucke nach eigenen Worten "nochmal gruseliger". Sie findet es bedrückend und belastend, das zu hören. Die Schülerinnen und Schüler untereinander hätten aber aus ihrer Wahrnehmung heraus sehr sachlich miteinander darüber gesprochen und wenig spekuliert. Vor allem der Verlust für die Familie von Luise sei ein Thema gewesen. "Wir wünschen der Familie das Beste, was in dieser Situation möglich ist."

Thema nicht im Unterricht behandelt

Im Unterricht sei das Thema aber nicht direkt behandelt worden. Emma Lucke glaubt, das liege daran, dass viele Informationen nicht bekannt und auch die Tatverdächtigen sehr jung seien. Mit ihren 12 und 13 Jahren gelten die Mädchen als strafunmündig.

Schulsozialarbeiterin gibt Tipps zur Verarbeitung Christel Kaiser, Schulsozialarbeiterin an einer Realschule und aktiv beim Kinderschutzbund Westerwald erklärt, dass man Kinder ernst nehmen, Zeit für sie haben und ihnen zuhören soll, wenn sie über den Tod von Luise sprechen wollen. Sie räumt ein, dass dies keine leichte Aufgabe sei - denn die Tat könne man nicht erklären und das Geschehen auch nicht rückgängig machen. Deswegen sei es auch für Eltern in Ordnung, zu zeigen, wie sehr man selbst davon betroffen ist und dass man es selbst nicht versteht. "Das Wichtigste ist, dass das Kind in diesem Moment einen Ansprechpartner hat, dem es seine Ängste erzählen kann", sagt Kaiser.

Auch der Schulleiter des Westerwald-Gymnasiums in Altenkirchen, Heiko Schnare, sagte im SWR-Gespräch, dass der tragische Tod von Luise bei ihnen nicht im Unterricht angesprochen worden ist. Aber es sei natürlich Thema im Kollegium gewesen. Er sprach von einer schwierigen Situation: "Es wird in den Klassen erst besprochen, wenn die Schüler es selbst thematisieren." Aber auch das sei pädagogisch nicht leicht, denn während manche Kinder gerne in der Gruppe reden wollen, würde das andere Kinder eher belasten.

Emma Lucke verweist darauf, dass Schüler und Schülerinnen jetzt vor allem das Gespräch mit Gleichaltrigen suchen: "Wir reden viel darüber, auch um untereinander ein bisschen zu verarbeiten, was da passiert ist", sagt Emma Lucke. Sie glaubt, dass auch noch weiterhin viel Redebedarf besteht. Eine Möglichkeit stellt etwa der Besuch der Schulsozialarbeiterin da.