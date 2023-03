Getötete Luise: Polizei sucht immer noch nach Tatwaffe

per Mail teilen

Nach dem Tod der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg hat die Polizei die Tatwaffe immer noch nicht gefunden. Eine groß angelegte Suche rund um den Tatort verlief erfolglos.

Mehr als 30 Beamte hatten das Gebiet rund um den mutmaßlichen Tatort im Grenzgebiet von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen am Dienstag noch einmal durchsucht - aber ohne Erfolg, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch mitteilte.

Demnach wird nach einem Messer gesucht. "Aktuell gehen wir eher von einem haushaltsüblichen Gegenstand aus, also keine Waffe im eigentlichen Sinne", sagte der Leiter der Staatsanwaltschaft Koblenz, Mario Mannweiler, der "Siegener Zeitung".

Zwei Mädchen haben Tat an Luise gestanden

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft berichtet, dass es zwei Tatverdächtige gibt. Die Mädchen (12 und 13 Jahre alt) hätten demnach gestanden, die zwölfjährige Luise am Samstagabend erstochen zu haben. Weitergehende Angaben zum Tathergang und einem möglichen Motiv machte die Staatsanwaltschaft unter Verweis auf den Persönlichkeitsschutz des Opfers und der minderjährigen mutmaßlichen Täterinnen auch am Mittwoch nicht.

"Wir müssen die Kinder schützen. Und ihre Familie auch."

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung soll eines der tatverdächtigen Mädchen die beste Freundin der getöteten Luise gewesen sein.

Aufgrund ihres kindlichen Alters gelten die Mädchen als strafunmündig. "Die Täterinnen sind noch Kinder", betonte Mannweiler. "Die haben ihr Leben noch vor sich - auch wenn es jetzt gerade so schief gelaufen ist, wie irgendwie nur denkbar. Wir müssen die Kinder schützen. Und ihre Familie auch." Der zuständige Kreis Siegen-Wittgenstein teilte am Mittwoch mit, dass beide Mädchen vorerst nicht mehr bei ihren Eltern leben. Sie würden auch nicht mehr ihre bisherigen Schulen besuchen.

Nach Angaben des Kreises haben die Mädchen aber weiterhin Kontakt zu ihren Eltern. "Der Kontakt zur Familie ist aufgrund des jungen Alters der Mädchen für die Entwicklung einer gelingenden Unterstützung sehr bedeutsam und wird insofern unterstützt", teilte der Kreis mit. Auch mit der Familie der getöteten Zwölfjährigen steht der Kreis nach eigenen Angaben in Kontakt.

Drohungen gegen mutmaßliche Täterinnen

Medienberichten zufolge gibt es in den sozialen Netzwerken zahlreiche Hasskommentare gegen die mutmaßlichen Täterinnen. Mannweiler warnte ausdrücklich vor Maßnahmen gegen die Familien der Täterinnen "Man muss auch mit Bedrohungen gegen die Familien der Täterinnen rechnen", sagte der leitende Oberstaatsanwalt. Die zuständigen Behörden und auch die Polizei hätten das im Blick, "beispielsweise wenn es um Prävention geht".

Schule kehrt zum normalen Unterricht zurück

An der Schule der getöteten Luise sollen die Klassen am Donnerstag allmählich zum Unterricht nach Stundenplan zurückkehren. Drei Tage lang hatten sich Schüler und Lehrer nach der Tat Zeit für Gespräche und die Trauerarbeit genommen. Dieser Prozess sei auch noch lange nicht abgeschlossen, sagte der Sprecher der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg, Christoph Söbbeler.

Die zwölfjährige Luise war am Samstag vermisst gemeldet worden, am Sonntag wurde ihre Leiche gefunden. Bei der Obduktion wurden zahlreiche Messerstiche festgestellt. Das Mädchen war nach Angaben der Ermittler verblutet. Zum Motiv für die Tat machten die Ermittler keine Angaben.