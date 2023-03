Die zwölf Jahre alte Luise aus Freudenberg wurde von zwei gleichaltrigen Mädchen getötet. Das hat bundesweit für Entsetzen gesorgt. Am Abend findet eine Gedenkfeier für sie statt.

In einer Traueranzeige, die Luises Eltern am Samstag in der "Siegener Zeitung" veröffentlicht hatten, heißt es neben einem Foto des getöteten Mädchens: "Trauer kann man nicht sehen, nicht hören - man kann sie nur fühlen." Und weiter: "Es gibt keine Worte, um das Unbegreifliche zu begreifen. Für uns steht die Welt still."

Gedenkfeier wird in die Aula von Luises Schule übertragen

In dieser Traueranzeige haben Luises Eltern auch die Gedenkfeier am Mittwochabend angekündigt. Sie findet um 18 Uhr im engen persönlichen Kreis in der Evangelischen Kirche in Freudenberg statt. Die Eltern bitten darum, dass Familie und Freunde Luise in Ruhe auf ihrer letzten Reise begleiten können. Ein Sprecher der Polizei sagte, man werde dafür sorgen, dass die Trauerfeier nicht gestört werde.

Alle anderen, die ebenfalls Abschied von Luise nehmen wollen, können das in der Esther-Bejarano-Gesamtschule in Freudenberg tun. Dort ging das Mädchen in die siebte Klasse. Die Gedenkfeier wird als Audiostream in die Aula der Schule und auf den Schulhof nach draußen übertragen. Zudem liegt in der Evangelischen Kirche in Freudenberg weiter ein Kondolenzbuch aus.

"Trauer und Fassungslosigkeit liegen wie eine tonnenschwere Last auf unserer Stadt."

Freudenbergs Bürgermeisterin warnt bei Gottesdienst vor Hetze und Besserwisserei

Bereits am Sonntag stand ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Freudenberg ganz im Zeichen der Trauer um Luise. Dabei sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke, man sei mit der Familie vereint im Schmerz um Luise. "Trauer und Fassungslosigkeit liegen wie eine tonnenschwere Last auf unserer Stadt."

Zugleich fragte die Bürgermeisterin: "Ist unser Zusammenhalt in Freudenberg stark genug, all das auszuhalten?" Man müsse zusammenstehen, auch gegen "Hetze und aggressives Besserwissen" von außen, so Reschke. Die Kommunalpolitikerin mahnte zudem: "Verurteilen wir nicht voreilig!"

Fall Luise löste Debatte über Strafmündigkeit aus

Zwei Mädchen hatten gestanden, die zwölfjährige Luise am 11. März in einem abgelegenen Waldstück an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Die Tatwaffe ist noch nicht gefunden und die Suche danach inzwischen eingestellt worden.

Zunächst wurde angenommen, dass Luise nach dem Besuch bei einer Freundin auf dem Heimweg war. Doch ihre Leiche wurde in der entgegengesetzten Richtung gefunden. SWR

Die beiden tatverdächtigen Mädchen sind 12 und 13 Jahre alt und damit nicht strafmündig. Polizei und Staatsanwaltschaft hielten sich deshalb bei einer Pressekonferenz mit Informationen zum Motiv und anderen Einzelheiten zum Tatgeschehen sehr zurück, mit Rücksicht auf den Persönlichkeitsschutz von Luise und den mutmaßlichen Täterinnen, mit denen sie befreundet war.

Dieses Vorgehen hat eine breite Diskussion über die Frage ausgelöst, ob das Alter für die Strafmündigkeit gesenkt werden sollte.

Fall Luise: Hass und Hetze in den Sozialen Medien

Die Profile der beiden tatverdächtigen Mädchen wurden in den sozialen Medien mit Hass und Drohungen geflutet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie danach geschlossen.

Die Tatverdächtigen sollen den Angaben nach vom Jugendamt in Obhut genommen worden sein und mit ihren Familien Freudenberg verlassen haben.