Die Zeremonie für die getötete 12-jährige Luise fand am Mittwoch in der evangelischen Kirche statt - auf Wunsch der Eltern im engen persönlichen Kreis. In der Schulaula und auf dem Schulhof gab es zeitgleich eine Tonübertragung des Gottesdienstes. "Eine Lösung, mit der hier alle ganz gut leben können", berichtet SWR-Reporter Christian Giese-Kessler vor der Schule von seinen Eindrücken.