Die SPD Rheinland-Pfalz führt seit mehr als 30 Jahren die Regierung. Roger Lewentz hat dazu in der Rolle des Generalsekretärs und Parteichefs als Wahlkämpfer erheblich beigetragen. Nun entscheidet sich, ob er als Landeschef wieder antritt - trotz seines Rücktritts als Minister in Folge der Flutkatastrophe.

Er ist eines der Gesichter der Sozialdemokratie in Rheinland-Pfalz der vergangenen Jahrzehnte. Von 2011 bis 2022 war Roger Lewentz Innenminister des Landes, seit 2012 ist der 60-Jährige Landeschef der SPD. An diesem Freitag wird sich aller Voraussicht nach entscheiden, ob er erneut für dieses Amt kandidieren will.

Pressekonferenz am Freitag geplant

Klar ist, am Freitag um 13.00 Uhr treten Lewentz, SPD-Generalsekretär Marc Ruland und Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor die Presse. Laut Einladung geht es um die im Juni 2024 anstehende Kommunal- und Europawahl und um einen Ausblick auf den ordentlichen Landesparteitag der rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten am 4. November. Sofern Lewentz sich dann zur Wiederwahl stellt, ist mit Gegenkandidaten nicht zu rechen. Wenn sich der ehemalige Innenminister entscheide, noch einmal anzutreten, werde das in der SPD unterstützt, hieß es in den vergangenen Monaten in Parteikreisen.

Erst vor kurzem äußerte sich die SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler entsprechend. "Für mich steht nach wie vor fest, wenn Roger Lewentz kandidiert, dann wird er auch wieder Landesvorsitzender der rheinland-pfälzischen SPD werden." Fast alle Wahlerfolge der Sozialdemokraten in den vergangenen Jahrzehnten gingen auf die Kappe von Lewentz.

Politologe: Andere Kandidaten würden als Dreyer-Nachfolger gedeutet

Der 60-Jährige genießt also hohes Ansehen in der Partei, das auch durch seinen Rücktritt als Innenminister 2022 im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe nicht nachhaltig beschädigt ist.

"Mit Lewentz hält man sich alle Karten offen", sagt der Politologe Uwe Jun. "Andere Kandidaten als Lewentz würden schon als Kronprinz gedeutet", erläutert der Wissenschaftler von der Universität Trier mit Blick auf potenzielle Nachfolger von Ministerpräsidentin Dreyer. "Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht im Interesse der SPD sein, dass diese Frage alles andere überlagert."

Ob die 62-jährige Dreyer bei der Landtagswahl 2026 noch einmal antritt, ist offen. Den meisten fällt sie derzeit durch ihren ungebrochenen politischen Gestaltungswillen auf. Wie schwer sie die Flutkatastrophe politisch noch belasten wird, ist umstritten. Und keiner der potenziellen Nachfolger von Lewentz und Dreyer soll verprellt, sondern möglichst eine für alle annehmbare Lösung gefunden werden.

Spekulationen um Dreyer-Nachfolge gibt es schon länger

Als potenzielle Nachfolger werden seit Monaten drei Sozialdemokraten unwidersprochen gehandelt: Arbeitsminister Alexander Schweitzer (49), Innenminister Michael Ebling (56) und die 48-jährige Fraktionschefin Bätzing-Lichtenthäler. Allerdings muss ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin an der Spitze der Regierung nicht zwangsläufig auch den Parteivorsitz übernehmen. Dreyer und Lewentz haben vorgemacht, wie erfolgreich die Trennung der beiden Ämter sein kann.

Als besonders gut in der Partei vernetzt gilt auch der Pfälzer Schweitzer, der seit seinem Wechsel vom Fraktionsvorsitz in das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung allerdings in Mainz eher im Hintergrund agiert. Bätzing-Lichtenthäler ist vor allem in der Fraktion und im Norden des Landes verankert.

Neuer Innenminister Ebling öffentlich sehr präsent

Innenminister Ebling fällt in der Exekutive mit vielen Terminen und einer Reihe von Aufgaben auf: Allen voran die Neuaufstellung des Katastrophenschutzes, der Wiederaufbau des Ahrtals und die Reform von Schutz- und Kriminalpolizei. Mit seinem Wechsel vom Amt des Mainzer Oberbürgermeisters in das Innenministerium hat die SPD jedoch den Verlust des OB-Amts in der Landeshauptstadt in Kauf genommen, das sie seit dem Zweiten Weltkrieg durchgehend inne hatte. Das ärgert viele in der Partei und wird Ebling auch negativ angeheftet.

Politikwissenschaftler Jun sieht darin aber eher eine Stärkung des neuen Innenministers. Die Mainzer SPD habe erkennen müssen, dass es nicht nur sie, sondern auch wesentlich Ebling als Person war, der zweimal mit einem so guten Ergebnis im Amt bestärkt worden ist. Es sei klar geworden, wie wählerwirksam Ebling war, meint Jun.