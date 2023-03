per Mail teilen

Wer wird neuer Oberbürgermeister von Mainz? Der parteilose Nino Haase oder Christian Viering von den Grünen? Hier bekommen Sie alle Infos zur Wahl und ab 18 Uhr die Ergebnisse.

Mit der Stichwahl beginnt in Mainz eine neue Ära: Erstmals seit 1949 gehört der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt nicht mehr der SPD an, sondern ist entweder parteilos oder ein Grüner. Favorit ist der parteilose Nino Haase. Er hat in der ersten Runde seine sechs Mitbewerber weit hinter sich gelassen und 40,2 Prozent der Stimmen bekommen.

Der Grüne Christian Viering landete im ersten Wahlgang am 12. Februar auf Platz zwei - allerdings abgeschlagen mit 21,5 Prozent. Sein Sieg wäre ein Riesenerfolg für die Grünen in Rheinland-Pfalz.