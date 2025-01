Blog: Mann stürzt von Dach der Mall in Kaiserslautern, Brand im Kreis Kaiserslautern - eine Frau stirbt

Welche Nachrichten und Geschichten sind wichtig in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Hier in unserem Blog erfahren Sie es.

15:33 Uhr ++ Kirchheimbolanden: Verleihung der Friedenstaube an Max Roser ++ Der Donnersbergkreis zeichnet heute Abend einen Professor der Oxford University - Max Roser aus Kirchheimbolanden - mit der Friedenstaube aus. Wie der Kreis mitgeteilt hat, übergibt der Landrat die Auszeichnung im Rahmen einer Feier. 2011 hatte Roser die Plattform "Our World in Data" ins Leben gerufen. Sie stellt unter anderem Zahlen zu weltweiter Armut, Klimawandel und Krankheiten online zur Verfügung. Die Ergebnisse seiner Recherchen sollen dazu beitragen, Lösungen für globale Probleme zu finden. Die Friedenstaube des Donnersbergkreises ist eine Figur aus Bronze, die jedes Jahr mit einem bronzenen Olivenzweig im Schnabel symbolisch als Botschafterin des Friedens in die Welt fliegt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.01.2025 um 15.30 Uhr.

14:25 Uhr ++ Ärger um Grundsteuer in der Westpfalz ++ Die Finanzämter schicken zurzeit Hauseigentümern ihre Grundsteuer-Bescheide zu – das sorgt in manchen Orten in der Westpfalz für Ärger. Grund ist die umstrittene Grundsteuer-Reform, wegen der Wohn- und Gewerbeflächen jetzt anders besteuert werden. Mehr Infos dazu im Audio. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.01.2025 um 14.30 Uhr.

13:27 Uhr ++ Mann stürzt von Parkdeck der Mall in Kaiserslautern ++ An der Mall in Kaiserslautern gab es am Mittag einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Ein Mann war laut Polizeiangaben gegen halb zwölf vom Parkdeck der Mall gefallen oder gesprungen. Hinweise auf Fremdeinwirkung lägen nicht vor. Der Mann starb noch an der Unglücksstelle. Die Einsatzkräfte hatten die Unglücksstelle weiträumig abgesperrt und einen Sichtschutz eingerichtet. Mittlerweile sind die Maßnahmen wieder beendet. Die Polizei ermittelt jetzt zu den Hintergründen. Hilfe bei Gedanken an Suizid: Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen oder Sie solche Gedanken bei Angehörigen festgestellt haben, bieten verschiedene Organisationen Hilfe und Auswege an. Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter http://www.telefonseelsorge.de. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.01.2025 um 13.30 Uhr.

10:33 Uhr ++ Neue Photovoltaik-Anlage in Pirmasens soll Strom auch für Stadt liefern ++ Das Strahlentherapiezentrum in Pirmasens will mit einer neuen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach bald Ökostrom produzieren. Erbaut und betrieben werden soll die Anlage nach Angaben des Zentrums in Kooperation mit den Pirmasenser Stadtwerken. Dadurch würde künftig so viel Energie erzeugt werden können, dass fast die Hälfte des Stromverbrauchs damit gedeckt wäre. Der größte Teil der Stromerzeugung würde vom Therapiezentrum selbst genutzt werden, der Rest würde ins öffentliche Stromnetz fließen. Die Anlage soll noch in der ersten Jahreshälfte 2025 installiert werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.01.2025 um 9:30 Uhr.

9:32 Uhr ++ Themen im Stadtrat Zweibrücken: Großes Haushalts-Minus und Jugendparlament Der Haushalt der Stadt Zweibrücken weist ein Minus von mehr als 27 Millionen Euro auf. In der heutigen Sitzung (ab 17 Uhr) muss der Stadtrat über den geplanten Etat für dieses Jahr abstimmen. Außerdem könnte in Zweibrücken ein Jugendparlament eingeführt werden. SWR-Reporterin Sina Weber berichtet im Audio: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.01.2025 um 9:30 Uhr.

8:12 Uhr ++ Kusel war Außenstelle: AfA am Hahn soll bleiben ++ Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) am Flughafen Hahn soll dauerhaft betrieben werden. Bislang war sie eine Außenstelle der AfA Kusel. Dazu gab es am Abend eine Bürgerversammlung im Rhein- Hunsrück-Kreis. Besucher kritisierten, dass die Veranstaltung zu spät komme, weil das Land schon im September entschieden hatte die AfA am Hahn eigenständig zu betreiben. Die Bürgerinnen und Bürger wiesen auf gefährliche Situationen hin, wenn Bewohner der Einrichtung die Straße überqueren. Auch würden sich immer wieder erwachsene Bewohner auf dem örtlichen Spielplatz treffen. Die Polizei kündigte bei der Bürgerversammlung an, in der AfA mit zusätzlichem Personal eine eigene Dienststelle einzurichten. Die Polizisten dort würden sich dann nur um die Belange der AfA kümmern. Bedenken wegen ihrer AfA gibt es auch in Kusel. Viele Bürgerinnen und Bürger finden, dass es zu viele Flüchtlinge in der Kleinstadt gibt. Hunderte Menschen waren deswegen auf die Straße gegangen, um gegen die Aufnahme von mehr Flüchtlingen zu protestieren. Kusel Zweiter Protestmarsch 450 Menschen fordern bei Demo weniger Flüchtlinge in Kusel In Kusel sind erneut hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Sie finden, dass es in der Kleinstadt zu viele Flüchtlinge gibt. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.01.2025 um 7:30 Uhr.

7:55 Uhr ++ Wetter: Trüb und etwas Regen ++ Heute bleibt es oft trüb. Vom Saarland her fällt örtlich etwas Regen mit anfänglicher Glatteisgefahr.

Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 2 Grad am Glan und bis zu 5 Grad auf den Höhen des Pfälzerwaldes. Meist weht nur schwacher Wind aus südöstlicher Richtung. Morgen ist es nach einer regnerischen Nacht trockener, windiger und milder. Am Freitag: Mischung aus dichten Wolken und etwas Sonne. Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.01.2025 um 7:30 Uhr.

7:21 Uhr ++ Kinder bekommen in Pirmasens Angst vom Arzt genommen ++ Um Kindern und Jugendlichen die Angst vor dem Arztbesuch zu nehmen, bietet das städtische Krankenhaus Pirmasens ab sofort verschiedene Kurse an. In den Kursen unter dem Motto "Medizin für Kids“ sollen die Kinder und Jugendlichen vor allem erleben, dass ein Besuch in der Arztpraxis oder im Krankenhaus nichts Schlimmes ist. Um das zu verinnerlichen, können die Kinder zum Beispiel in der "Teddy-Klinik" zuschauen, wie ihre kranken Stofftiere ärztlich versorgt werden. Das Krankenhaus Pirmasens bietet auch einen Erste-Hilfe-Kurs an, der den jungen Teilnehmern zeigt, wie sie einen Notfall erkennen und auch selbst helfen können. Ältere Kinder und Jugendliche lernen bei "Medizin für Kids“ auch, wie man einen Defibrillator richtig benutzt. Die Kurse sind kostenlos, ein medizinisches Team des Krankenhauses besucht interessierte Kitas und Schulen vor Ort. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.01.2025 um 6:30 Uhr.

6:49 Uhr ++ Kaiserslautern bekommt jede Menge Geld ++ Die Stadt Kaiserslautern bekommt mehr als drei Millionen Euro an Fördergeldern von Bund und Land. Das Geld will die Stadt nach eigenen Angaben dazu verwenden, drei Stadtquartiere auszubauen und weiterzuentwickeln. Insgesamt bekommt Kaiserslautern 3,4 Millionen Euro aus zwei verschiedenen Förderprogrammen. Der Großteil des Geldes - nämlich 3,2 Millionen Euro - soll in das ehemalige Pfaff-Gelände fließen. Damit soll der nördliche Bereich des Geländes erschlossen werden. Die Stadt Kaiserslautern will das Pfaff-Gelände eigenen Angaben zufolge mit energetisch und ökologisch zukunftsweisenden Planungen weiterentwickeln. Geplant sind unter anderem Wohnungen und gewerbliche Flächen. Außerdem will die Stadt in den Quartieren Ost und Fischerrück unter anderem soziale Treffpunkte ausbauen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.01.2025 um 6:30 Uhr.

18:43 Uhr ++ Spaß in Mundart: So beantragen Pfälzer ihren Urlaub ++

16:10 Uhr ++ Tadano baut Werk in Zweibrücken aus ++ Der Kranbauer Tadano baut momentan sein Stammwerk in der Zweibrücker Innenstadt aus. Auf dem Werksgelände entstehen unter anderem zusätzliche Hallen. Die werden gebraucht, weil Tadano die Arbeitsabläufe im Stammwerk in Zukunft verändern möchte. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) freut sich, dass der Kranbauer nach dem Stellenabbau im vergangenen Jahr nun doch wieder in den Standort in Zweibrücken investiert. Tadano hatte vergangenes Jahr einen Teil seines zweiten Werks auf dem Flughafengelände in Zweibrücken an den Baumaschinenhersteller Kubota verkauft. Kubota will in den neuen Werkshallen nun Mini-Bagger und Radlader bauen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.01.2025 um 15:30 Uhr.

15:19 Uhr ++ Lange Schlangen vor Ausländerbehörde in Kaiserslautern ++ Wer in der Nacht um drei Uhr am Ausländeramt in Kaiserslautern vorbei fährt, dem fällt sie sofort auf: Die lange Schlange von Menschen, die darauf hoffen, dass sie an diesem Tag ihr Anliegen vorbringen können. Warum die Menschen so früh anstehen und warum die Stadt mit der Lage auch nicht glücklich ist, können Sie hier nachlesen. Kaiserslautern Warten für Visum und Co. Schlange vor Ausländerbehörde in Kaiserslautern Ob Visum oder Ausweispapiere – mit diesen und anderen Anliegen kommen die Menschen zur Ausländerbehörde in Kaiserslautern. Und gehen oft unverrichteter Dinge wieder weg. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.01.2025 um 14:30 Uhr.

15:16 Uhr ++ David Späth aus Kaiserslautern freut sich auf Spiel gegen Dänemark ++ Bei der Handball-WM geht es heute für die deutsche Nationalmannschaft los mit der Hauptrunde. Dabei geht es sofort gegen den größtmöglichen Gegner: Dauerweltmeister Dänemark. Torhüter David Späth aus Kaiserslautern freut sich auf die Aufgabe. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.01.2025 um 14:30 Uhr.

13:43 Uhr ++ Ehepaar streitet sich in Kaiserslautern - Polizei im Einsatz ++ Weil ein Mann und eine Frau offenbar zu tief ins Glas geschaut haben, musste die Polizei in einem Kaiserslauterer Supermarkt einschreiten. Die beiden hatten sich nach Polizeiangaben so heftig gestritten, dass Angestellte des Supermarktes sie zunächst aus dem Gebäude verwiesen hatten. Auf dem Parkplatz des Marktes sei der Streit dann aber lautstark weitergegangen. Die Einsatzkräfte erteilten dem 35-Jährigen einen Platzverweis, die 28-Jährige klagte laut Polizei über körperliche Beschwerden und wurde deshalb vom Rettungsdienst versorgt. Am selben Abend tauchten die Streithähne erneut vor dem Einkaufsmarkt auf und es ging von vorne los. Die Polizei wurde erneut alarmiert und schickte die beiden vom Parkplatz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.01.2025 um 13:30 Uhr.

12:56 Uhr ++ Urteil in Zweibrücken: Mann wegen mehrerer Überfälle verurteilt ++ Ein Mann muss wegen besonders schweren Raubes und Erpressung im Kreis Südwestpfalz für sieben Jahre ins Gefängnis. Das hat das Landgericht Zweibrücken entschieden. Nach Angaben des Gerichts soll der Mann eine Bäckerei-Mitarbeiterin im vergangenen Jahr mit einem Messer bedroht und sie aufgefordert haben, ihm Geld aus der Kasse zu geben. Einen Tag später soll der Mann wieder mit einem Messer in der Hand den Mitarbeitenden einer Tankstelle erpresst haben. Als er die Tankstelle verlassen wollte, soll er mit einer Bombe gedroht haben. Insgesamt soll der Mann so 500 Euro ergaunert haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.01.2025 um 11:30 Uhr.

9:38 Uhr ++ Pfälzerwald Plus: Land fördert Vereinsprojekte ++ Beteiligen Sie sich an ehrenamtlichen Vereinsprojekten oder Initiativen in der Westpfalz, die zum Beispiel die Dorfgemeinschaft stärken? Oder dem Klimaschutz zugute kommen? Die Lokale Aktionsgruppe Pfälzerwald Plus ist nämlich auf der Suche nach solchen ehrenamtlichen Bürgerprojekten, die mit bis zu 2.000 Euro gefördert werden können. Förderanträge können bis zum 9. März bei der Lokalen Aktionsgruppe Pfälzerwald Plus eingereicht werden. Insgesamt stehen für verschiedene Bürgerprojekte 30.000 Euro an Landesmitteln zur Verfügung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.01.2025 um 8:30 Uhr.

8:54 Uhr ++ Handwerk in der Pfalz: Immer weniger Betriebe werden übernommen ++ Immer weniger Menschen im Handwerk wollen sich offenbar selbstständig machen. Diese Tendenz sieht die Handwerkskammer Pfalz (HWK) mit Blick auf das Jahr kritisch. Das Handwerk leide an einem starken Rückgang an Betriebsübernahmen, weil keine Nachfolger mehr für die Geschäftsführung gefunden werden. Der Präsident der HWK Pfalz, Dirk Fischer, mit einem Erklärungsversuch für die Situation: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.01.2025 um 8:30 Uhr.

7:54 Uhr ++ Chef der Atlantischen Akademie in Kaiserslautern zu Trump ++ Nicht nur in der Wirtschaft gibt es Sorgen, welche Folgen die zweite Trump-Präsidentschaft für Rheinland-Pfalz haben wird. In Kaiserslautern hat David Sirakov, Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, die Amtseinführung verfolgt. Video herunterladen (57,9 MB | MP4)

7:26 Uhr ++ Rattenplage: Landstuhl hat Lage im Griff ++ Vor allem im Sommer werden sie in vielen Städten in Rheinland-Pfalz zur Plage: Ratten. Die Tiere werden oft durch Lebensmittelreste angezogen. In der Westpfalz sind vergangenes Jahr mehrere Ratten unter anderem in Pirmasens und Landstuhl gemeldet worden. Die Stadt Landstuhl hat nach eigenen Angaben die Ratten schnell bekämpfen können - und zwar mit ausgelegten Ködern in der Innenstadt. Bei den Menschen in Landstuhl gibt`s verschiedene Meinungen zu dem Ratten-Thema: Stadtbürgermeister Mattia De Fazio (CDU) appelliert an Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich Essensreste richtig zu entsorgen und Ratten nicht zu füttern. Das helfe schon den Tieren in der Innenstadt vorzubeugen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.01.2025 um 7:30 Uhr.

6:33 Uhr ++ Handwerk: Zu wenig Nachwuchs auch in der Pfalz ++ Die Handwerksbetriebe in der Pfalz leiden unter Nachwuchsmangel. 2024 seien rund vier Prozent weniger Auszubildende im Handwerk gezählt worden wie im Jahr davor, sagt der Präsident der Handwerkskammer Pfalz. SWR-Reporterin Maren Kaps hat mit ihm gesprochen und weiß, woran es liegt, dass immer weniger junge Menschen handwerkliche Berufe machen wollen: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.01.2025 um 6:30 Uhr.