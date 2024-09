Blog: Tadano legt Angebot bei Schlichtungstermin vor, ICE über Kaiserslautern nach Berlin kommt

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

18:22 Uhr ++ ICE über Kaiserslautern nach Berlin kommt ++ Von Kaiserslautern ohne Umsteigen mit dem Zug nach Berlin. Das soll ab Mitte Dezember möglich sein. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Der ICE startet in Saarbrücken und fährt über Kaiserslautern, Mannheim und Frankfurt nach Berlin. Ab Kaiserslautern ist man dann in unter sechs Stunden in der Hauptstadt. Die neue ICE-Zugverbindung startet Nachmittags und ist am Abend in Berlin. Von Berlin nach Kaiserslautern startet der ICE dann morgens und kommt mittags in Kaiserslautern an.



17:49 Uhr ++ Schlägerei in Fußgängerzone Pirmasens beschäftigt Polizei ++ Eine Schlägerei in der Fußgängerzone von Pirmasens beschäftigt derzeit die Polizei. Wie jetzt erst bekannt wurde, gerieten dort bereits am Montagabend gegen 21 Uhr mehrere Personen aneinander. Zeugen hatten die Polizei gerufen. Als die Polizei eintraf, hatte sich der Tumult schon ausgelöst - jedoch konnten mehrere Personen kontrolliert werden, die sichtlich außer Atem waren. Dabei stellten die Beamten auch ein Messer sicher.



16:32 Uhr ++ Tadano legt Angebot bei Schlichtungstermin vor ++ Im Streit um den angekündigten Stellenabbau beim Zweibrücker Kranbauer Tadano hat die Arbeitgeberseite der Gewerkschaft IG Metall ein Angebot vorgelegt. Das wurde von der Gewerkschaft aber einstimmig abgelehnt. Das Angebot sieht unter anderem vor, dass - statt der ursprünglich angekündigten 400 – "nur noch" 260 Arbeitsplätze bei Tadano in Zweibrücken abgebaut werden sollen. Das Werk auf dem Flughafengelände würde trotzdem geschlossen werden. Allerdings soll das Gehalt der verbleibenden Mitarbeiter im Werk in der Stadt unangetastet bleiben – zuvor war von einem Gehaltsverzicht die Rede. "Das kein Angebot", heißt es von der IG Metall. Das Angebot wurde einstimmig abgelehnt. Die Gewerkschaft vermisst darin vor allem zwei Punkte: Zum einen solle der Stellenabbau komplett über Ruhestände und nicht über Kündigungen laufen. Außerdem fordert die IG Metall eine Beschäftigungs- und Standortgarantie bis mindestens 2032 für das verbleibende Werk in Zweibrücken. Am Freitag findet bei der Schlichtungsstelle in Frankfurt der nächste Verhandlungstermin statt.



14:50 Uhr ++ Westpfalz-Klinikum: Studiengang für Medizin ++ In Kaiserslautern soll man künftig Medizin studieren können. Das hat das Westpfalz-Klinikum mitgeteilt. Das Klinikum will zusammen mit der Semmelweis-Universität in Ungarn den Medizin-Studiengang nach Kaiserslautern holen, wie das Klinikum mitteilt. Auch das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, die Stadt Kaiserslautern, der Landkreis Kusel und der Donnersbergkreis beteiligen sich an dem Vorhaben. Heute Nachmittag unterzeichnen die beteiligten Partner einen Vertrag, der die Grundsätze festlegt. Wie das genau mit dem Medizin-Studium funktionieren soll, wird heute auch bekanntgegeben. Zwischen dem Westpfalz-Klinikum und einer anderen Universität in Ungarn gibt es bereits eine Zusammenarbeit. Der Verein "Ärzte für die Westpfalz" ermöglicht jungen Menschen über Stipendien Medizin in Ungarn zu studieren - auch ohne einen 1,0-Schnitt. Bedingung ist, dass sie danach für drei Jahre in der Westpfalz arbeiten.



14:28 Uhr ++ Kirchheimbolanden: Labormobil untersucht Brunnenwasser ++ Wer einen eigenen Brunnen im Garten hat, hat sich bestimmt schonmal gefragt, ob das Wasser daraus unbedenklich trinkbar ist. Genau das kann man heute in Kirchheimbolanden auf dem Römerplatz herausfinden. Dort findet ab 15 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Thema Grundwasserschutz statt. Interessierte können ihr Brunnenwasser dort auch auf verschiedene Belastungen testen lassen. Anschließend können sie in einem Beratungsgespräch erfahren, wofür sie ihr Brunnenwasser nutzen können. Die Analyse des Wassers kostet zwölf Euro und wird von der gemeinnützigen Umweltorganisation VSR-Gewässerschutz angeboten.



13:26 Uhr ++ DRK sammelt Spenden an der Haustür ++ Das Deutsche Rote Kreuz ist aktuell in der Westpfalz unterwegs, um Spenden zu sammeln - und zwar direkt an den Haustüren. Noch bis Ende der Woche werden beispielsweise in Zweibrücken und im Donnersbergkreis Spenden gesammelt. Laut DRK sind die Spendensammler an ihrer DRK-Kleidung erkennbar und sie können sich auch entsprechend ausweisen. Zudem dürfen sie keinerlei Bargeld, Sachspenden oder Einmalspenden annehmen. Vielmehr gehe es darum, für eine regelmäßige finanzielle Unterstützung zu werben. Denn die Arbeit des Roten Kreuzes koste viel Geld, etwa für Ausrüstung und die Ausbildung der Ehrenamtlichen.



12:47 Uhr ++ Erste Naturschutzsitation in Rheinland-Pfalz startet ++ Der Donnersbergkreis, Bad Dürkheim und die kreisfreie Stadt Neustadt - das sind diejenigen, die die erste Naturschutzstation in Rheinland-Pfalz bilden. Das hat das Umweltministerium mitgeteilt. Jetzt geht sie an den Start. Die Naturschutzstation ist kein Haus oder Büro, sondern zunächst einmal ein Konzept, mit dem das Land den Naturschutz in Rheinland-Pfalz umgestalten will. Damit soll der Naturschutz besser und direkt vor Ort koordiniert werden. So, dass man schneller auf regionale Besonderheiten reagieren kann und einfach näher dran ist, als bisher von Mainz aus. Eine solche Naturschutzstation soll je zwei bis drei Landkreise betreuen. Die Station für den Donnersbergkreis, Bad Dürkheim und die Stadt Neustadt wird ab Oktober in Neustadt eingerichtet - und zwar beim Naturschutzverein Pollichia. Bis 2026 sind erst einmal zwei Stationen geplant. Eine im Süden und eine im Norden von Rheinland-Pfalz. Später sollen sie dann als Modell für mehr Stationen dienen. Die Naturschutzstationen sollen sich dann auch landesweit vernetzen und zusammenarbeiten.



12:20 Uhr ++ E-Lyte für Deutschen Gründerpreis nominiert ++ E-Lyte, die Kaiserslauterer Firma für Batterieflüssigkeit, ist für den deutschen Gründerpreis nominiert. Das Unternehmen hat sich in der Kategorie Aufsteiger qualifiziert. E-Lyte setzt nach eigenen Angaben auf Forschung, Entwicklung und die enge Zusammenarbeit mit Automobilherstellern. Die Firma E-Lyte ist der einzige deutsche Hersteller für Batterieflüssigkeiten. Das ZDF überträgt die Verleihung des deutschen Gründerpreises ab 20 Uhr im Livestream in der ZDF-Mediathek.



11:22 Uhr ++ Metallteile in Feld bei Vinningen – Polizei warnt ++ Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben Unbekannte in einem Maisfeld zwischen Bottenbach und Vinningen im Kreis Südwestpfalz Metallteile abgelegt. Die Erntemaschine des Landwirtes wurde beschädigt - dabei entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Sie warnt davor, Metallteile in Feldern abzulegen - diese würden von den Häckslern zerkleinert und die Teile würden dann wie Geschosse durch die Luft fliegen.



10:42 Uhr ++ Olympia-Artikel werden von Kaiserslautern aus versteigert ++ Einem Stück Olympia-Geschichte zum zweiten Leben verhelfen? Das geht bei einer besonderen Onlineversteigerung. 50.000 Artikel aus Paris warten darauf in Kaiserslautern. Die Landesschau Rheinland-Pfalz hat sich dort einmal umgeschaut: Video herunterladen (92 MB | MP4)

9:29 Uhr ++ Regionalbahn zwischen Kaiserslautern und Lauterecken fällt aus ++ Die Regionalbahn 66 zwischen Kaiserslautern und Lauterecken fällt heute den ganzen Tag aus. Wie die Bahn mitteilt, ist das Zugpersonal kurzfristig erkrankt. Betroffen ist die Strecke von Kaiserslautern über Olsbrücken bis nach Lauterecken-Grumbach und zurück. Statt der Züge fahren Ersatzbusse. Weil aber nur wenige Busse zur Verfügung stehen, kann es auch beim Schienenersatzverkehr zu Einschränkungen kommen.

8:38 Uhr ++ VG-Rat diskutiert über Sanierung des Freibads Waldmohr ++ Die Mitglieder des Verbandsgemeinderats Oberes Glantal debattieren heute über die Ausschreibungen für die Sanierung des Freibads in Waldmohr. Das Bad eröffnete 1972 und benötigt eine Generalsanierung - knapp zehn Millionen Euro soll die kosten. Unter anderem soll das Bad neue Becken aus Metall bekommen. Die sind nach Angaben von Verbandsbürgermeister Christoph Lohnschütz langlebiger und hygienischer als die alten Betonbecken. Auch bekommt das Bad eine neue Wasseraufbereitungsanlage und ein Technikhaus. Die Vergabe wird europaweit ausgeschrieben und läuft bis zum 10. Oktober.

6:46 Uhr ++ Kletterunfälle in Dahn ++ Im Dahner Felsenland hat es zwei Kletterunfälle gegeben. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, stürzte ein Kletterer am Samstag am sogenannten "Rauhfelsen" sieben Meter in die Tiefe. Er wurde zwar von seinem Seil gehalten, zog sich aber eine Platzwunde am Kopf zu. Der zweite Kletterer verlor einige Zeit später an den Geiersteinen bei Bruchweiler-Bärenbach den Halt und fiel ungefähr 20 Meter tief, bis sein Seil ihn stoppte. Er erlitt Verbrennungen an den Händen. Beide Kletterer wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

6:27 Uhr ++ Donnersbergkreis will ZAK beitreten ++ Der Donnersbergkreis will der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern - kurz ZAK - beitreten. Darum geht es heute unter anderem in der Sitzung des Kreistags Kaiserslautern. Durch den Beitritt in die ZAK könnte der Donnersbergkreis nachhaltiger werden - zumindest auf dem Papier. Denn aktuell gibt es im Kreis selbst keine Anlagen zur Müllverwertung. Die ZAK hingegen verwertet nach eigenen Angaben etwa 90 Prozent des Mülls aus Stadt und Kreis Kaiserslautern selbst weiter. Durch den Beitritt des Donnersbergkreises soll das Know-how stärker in der Region gebündelt werden. Ab 2026 könnte dann die ZAK die Müllentsorgung im Donnersbergkreis übernehmen. Der Donnersbergkreis muss für den Beitritt eine Einlage von rund 1,3 Millionen Euro zahlen. Hinzu kommen noch 3,6 Millionen an Rücklagen. Heute stimmt der Kreistag Kaiserslautern darüber ab, ob der Donnersbergkreis der ZAK beitreten darf. Außerdem geht es in der Kreistagssitzung in Kaiserslautern um die Gründung eines Industrie- und Gewerbeflächen-Zweckverbandes zusammen mit der Stadt Kaiserslautern. Ziel ist es Industriegebiete gemeinsam zu entwickeln und zu vermarkten.

17:39 Uhr ++ FCK-Trainer rechnet mit schwerem Spiel gegen Regensburg ++ Bitter! Der FCK hat gegen den HSV einen Sieg in letzter Minute noch aus der Hand gegeben. Als nächstes geht's gegen den Tabellenletzten, Jahn Regensburg. Wird das einfacher? Nein, sagt FCK-Cheftrainer Markus Anfang.

16:41 Uhr ++ Stadtrat Pirmasens spricht über Videoüberwachung ++ Sollen wichtige Plätze in der Innenstadt von Pirmasens mit Kameras überwacht werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute der Stadtrat. CDU, FWB und FDP stellen den Antrag, am Exerzierplatz, am Schlossplatz und am Parkhaus in der Schäferstraße Videokameras anzubringen. Als Begründung führen die Fraktionen an, dass in einer Umfrage die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger Orte genannt hatten, an denen sie sich im Hellen und Dunkeln unsicher fühlen. Am häufigsten wurden der Wedebrunnen, die Fußgängerzone und der Exerzierplatz genannt.

12:21 Uhr ++ Pirmasens will weiter mit Nachbarn zusammenarbeiten ++ Seit 2022 arbeiten Pirmasens, Zweibrücken und der Kreis Südwestpfalz in einigen Bereichen der Verwaltung zusammen. Das Modellprojekt wurde vom Land verlängert - heute soll der Stadtrat Pirmasens darüber entscheiden, ob es auf den Bereich Soziales ausgedehnt wird. Ein gemeinsames Amt für Ausbildungsförderung soll zum Beispiel dabei helfen, dass Anträge schneller bearbeitet werden können. Außerdem könnten auch die Betreuungsbehörden der drei Kommunen zusammengelegt werden. Zurzeit arbeiten Pirmasens, Zweibrücken und der Kreis Südwestpfalz schon zusammen, um günstiger Material zu beschaffen oder besser Fördermittel beantragen zu können.



11:07 Uhr ++ Weiter Stellwerkprobleme in der Westpfalz ++ Die Personalsituation in den Stellwerken der Bahn ist auch in der Westpfalz weiter angespannt. Das geht aus einer Vorlage für die heutige Versammlung des Nahverkehrszweckverbandes hervor. Zuletzt gab es deshalb Zugausfälle rund um Pirmasens und im Raum Alzey. Am schwierigsten ist die Situation laut Zweckverband im Stellwerk Ludwigshafen. Sollte die Situation anhalten, werde man einen Notfahrplan einführen müssen, bei dem jede zweite S-Bahn ausfallen wird. Auch die Personalprobleme im Stellwerk Neustadt sind laut Verband nicht gelöst.

9:41 Uhr ++ Geld für Straßenausbau im Westen der Pfalz ++ Die Landesregierung will in den nächsten zwei Jahren rund 32 Millionen Euro für den Ausbau von Landstraßen in der Westpfalz ausgeben. Das geht aus dem Programm Landesstraßen hervor, das jetzt vorgestellt wurde. Größter Einzelposten ist der Ausbau der Landesstraße 386 im Donnersbergkreis - dort stehen für verschiedene Maßnahmen mehr als 10 Millionen Euro zur Verfügung. Der Landtag muss dem Ausbauprogramm für Landesstraßen noch zustimmen.



7:38 Uhr ++ Mann in Zweibrücken wegen Brandstiftung vor Gericht ++ Weil er in den vergangenen zwei Jahren in Häusern absichtlich Feuer gelegt haben soll, steht ein Mann heute vor dem Landgericht in Zweibrücken. Ihm wird schwere Brandstiftung vorgeworfen. Vor zwei Jahren soll der Mann das erste Mal in einem Mehrfamilienhaus in Contwig, in dem er auch selbst wohnte, ein Feuer im Keller gelegt haben. Nur ein paar Wochen später soll er im selben Gebäude dann wieder gezündelt und diesmal auch einen Brandbeschleuniger benutzt haben. Laut Staatsanwaltschaft ist dabei das komplette Wohnhaus ausgebrannt und teilweise auch zusammengefallen. Außerdem gab es auch Verletzte, die eine Rauchgasvergiftung erlitten. Dieses Jahr im April soll der Mann dann in seiner Wohnung in Pirmasens ein Feuer gelegt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann vor hatte, wieder das gesamte Gebäude in Brand zu stecken - glücklicherweise ohne Erfolg. Der Beschuldigte soll während der Taten schuldunfähig gewesen sein. Deshalb will die Staatsanwaltschaft ihn zukünftig in einem psychiatrischen Krankenhaus unterbringen lassen.



6:43 Uhr ++ Deutscher Pfarrertag in Kaiserslautern ++ Mehrere Hundert Pfarrerinnen und Pfarrer aus ganz Deutschland treffen sich ab heute in Kaiserslautern. Anlass ist der Deutsche Pfarrerinnen- und Pfarrer-Tag der evangelischen Kirche, der alle zwei Jahre stattfindet. In diesem Jahr befassen sich die Geistlichen mit dem Thema "Religion und Demokratie". Dabei soll es unter anderem um die Fragen gehen, welche Rolle Religion in der Demokratie spielen kann und ob sie Einfluss nehmen soll. Der Deutsche Pfarrerinnen- und Pfarrer-Tag beginnt am Nachmittag mit einem festlichen Gottesdienst in der Kaiserslauterer Stiftskirche, der Hauptvortrag ist am Dienstag um 10 Uhr in der Fruchthalle.



6:41 Uhr ++ SEK-Einsatz in Pirmasens: 18-Jährige mit Waffen-Bild bedroht ++ In Pirmasens wurde am Sonntag ein Mann festgenommen, weil er einer jungen Frau ein Bild von einer Waffe geschickt hat. Wie die Polizei mitgeteilt hat, hat er der Frau am Vortag mit einem Foto einer Schusswaffe gedroht. Einsatzkräfte durchsuchten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dann die Wohnung des Mannes. Die Waffe wurde dabei nicht gefunden. Der Mann wurde festgenommen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.



