Blog: Ärzte aus Westpfalz beteiligen sich an Streik, Streit mit Teppichmesser auf Kerwe in Ramstein

Im südpfälzischen Billigheim sind bei einem traditionellen Festumzug acht Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder. Ein selbst gebauter Wagen war Sonntagmittag in die Menge gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war das selbst gebaute Fahrzeug auf einer abschüssigen Straße immer schneller geworden, dann von der Strecke abgekommen und in die Zuschauer gefahren. Sieben Menschen wurden leicht verletzt, eine Frau schwerer. Der Unfall ist beim Festumzug des traditionellen "Purzelmarkts" im südpfälzischen Billigheim-Ingenheim passiert. Das Unfallfahrzeug ist Marke Eigenbau und hat Pedale für 12 Fahrer. Grund für den Unfall könnte der Polizei zufolge ein technischer Defekt an den Bremsen gewesen sein.

Ärztinnen und Ärzte von kommunalen Krankenhäusern streiken heute deutschlandweit, weil die Gewerkschaft Marburger Bund mit den aktuellen Tarifverhandlungen nicht zufrieden ist. Der Tarifstreit betrifft auch das Westpfalz Klinikum und das Krankenhaus Pirmasens. Die Gewerkschaft fordert unter anderem, dass die Regelungen zu Schichtarbeit vereinfacht werden. Außerdem wollen die Ärzte mehr Geld für Bereitschaftsdienste und eine generelle Lohnerhöhung. Das hat der Marburger Bund mitgeteilt. Dazu laufen Tarifverhandlungen mit der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände. Die weise bislang aber alle Forderungen zurück. Deshalb gibt es heute in Frankfurt eine Kundgebung. Ein Arzt des Pirmasenser Krankenhauses hat angekündigt, dass ein Teil der Belegschaft in Frankfurt dabei ist. Aus dem Grund sei das Krankenhaus in Pirmasens heute nur wie an Wochenenden besetzt. Es seien auch geplante Operationen verschoben worden. In Notfällen werden Patienten aber immer versorgt. Dem Westpfalz Klinikum sei nicht bekannt, ob ihre Ärzte an dem Streik teilnehmen.

Auf der Kerwe in Ramstein-Miesenbach sind am Wochenende zwei junge Männer bei einem Streit mit einem Teppichmesser verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, waren zunächst ein 16- und ein 27-Jähriger verbal aneinander geraten. Der Jugendliche habe dann plötzlich ein Teppichmesser gezückt und wild um sich gefuchtelt. Dabei wurde sein Kontrahent verletzt. Ein weiterer Mann konnte den Jugendlichen überwältigen - auch dieser Mann zog sich Schnittverletzungen zu. Der Jugendliche flüchtete zunächst, konnte aber kurz darauf von der Polizei festgenommen werden.