BSW will am Sonntag Landesverband in Rheinland-Pfalz gründen

Die neue Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will am Sonntag in Kaiserslautern einen Landesverband gründen. Sie könnte nach Expertenansicht im nächsten Landtag dabei sein.

Für den zweiköpfigen Landesvorsitz kandidieren der derzeitige BSW-Landesbeauftragte Alexander Ulrich sowie Sina Listmann. Listmann aus der Pfalz sei als Unternehmerin und Journalistin eine Quereinsteigerin, sagte Ulrich. Der Landesvorstand zähle zwölf Köpfe. Rund die Hälfte der Kandidaten habe nichts mit der früheren Linken zu tun.

In Rheinland-Pfalz hat das BSW laut Ulrich derzeit 55 Mitglieder. Außerdem hätten sich rund 1.200 Menschen bei der Partei als Unterstützer eingetragen, sagte der Bundestagsabgeordnete, der Mitglied des BSW-Bundesvorstandes ist. "Wir könnten viel mehr Mitglieder haben, aber unser Ziel ist ein langsamer und kontrollierter Parteiaufbau", so Ulrich.

BSW in der Pfalz bislang stark

Die Partei wolle sich bewusst breit aufstellen. "Ich sehe sehr gute Chancen und ein Potenzial, dass wir in den kommenden Landtag einziehen können", betonte Ulrich. Vertreten ist das BSW im Landtag schon. Der fraktionslose Abgeordnete Andreas Hartenfels hatte sich im Januar dem BSW angeschlossen.

Bei der Europawahl im Juni hatte das BSW in Rheinland-Pfalz 4,7 Prozent der Stimmen geholt. Bei der zeitgleichen Kommunalwahl war das Bündnis in vier Landkreisen und einer kreisfreien Stadt angetreten und kam auf 1,2 Prozent der Stimmen. Im Kreis Kaiserslautern wurden 7,4 Prozent der Stimmen gewonnen, bei der Wahl des Bezirkstages Pfalz 7,0 Prozent.

"Da, wo wir angetreten sind, haben wir gesehen, dass offensichtlich auch in Rheinland-Pfalz eine Lücke von den anderen Parteien gelassen wird, in die wir reinkönnen", betont Ulrich. Das mache Hoffnung, "dass wir zwar nicht in diesen Größenordnungen wie in Ostdeutschland, aber dass wir durchaus in Größenordnungen auch in Westdeutschland unterwegs sind".

Jun: BSW hat gute Chancen auf Einzug in Landtag

Das BSW hat nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Uwe Jun "recht gute Chancen", in den nächsten Landtag in Rheinland-Pfalz einzuziehen. "Das Wählerpotenzial ist vorhanden. Die Partei von Frau Sahra Wagenknecht könnte zu einer ernsthaften Mitbewerberin im Parteienwettbewerb werden", sagte Jun der Deutschen Presse-Agentur in Trier.

Rheinland-Pfalz biete ein "gutes Wählerpotenzial" für die im Januar gegründete Bundespartei, sagte Jun. "Das BSW versucht in erster Linie, Protestwähler zu akquirieren und Wähler, die bei sozioökonomischen Fragen eher links und bei soziokulturellen Fragen eher rechts ticken." Damit könnte das Bündnis in Rheinland-Pfalz besser abschneiden als in anderen westdeutschen Bundesländern wie Bayern oder Baden-Württemberg.

Das BSW werde aber bei der Landtagswahl 2026 nur punkten können, wenn es ihm gelinge, "eine gut organisierte Partei hinzubekommen", sagte Jun. Die neue Partei müsse "funktionsfähige, schlagkräftige Landesverbände und auch Kommunalverbände" aufbauen. "Und ich habe Zweifel daran, ob die Hand verlesene Aufnahme von Mitgliedern dafür förderlich ist", sagte Jun.

BSW zieht in die Landtage in Thüringen und Sachsen ein

Mit der Gründung des BSW Rheinland-Pfalz wird die Partei in zehn Bundesländern mit einem Landesverband vertreten sein. Zuletzt gingen die Landesverbände in Bremen und in Niedersachsen den Start. Das BSW hatte sich als Bundespartei im Januar um die frühere Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht gegründet. Bei der Landtagswahl in Thüringen am 1. September kam die Partei aus dem Stand auf 15,8 Prozent, in Sachsen auf 11,8 Prozent.