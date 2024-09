FCK-Profi Erik Wekesser warnt vor "ekligen" Regensburgern

per Mail teilen

Der FCK tritt in der 2. Bundesliga bei Schlusslicht Jahn Regensburg an. Für Erik Wekesser kein Grund, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.

Wekesser kennt sich gut aus in Regensburg. Der 27-Jährige stand von 2019 bis 2022 selbst bei den Bayern unter Vertrag und absolvierte 89 Zweitliga-Partien für den Jahn. Ein besonderes Spiel sei es für ihn aber nicht, sagte Wekesser im Gespräch mit SWR Sport, aber: "Natürlich freue ich mich auf alte Weggefährten, hoffentlich mit einem guten Abschluss für uns."

Das Wiedersehen mit dem früheren Verein stellt dabei keine Extramotivation für den Linksverteidiger dar. Das ist allerdings auch nicht nötig. "Weil wir als Mannschaft und ich persönlich in jedem Spiel sehr motiviert sind, drei Punkte einzufahren", so Wekesser vor der Partie am Samstag (13 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de).

Wekesser und Anfang warnen davor, Regensburg zu unterschätzen

In Zeiten moderner Videoanalyse glaubt er auch nicht, dass er seinen Mitspielern spezielle Tipps für den kommenden Gegner geben muss. "Da brauche ich keinen einzelnen drauf anzusprechen. Jeder aus der Mannschaft weiß, dass es ein ekliger Gegner sein kann. Ich glaube, das war auch immer der Fokus vom Verein", sagte Wekesser.

"Wir müssen auf jeden Fall alles auf den Platz bringen, immer unsere 100 Prozent. Dann bin ich auch guter Dinge, dass wir dort gewinnen können", so der gebürtige Schwetzinger. Ähnlich schätzt auch FCK-Trainer Markus Anfang die Aufgabe ein. "Es wäre fatal, da einen Gang rauszunehmen. Für uns ist das auch ein wichtiges Spiel", sagte er auf der Pressekonferenz.

FCK mit nur einem Punkt gegen drei Top-Gegner zuletzt

Zuletzt hatte der FCK mit Hertha BSC (3:4), Hannover 96 (1:3) und dem HSV (2:2) gegen drei Top-Gegner gespielt und dabei nur einen Punkt geholt. Erwartet die Roten Teufel jetzt beim Schlusslicht eine leichtere Aufgabe? "Nein, definitiv nicht. Weil man dann den Fehler macht, anders ins Spiel zu gehen, zu locker. Den Fehler dürfen wir nicht machen. Ich sehe uns da aber gut gewappnet", so Wekesser.

Generell erlebt Wekesser, der bislang in allen sechs Zweitliga-Spielen von Beginn an auf dem Platz stand, das FCK-Team als fokussiert. "Ich bin jeden Tag in der Kabine: Ich kenne die Jungs, ich kenne die Charaktere. Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel genauso konzentriert angehen wie gegen den HSV. Darum geht es am Ende des Tages: Jedes Spiel ans Maximum zu kommen, egal wie der Gegner heißt", sagte der 27-Jährige.

Wekesser: FCK hat noch Luft nach oben

Anders als gegen den HSV sollen in Regensburg dann am Ende drei Punkte für den FCK stehen. Zumal Wekesser noch Entwicklungspotenzial sieht: "Wir haben zuletzt ein ordentliches Spiel gemacht. Aber es ist trotzdem noch Luft nach oben, gerade in unseren Ballbesitzphasen. Dass wir uns da auch noch weiterentwickeln, daran arbeiten wir täglich."

Wekesser ist nach dem Saisonstart mit acht Punkten und Rang zehn durchaus zufrieden: "Ich habe das Gefühl, von Woche zu Woche besser reinzukommen, genauso wie die Mannschaft. Die Abläufe werden immer besser. Daran gilt es jetzt anzuknüpfen und es dann auch allen da draußen zu zeigen." Am besten schon am Samstag in Regensburg.