Jan Elvedi ist sicher: Drei Punkte für den FCK sind drin beim HSV

Das Spitzenspiel der 2. Liga am 23. Spieltag trieft vor Tradition: Der Dritte 1. FC Kaiserslautern muss beim Zweiten Hamburger SV antreten. Mehr Fußball-Historie geht fast nicht.

Tradition

FCK beim HSV! Keine Frage, für jeden Fußball-Fan riecht diese Partie verdächtig nach Bundesliga. "Ich glaube, das ist noch ein weiter Weg zu gehen, um dann von Bundesliga zu sprechen", erklärt Jan Elvedi gegenüber SWR-Sport. Bezogen auf die aktuelle Saison hat er da sicher recht, schließlich steht erst der 23. Spieltag an. Allerdings treffen da am Freitagabend (18.30 Uhr) im Volksparkstadion zwei ganz besondere Vereine aufeinander: "Das sind Vereine, die haben eine Riesenwucht, so eine Fan-Base, so viele Emotionen stecken dahinter, so viel Geschichte. Da kribbelt's schon die ganze Woche vorher", freut sich FCK-Abwehrspieler Elvedi.

Spitzenspiel & Flutlicht

Der FCK ist 2025 noch ungeschlagen (vier Siege, ein Unentschieden). "Von der Punkte-Ausbeute können wir zufrieden sein", sagt Jan Elvedi. Nach dem Top-Duell auf dem Betzenberg gegen Hannover 96 (0:0) wartet mit dem Hamburger SV das nächste Schwergewicht auf die Pfälzer. "Es ist auf jeden Fall ein Top-Spiel - ein Freitagabend-Spiel mit Flutlicht. Ich glaub' es gibt fast nichts Geileres als so ein Spiel für die Fans und uns Spieler." Vor allem freuen sich Elvedi & Co über die Unterstützung von mehreren Tausend FCK-Fans in der Hamburger Arena: "Das ist ne Wucht. Wir freuen uns jedes Mal. Der Anhang ist unfassbar. Wir nehmen das mit. Das gibt uns Energie."

Augenhöhe

Beim Hinspiel auf dem Betzenberg (2:2) haben die Roten Teufel erfreut feststellen dürfen, dass sie mit dem HSV mithalten können. Nach einer 2:0-Führung musste der FCK erst in der fünften Minute der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen. "Den Ausgleich in letzter Sekunde zu kriegen, das ist immer sehr bitter." Soweit die Geschichte. Im Hier und Jetzt spielt mit dem FCK der Dritte beim Zweiten HSV. Für beide Teams heißt es da, nicht nachlassen beziehungsweise zu punkten im Aufstiegsrennen. "Uns erwartet eine hohe individuelle Qualität von Hamburg. Da müssen wir dagegenhalten. Ich bin überzeugt, dass wir auch da drei Punkte einfahren können", sagt Jan Elvedi im Brustton der Überzeugung. Und wer weiß, vielleicht schaffen am Ende beide Traditionsvereine den Aufstieg. Das wäre was, ist aber noch ein weiter Weg.