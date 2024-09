IG Metall und Geschäftsführung haben sich im Streit um die geplante Schließung des Werks des Kranbauers Tadano in Zweibrücken geeinigt. Die Belegschaft hatte seit Anfang September gestreikt.

Die Mitarbeiter beim Kranbauer Tadano hatten mit einem unbefristeten Streik und Protestmärschen auf ihre Lage aufmerksam gemacht. SWR

Betriebsbedingte Kündigungen von in der Gewerkschaft organisierten Tadano-Mitarbeitern sind bis zum 31. Dezember 2028 ausgeschlossen. Das ist der IG Metall zufolge das Ergebnis der jüngsten Verhandlungen zwischen Geschäftsleitung, Betriebsrat und Gewerkschaft.

Gekündigte Tadano-Mitarbeiter bekommen Abfindungen

Außerdem garantiere das Unternehmen, dass Produktion, Vertrieb und Entwicklung am Standort Zweibrücken bis Ende 2028 erhalten bleiben. Darüber hinaus werde das Tadano-Werk Wallerscheid am Zweibrücker Flugplatz nun erst Ende Juni 2025 geschlossen. Die Mitarbeiter, die vom Abbau der rund 249 Arbeitsplätze betroffen sind, sollen Abfindungen bekommen.

Externe Beratungsfirma soll Tadano Zweibrücken helfen

Die IG Metall und die Tadano-Geschäftsleitung haben sich der Gewerkschaft zufolge am Montag auf die Eckpunkte für diesen sogenannten Zukunfts- und Beteiligungstarifvertrag geeinigt. Dieser sieht außerdem vor, dass ein Lenkungsausschuss eingerichtet wird. Ziel sei es, eine externe Beratungsfirma einzuschalten, um mit deren Hilfe den Standort Zweibrücken zu sichern und wettbewerbsfähige Produkte herzustellen.

Urabstimmung über Tarifvertrag am Dienstag

Am Dienstag, den 1. Oktober müssen die Mitarbeiter von Tadano nun noch über den ausgehandelten Vertrag abstimmen. Bei Zustimmung kann der Tarifvertrag bereits am 2. Oktober 2024 in Kraft treten. In einer Betriebsversammlung am kommenden Montag soll das Ergebnis dann ausführlich erläutert werden, heißt es von der IG Metall.

Arbeitskampf bei Tadano in Zweibrücken geht seit Februar

Im Februar hatte Tadano angekündigt, dass das eine von zwei Werken in Zweibrücken (gelegen auf dem Flugplatzgelände) geschlossen werden soll. Rund 400 Arbeitsplätze standen auf der Kippe. Zuletzt hatte die Geschäftsführung Zugeständnisse gemacht - es war von "nur noch" 260 Arbeitsplätzen die Rede, die wegfallen sollten.

Als Grund für die Schließung des Werks nannte Tadano den sinkenden Marktanteil, den immer größer werdenden Wettbewerbsdruck und Probleme mit Lieferketten. Das Unternehmen sollte neu strukturiert und Arbeit in andere Werke des Unternehmens verlagert werden.

IG Metall hatte zum Streik bei Tadano in Zweibrücken aufgerufen

Die IG Metall hatte sich heftig gegen die geplante Schließung des Werkes auf dem Flugplatzgelände gewehrt. Unter anderem hatte die Gewerkschaft zu einem unbefristeten Streik aufgerufen. Zum Schluss stellte sie in den Verhandlungen vor allem zwei Bedingungen: Zum einen solle der Stellenabbau komplett über Ruhestände und nicht über Kündigungen laufen. Außerdem fordert sie eine Beschäftigungs- und Standortgarantie bis mindestens 2032 für das verbleibende Werk in der Dinglerstraße in der Innenstadt von Zweibrücken.