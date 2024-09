Ludwigshafen: Wie geht es weiter bei der BASF?

Die BASF kämpft seit zwei Jahren mit hohen Energiepreisen und schwacher Nachfrage - mit gravierenden Folgen auch für das Stammwerk in Ludwigshafen. Beim "Capital Markets Day" am Donnerstag will das Unternehmen seine Strategie für die Zukunft präsentrieren.

Das weltgrößte Chemieunternehmen ist spürbar angeschlagen: BASF macht in Deutschland seit zwei Jahren Verlust. Der Umsatz sinkt, der Preisdruck ist groß und die Automobilindustrie als Großkunde stagniert. Als Konsequenz sind einige kostenintensive Anlagen am Stammwerk in Ludwigshafen bereits stillgelegt worden, Arbeitsplätze wurden gestrichen, aktuell läuft ein Sparprogramm.

Wie es zukünftig weitergeht, das will der neue BASF-Chef Markus Kamieth am Donnerstag vor den Investoren verkünden. Zuletzt hieß es, ein neues Sparprogramm soll die Kosten am Hauptstandort zusätzlich um eine Milliarde Euro pro Jahr senken. Das wird auch Arbeitsstellen kosten - zusätzlich zu den 2.500 Stellen die bereits beschlossen sind.

BASF in Ludwigshafen: Anlagen auf dem Prüfstand

Und nicht nur Analysten warten auf konkrete Pläne, wie das Stammwerk in Ludwigshafen mit seinen rund 38.000 Beschäftigten, das seit Jahren rote Zahlen schreibt, wieder profitabel gemacht werden kann. Wie das funktionieren könnte, hat in den vergangenen Monaten ein Team unter dem Motto "Zielbild" analysiert. Und zu den Ideen gibt es bereits Spekulationen.

So will das Manager Magazin erfahren haben, dass demnach theoretisch jede siebte Anlage in Ludwigshafen auf dem Prüfstand steht – ohne dass es dabei konkrete Pläne gebe, eine von ihnen zu schließen. Außerdem wurde am Mittwoch bekannt, dass das Agrargeschäft des Chemie-Riesen an die Börse gebracht werden soll. Laut der Agentur Reuters sagte Kamieth am Mittwoch bei einer Mitarbeiterversammlung, die Sparte Agricultural Solutions sei unterbewertet und BASF plane einen Teilbörsengang, um deren Unternehmenswert zu steigern.

Für das zukünftige Sparprogramm sind nach Informationen des Manager Magazins alle BASF-Anlagen in Ludwigshafen kritisch unter die Lupe genommen worden BASF SE

Trennt sich die BASF von bestimmten Sparten?

Was schon länger feststeht ist, dass das Agrargeschäft und das Geschäft mit Batteriematerialien und Katalysatoren und auch die Lacksparte zukünftig in rechtlich eigenständige Gesellschaften ausgegliedert werden sollen. Ein Verkauf sei aber nicht das Ziel, hatte Ex-BASF-Chef Martin Brudermüller in der Vergangenheit betont. Nun gibt es aber Berichte, wonach bei diesen Geschäftsfeldern BASF doch Teilverkäufe oder Partnerschaften in Erwägung ziehen könnte.

Ende Juli bei der Präsentation der letzten Quartalszahlen sagte BASF-Chef Markus Kamieth, "wir müssen jeden Stein umdrehen."

BASF-Chef Markus Kamieth bei der Hauptversammlung im April dpa Bildfunk BASF-Chef Markus Kamieth

BASF-Chef Kamieth schließt neue Standortvereinbarung nicht aus

Aber es ist auch nicht alles schlecht: Kamieth sagte damals auch, Veränderungen seien für die BASF nichts Neues. Und das Stammwerk werde ein "starker Pfeiler" des Erfolgs der BASF bleiben. Auch eine neue Standortvereinbarung, mit denen Arbeitsplätze und Investitionen gesichert werden, könne er sich vorstellen.

Landesregierung sichert Unterstützung zu

Auch die Landesregierung stärkt dem Chemieunternehmen den Rücken: Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) betonte, die Landesregierung stehe in engem Austausch mit den energieintensiven Unternehmen des Landes und "selbstverständlich auch mit der BASF". Die Herausforderungen dieser Unternehmen seien der Politik durchaus bewusst.

Schmitt sicherte dem Chemiekonzern die Unterstützung des Landes zu. Dabei sei sie mit Blick auf den BASF-Standort Ludwigshafen sehr zuversichtlich, betonte Schmitt. In den Gesprächen mit der BASF werde immer wieder deutlich, dass der Standort Ludwigshafen seine bedeutende Rolle behalten werde und im Bezug auf Forschung sogar noch stärker werden wolle.