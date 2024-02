Der Chemiekonzern BASF hat für den Standort Ludwigshafen einen erneuten Stellenabbau angekündigt. Der Konzern hat demnach 2023 überall Gewinn gemacht, nur nicht in Deutschland.

Der weltgrößte Chemiekonzern hat im vergangenen Jahr einen Gewinneinbruch erlebt - unterm Strich blieben gerade einmal 225 Millionen Euro übrig. Auch der Umsatz ging stark zurück. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Demnach ist die BASF in Deutschland sogar in die Verlustzone gerutscht. Die Konsequenz: Am Hauptstandort in Ludwigshafen soll noch heftiger gespart werden. Weitere Stellen sollen wegfallen.

Wie viele Jobs wegfallen, ist noch unklar

Rund eine Milliard Euro im Jahr soll das Stammwerk zusätzlich an Kosten einsparen. Das soll bis Ende 2026 umgesetzt werden. Bereits im Februar 2023 hatte die BASF einen Stellenabbau für den Hauptstandort angekündigt, 2.500 Stellen sollten gestrichen werden. Wie viele jetzt noch dazu kommen, ist noch unklar. Zum Jahreswechsel waren in Ludwigshafen bei der BASF noch 38.710 Menschen beschäftigt, 430 weniger als ein Jahr davor. Die erste Welle des Stellenabbaus ist also noch gar nicht umgesetzt.

Vorstandschef Brudermüller geht

In einer Pressekonferenz am Mittag wird Vorstandschef Martin Brudermüller die Jahresbilanz erläutern. Es ist sein letzter großer Auftritt als Vorstandschef, sein Vertrag endet mit der Hauptversammlung im April. Und er kann dabei keine Erfolgsmeldungen verkünden. In der Pressemitteilung vom Morgen wird er zitiert, die BASF-Gruppe sei insgesamt absolut wettbewerbsfähig und gesund. "Zum anderen verdeutlicht das negative Ergebnis an unserem Standort Ludwigshafen, dass es dringend notwendig ist, hier weitere entschlossene Maßnahmen zur Verbesserung unserer Wettbewerbsfähigkeit vorzunehmen".

Dividende bleibt trotzdem stabil

Im Gesamtkonzern ging der Umsatz 2023 gegenüber dem Vorjahr um über 20 Prozent zurück, der Gewinn nach Steuern und beherrschenden Anteilen sank auf 225 Millionen Euro. Dennoch will die BASF die Dividende stabil halten, bei 3,40 Euro.