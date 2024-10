Sagt's uns! – Was sind eure Themen und wie sollen wir Medien darüber berichten?

Diskussionsveranstaltung am Montag, 28. Oktober, von 17 bis 20 Uhr im Alten Postlager, Mainz

Der SWR lädt ein zum offenen Austausch: Ulla Fiebig (Direktorin des SWR Landessenders Rheinland-Pfalz), Dennis Rink (VRM, Chefredakteur Rheinland-Pfalz) und andere Medienmacher*innen wollen mit euch darüber sprechen, was euch beschäftigt. Was fehlt in unserer Berichterstattung? Worüber sollten wir anders berichten? Was sollten wir ausbauen?

Der SWR lädt am Montag, 28. Oktober, zu einer Diskussionsveranstaltung im Alten Postlager in Mainz ein. Titel: Sagt's uns! - Was sind eure Themen? (Archivbild) Der SWR lädt am Montag, 28. Oktober, zu einer Diskussionsveranstaltung im Alten Postlager in Mainz ein. Archivbild Altes Postlager: Lutz Wilke

Du bist unter 30 und willst dabei sein? Fülle einfach bis zum Mittwoch, 9. Oktober, unser Anmeldeformular aus. Wichtig: Die Plätze sind begrenzt, also nicht lange warten! Wir geben Dir bis Mitte Oktober Bescheid, ob Du/Ihr dabei sein kannst/könnt.

Anmeldung zur Diskussionsveranstaltung "Sagt's uns!"