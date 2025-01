Blog: Windrad bei Kibo brennt, Bilanz zur Silvesternacht, Forschende aus KL wollen Abwasser sauberer machen

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

9:10 Uhr ++ FCK startet mit dem Training nach der Winterpause ++ Beim 1. FC Kaiserslautern rollt zu Jahresbeginn direkt wieder der Ball. Bei den Roten Teufeln ist heute Trainingsauftakt nach der kurzen Winterpause. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang trainiert am Nachmittag um 15 Uhr auf dem Trainingsplatz vor dem Fritz-Walter-Stadion. Morgen geht es dann ins Trainingslager nach Malta. Am 18. Januar startet der FCK in die Rückrunde der 2. Liga – zuhause gegen Ulm.

8:31 Uhr ++ Windrad bei Kirchheimbolanden brennt ++ Bei Kirchheimbolanden brennt zurzeit ein Windrad. Deshalb sollen Bürgerinnen und Bürger laut der Integrierten Leitstelle Fenster und Türen geschlossen halten. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Die Feuerwehr ist im Einsatz und lässt das Windrad kontrolliert abbrennen. Die Feldwege in der Nähe sind abgesperrt.

8:01 Uhr ++ Prozessauftakt wegen schweren Raubes in Zweibrücken ++ Vor dem Landgericht Zweibrücken muss sich ab heute ein Mann aus der Südwestpfalz verantworten. Ihm werden unter anderem zwei Überfälle im Landkreis vorgeworfen. Vergangenen September hat der Mann erst eine Bäckerei überfallen. Dabei hat er das Personal mit einem Messer bedroht und konnte mit 150 Euro flüchten. Einen Tag später ist er dann in eine Tankstelle eingedrungen. Auch dort hat der Mann einen Mitarbeiter mit dem Messer bedroht. Bei diesem Überfall hat der Angeklagte 350 Euro gestohlen. Nach seiner Festnahme hat der Mann auch noch auf der Dienststelle der Polizei randaliert. Auch dafür muss er sich vor dem Landgericht Zweibrücken verantworten. Weitere vier Verhandlungstage sind bis Ende Januar angesetzt.

6:45 Uhr ++ Dreikönigssingen in Pirmasens ++ Das Dreikönigssingen der Sternsinger in Pirmasens findet in diesem Jahr nicht im Rathaus, sondern im städtischen Krankenhaus statt. Dort sammeln die Sternsinger unter anderem Geld für Kinder in Kenia - passend zum diesjährigen Leitwort "Erhebt Eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte". Ihnen wollen sie damit den Zugang zu Medizin oder Bildung ermöglichen. Im Pirmasenser Krankenhaus werden Caspar, Melchior und Balthasar von Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) empfangen. Nach der Andacht werden die Sternsinger auch den Segen an die Tür der Kapelle schreiben.

6:30 Uhr ++ Bilanz zur Sivesternacht in der Westpfalz ++ Die Silvesternacht und der frühe Neujahrsmorgen in der Westpfalz sind aus Sicht der Polizei eher ruhig verlaufen. Ein negatives Higlight: In Zweibrücken hat ein Gartenhaus gebrannt, weil offenbar Teile von Feuerwerkskörpern im angrenzenden Garten gelandet waren. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden liegt bei etwa 15.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. In Bosenbach im Kreis Kusel haben Unbekannte einen Briefkasten der Deutschen Post komplett zerstört. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Silvesternacht etwas mitbekommen haben. In Otterberg hat es außerdem in einem Kamin gebrannt. Deshalb musste die Hauptstraße am Silvesterabend zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Fünf Hausbewohner musste vorübergehend im Feuerwehrhaus untergebracht werden.

17:15 Uhr ++ Relativ ruhige Silvesternacht in der Westpfalz ++ Die Silvesternacht ist in der Westpfalz relativ ruhig verlaufen. Das hat die Polizei am Neujahrsmorgen mitgeteilt. Demnach kam es zu mehreren alkoholbedingten Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten. Schwere Verletzungen gab es nach bisherigen Informationen keine. Im Stadtgebiet Kaiserslautern und im Landkreis gab es außerdem mehrere kleinere Brände, besonders von Abfalleimern. Gegen 2:30 Uhr geriet in Otterbach eine Garage samt Pkw in Brand. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 65.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Auch am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern verlief die Nacht eher ruhig. Wie ein Sprecher des Klinikums dem SWR mitteilte, mussten rund 20 Patienten versorgt werden, die meisten wegen von Böllern verursachten Augenverletzungen oder Alkoholvergiftung. Die Zahl der Patienten sei damit ähnlich wie in den Jahren zuvor.

13:50 Uhr ++ Gute Aussichtspunkte für das Silvester-Feuerwerk in der Westpfalz ++ In der Westpfalz gibt es zahlreiche Aussichtspunkte, von denen man das Feuerwerk um Mitternacht genießen kann. In Kaiserslautern bietet der Humbergturm vermutlich den besten Silvester-Rundumblick. Auch auf dem Bismarckturm in Landstuhl und dem Luitpoldturm bei Merzalben sieht man über weite Teile des Pfälzerwaldes. Wer statt Aussichtstürmen lieber die Burgen in der Westpfalz besteigen will, um sich Raketen und bunte Lichter anzuschauen, der ist auf der Burg Falkenstein im Donnersbergkreis richtig oder auch im Kreis Kusel auf der Burg Lichtenberg. Auch die Kupferberghütte in Imsbach lohnt sich genauso wie der Aussichtspunkt "Eiserner Mann" auf dem Donnersberg. Hier muss man aber vorher ein paar Schritte laufen. Auch zu Fuß geht es zum Himmelsblick in Katzweiler oder zur Weltachs bei Waldleinigen. Der Reiserberg mit der Sonnenuhr in Schallodenbach ist längst kein Geheimtipp mehr für einen freien 360 Grad-Blick. Wer lieber nur feiern möchte, findet hier ein paar Tipps für heute Abend:

11:49 Uhr ++ Protestantische Kirche im südwestpfälzischen Hilst schließt ++ In der protestantischen Kirche im südwestpfälzischen Hilst findet heute um 16:30 Uhr zum letzten Mal ein Gottesdienst statt. Die Kirche wird danach für immer geschlossen. Die Presbyter der Gemeinde hatten entschieden, dass ihre Kirche in Hilst zum Jahresende schließt - um Geld zu sparen. Der Gemeinde-Pfarrer hat gesagt, dass schon länger kaum jemand mehr in die Kirche gekommen ist. "Außerdem kann sich die Gemeinde nicht mehr leisten, Geld in die Kirche zu stecken - zum Beispiel, wenn sie mal saniert werden muss." Schon seit Längerem sucht die Gemeinde einen Käufer für die Kirche.

10:19 Uhr ++ Tipps von der Feuerwehr Pirmasens für ein sicheres Silvester ++ An Silvester rechnet die Freiwillige Feuerwehr in Pirmasens wieder mit vielen Einsätzen. Um die Brandgefahr durch Feuerwerk möglichst gering zu halten, rät der Brand- und Feuerwehrinspekteur der Stadt, Simon Tigges, Raketen nicht einfach aus einer Sektflasche abzuschießen, sondern einen stabilen Untergrund zu wählen. Böller sollten nicht in der Hand, sondern auf dem Boden angezündet werden. Außerdem rät Tigges, Stabfeuerzeuge zu verwenden, um sich nicht zu verbrennen. Ganz wichtig: Die Straßen sollten freigehalten werden, damit die Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen im Ernstfall durchkommt. Noch mehr Tipps für ein sicheres Silvester gibt es in unserem Artikel:

9:09 Uhr ++ Zweibrücker Tierärztin: Tiere an Silvester bestmöglich schützen ++ Zum Jahresende wird es in der Westpfalz wieder laut. Auch wenn das Feuerwerk für uns schön anzusehen ist, für Tiere kann die Knallerei sehr belastend sein. Tierärztin Liana Meisel-Gehl aus Zweibrücken sagt, dass nicht nur Hunde und Katzen oft große Angst bekommen. Auch für Kleintiere und Vögel bedeute die Silvesternacht Stress. Sie empfiehlt bei Vögeln und Kleintieren wie Hamstern, Hasen oder Meerschweinchen, die Käfige abzuhängen, damit die Tiere nicht von den bunten Blitzlichtern gestresst werden. Tierärztin Meisel-Gehl sagt, dass man den Hunden und Katzen zu Hause einen Rückzugsort schaffen sollte. Beim Gassi gehen in den kommenden Tagen sollten Hundebesitzer ihre Vierbeiner unbedingt anleinen.

8:40 Uhr ++ Notaufnahme des Nardini-Klinikums Landstuhl am Limit ++ Eingeklemmter Finger, Schnupfen, starker Husten oder Magen-Darm-Beschwerden: Wenn der Hausarzt zu hat, ist sowas ein Fall für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst. Seit die Bereitschaftspraxis in Landstuhl geschlossen ist, gehen viele Patienten mit leichten Beschwerden in die Notaufnahme des Nardini-Klinikums. Für die Mitarbeitenden ist das eine besondere Herausforderung: Man ist dort, so wörtlich "im hohen Maße mit Fällen belastet, die eindeutig nicht in eine Krankenhaus-Ambulanz gehören". Wer mit leichten Beschwerden in die Notaufnahme kommt, muss warten. Denn behandelt wird dort laut Nardini-Klinikum immer der Patient, bei dem es aus medizinischer Sicht dringlicher ist. Ärztliche Bereitschaftspraxen gibt es auch in Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Kirchheimbolanden. Wie diese über den Jahreswechsel geöffnet haben, können Sie hier nachlesen:

8:25 Uhr ++ Fahrplanänderungen für Busse in Pirmasens im neuen Jahr ++ Wer in Pirmasens mit dem Bus fährt, muss sich ab Januar auf Änderungen einstellen. Die Stadtwerke übernehmen wieder alle Linien selbst und ändern deshalb den Fahrplan. Manche Fahrten fallen weg, wie die 6:20-Uhr-Fahrt der Linie 207 nach Erlenbrunn - oder werden zusammengelegt, wie auf der Linie 209 nach Winzeln. Auch Schulbusse bekommen neue Haltestellen, weshalb Schüler stellenweise umsteigen müssen. Bisher hatten die Stadtwerke mit der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft zusammengearbeitet. Die Umstellung soll unter anderem dafür sorgen, dass Fahrgäste klare Ansprechpartner bei Fragen bekommen. Diese Buslinien in Pirmasens sind von den Änderungen betroffen Linie 203: Auf der Linie 203 verschieben sich die Abfahrtszeiten an allen angefahrenen Haltestellen ab der Haltestelle "An der Ziegelhütte" um circa. 2-3 Minuten nach vorne. Damit fahren die Busse an dieser Haltestelle etwas früher ab als bislang gewohnt. Linie 207: Exerzierplatz – Erlenbrunn – Exerzierplatz: Auf dieser Linie entfällt künftig die Verstärkerfahrt um 06:20 Uhr. Linie 209: Exerzierplatz – Winzeln Wasgau – Exerzierplatz: Auf der Linie 209 werden zwei Fahrten (06:05 Uhr und 06:50 Uhr) ab 1. Januar 2025 zusammengefasst. Das liegt an der geringen Auslastung. Der Bus startet am Exerzierplatz künftig um 06:20 Uhr. Die Haltestelle "Busbahnhof Schäferstraße" entfällt, dafür werden die Haltestellen "Rheinberger/Dynamikum" & "Wiesenstraße" in den neuen Fahrplan integriert. Linie 210: Exerzierplatz – Niedersimten – Exerzierplatz: Auf dieser Linie werden die Abfahrtszeiten an Samstagen von der Minute 05 auf die Minute 20 verlegt. Linie 212: Die Schulbusse der Linie 212 fahren künftig nicht mehr ab Windsberg, sondern ab Gersbach. Abfahrt ist um 7:11 Uhr. Das betrifft zum Beispiel Schüler die aus Windsberg, die zum Hugo-Ball-Gymnasium, zur Ruhbankschule oder zur Käthe-Dassler-Schule möchten. Schüler aus Windsberg, die zum Beispiel zum Hugo-Ball-Gymnasium wollen, fahren mit dem Bus der Linie 203 zum Exerzierplatz und steigen dort auf die Linie 201 um. Ausführliche Informationen gibt es bei den Stadtwerken Pirmasens .

12:30 Uhr ++ Betrunkener Autofahrer sorgt für Schäden am Opelkreisel KL ++ Wer durch den Opelkreisel in Kaiserslautern fährt, wird feststellen, dass da einiges kaputt ist. Schuld daran ist ein junger Mann, der gestern Morgen mit fast zwei Promille Auto gefahren ist. Dabei hat er am Opelkreisel zwei Ampeln und ein Verkehrsschild angefahren - und den Zaun eines Einkaufsmarktes durchbrochen. Danach ist er geflüchtet. Die Polizei hat ihn aber in

11:45 Uhr ++ Preise für Fernwärme in Pirmasens sinken ++ Gute Nachrichten für Fernwärmekunden in Pirmasens: Nach Angaben der Stadtwerke sinken die Preise. Der Gesamtpreis setzt sich aus einem Grund- und einem Arbeitspreis zusammen - besonders letzterer sinkt nach Angaben der Stadtwerke deutlich. Das würden die Verbraucher auch spüren. In Pirmasens sind zurzeit rund 260 Haushalte an die Fernwärme angeschlossen, die Nachfrage nach Anschlüssen sei aber gestiegen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.12.2024 um 10:30 Uhr.

11:15 Uhr ++ Silvesterlauf in Kottweiler-Schwanden ++ Bereits zum 50. Mal können Läuferinnen und Läufer in diesem Jahr am Silvesterlauf in Kottweiler-Schwanden teilnehmen. Der Jubiläumslauf startet morgen um 14.20 Uhr. Wer kurzentschlossen noch Lust auf die zehn Kilometer hat, kann sich vor Ort persönlich anmelden. Heute geht das noch zwischen 16 und 18 Uhr an der Sulzbachhalle in Kottweiler-Schwanden. Morgen sind Anmeldungen ab 10 Uhr bis eine halbe Stunde vor dem Start um 14:20 Uhr noch möglich. Nach dem Start geht es dann über Steinwenden, Ramstein und Miesenbach und am Schluss zurück nach Kottweiler. Die Schnellsten werden wohl auch in diesem Jahr knapp eine halbe Stunde für die Strecke brauchen. Die Veranstalter rechnen zum Jubiläumslauf mit einer Rekordteilnehmerzahl. 450 Anmeldungen haben sie bereits. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.12.2024 um 10:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Bereitschaftspraxen in der Westpfalz über den Jahreswechsel ++ Wer sich in den kommenden Tagen zum Beispiel einen Infekt einfängt und nicht warten kann, bis der Hausarzt wieder aufmacht, kann sich in einer Ärztlichen Bereitschaftspraxen in der Region behandeln lassen. Die haben über Silvester und Neujahr geöffnet. Bereitschaftspraxen gibt es in Kusel, Kaiserslautern, Kirchheimbolanden, Pirmasens und Zweibrücken. Dort gibt es Hilfe bei leichten Beschwerden – wie Bauschmerzen, einer Erkältung oder einem verknacksten Fuß. Besteht Lebensgefahr muss man aber in die Notaufnahme oder ruft einen Notarzt unter der Notrufnummer 112. Die genauen Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxen können Sie hier nachlesen. Kaiserslautern Krank über Weihnachten, Silvester und Neujahr? So haben Ärztliche Bereitschaftspraxen rund um Kaiserslautern jetzt geöffnet Erkältung & Co beim Weihnachtsfest: Kann keiner gebrauchen, passiert aber. Hilfe gibt es zwischen den Jahren in der Westpfalz bei Ärztlichen Bereitschaftspraxen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.12.2024 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Verkehrsverbund VRN erhöht Ticketpreise ++ Wer im neuen Jahr in der Westpfalz mit Bussen und Bahnen des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) unterwegs ist, muss mehr bezahlen. Die beteiligten Verkehrsunternehmen haben eine Erhöhung der Ticket-Preise um durchschnittlich sieben Prozent beschlossen. Einzel- und Tagestickets sowie Zeitkarten kosten im neuen Jahr zwischen 20 Cent und 1 Euro 20 mehr - je nach Preisstufe. Jahreskarten werden künftig teurer als das Deutschlandticket sein, das ab Januar 58 Euro im Monat kostet. Laut VRN sind die Preiserhöhungen unvermeidbar, denn: Die Kosten für den Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs seien in den letzten Monaten erheblich gestiegen - vor allem beim Personal, heißt es. Die Anpassung der Tarife sei unvermeidlich, um diese Kosten abzufangen und gleichzeitig das Verkehrsangebot zu sichern. Das Tarifgebiet des VRN gilt unter anderem in den Regionen Kaiserslautern, Kusel, Pirmasens und Zweibrücken.

6:30 Uhr ++ Das Wetter am Montag ++ Heute erwartet uns wieder viel Grau am Himmel über der Pfalz – nur am Nachmittag kann sich ab und zu die Sonne zeigen. Dazu erreichen die Temperaturen Werte zwischen minus zwei Grad am Donnersberg und null Grad im Kreis Kusel. Auch morgen gibt es erst dichte Wolken, später etwas Sonne bei ähnlichen Temperaturen. Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.12.2024 um 6:30 Uhr.