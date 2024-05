Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Samstag, 4. Mai

++ Gesundheitsmesse und Maikerwe in Rockenhausen ++

12:31 Uhr

Zahlreiche Aussteller, ein Bühnenprogramm und Mitmach-Aktionen: Das alles gibt es am Sonntag bei der Gesundheitsmesse in Rockenhausen. In der Donnersberghalle und auf dem angrenzenden Schulgelände geht es zum Beispiel um Sport, Wellness oder um gesunden Schlaf. Wer einmal einen Blick in einen Rettungshubschrauber des ADAC werfen möchte, der kann das morgen in Rockenhausen tun. Die Messe will aber auch zeigen, was Gesundheit alles umfasst. So spielt nach Angaben der Stadt das Thema Glück genauso eine Rolle wie Ernährung. Unter den Ausstellern sind aber auch Pflegedienste oder Therapieeinrichtungen. Der Pfälzerwaldverein lädt dazu ein, selbst was für die eigene Gesundheit zu tun und mit auf eine Wanderung zu gehen. Auf der Bühne sind neben Tanzvorführungen auch Musik und Interviews geplant. Die Gesundheitsmesse in Rockenhausen findet alle zwei Jahre statt. Direkt nebenan gibt es am Wochenende außerdem die Maikerwe mit verschiedenen Fahrgeschäften.

++ Klima-Aktionen am Pfalztheater ++

10:00 Uhr

Am Pfalztheater in Kaiserslautern dreht sich heute und morgen alles um das Thema Klima. Beim sogenannten Klima-Fokus-Wochenende stellen nachhaltige Initiativen und Unternehmen aus der Region ihre Arbeit vor. Eingeladen sind Erwachsene und Kinder. Die kleinen Gäste können zum Beispiel ein Wildbienenhotel bauen oder aus Müll Instrumente basteln. Wer möchte, kann dort auch seine Kleider oder Bücher tauschen. Dazu gibt es Workshops, eine Podiumsdiskussion zum Thema Nachhaltigkeit und die Premiere der ersten klimaneutralen Produktion Moby Dick.

Am Lautrer Pfalztheater gibt es dieses Wochenende verschiedene Aktionen zum Thema Klima. SWR SWR

++ Demo für Demokratie in Dahn ++

8:55 Uhr

Das Grundgesetz wird in diesen Tagen 75 Jahre alt. In Dahn wird das heute mit einer Demonstration für Demokratie und gegen Rechtsextremismus gefeiert. Los geht es um 16:00 Uhr auf dem Friedensplatz. Zur Demo lädt die Initiative für Demokratie und Vielfalt im Dahner Tal ein. Unter dem Motto "demokratisch unterwegs" geht es zu drei weiteren Stationen in der Stadt. Es werden unter anderem Artikel aus dem Grundgesetz vorgetragen und Reden gehört. Zum Abschluss wird am alten E-Werk das Grundgesetz gefeiert, mit Musik eines Generationen Chors.

++ FCK spielt gegen Magdeburg und noch mehr Sport ++

8:02 Uhr

In der Zweiten Liga kämpft der 1. FC Kaiserslautern heute Abend auf dem Betzenberg gegen den 1. FC Magdeburg um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Trainer Friedhelm Funkel setzt auf die Unterstützung der eigenen Fans.

Auch andere Sport-Teams aus der Westpfalz sind am Wochenende gefordert. Zum Beispiel die Handballer des TuS Dansenberg. Und die stehen vor einer ganz schwierigen Aufgabe: Der Tabellenzweite HSG Krefeld Niederrhein kommt heute Abend in die Sporthalle nach Dansenberg. Und ähnlich wie die Fußballer des FCK brauchen auch die Handballer aus dem Kaiserslauterer Stadtteil dringend Punkte im Abstiegskampf. Anwurf ist um 20 Uhr. In der Dart Bundesliga sind heute zwei Teams aus der Westpfalz gefordert. Der DV Kaiserslautern muss gegen den Karlsruher SC und DC Darmstadt ran, der DC Nostradartmus aus der Südwestpfalz bekommt es mit Walldorf und Wolfsölden zu tun. Zurück zum Fußball: In der Regionalliga hat der FC Homburg morgen die zweite Mannschaft von Mainz 05 zu Gast. Und in der Oberliga kommt es in Pirmasens heute zum Traditionsduell zwischen dem FK Pirmasens und Wormatia Worms.

++ Mittelaltermarkt, Dubbeglas-Wanderung, Streetfood und mehr ++

7:50 Uhr

An diesem Wochenende stehen einige Veranstaltungen in der Westpfalz an. Zum Beispiel ab 9 Uhr ein Fahrradmarkt beim ASZ in Kaiserslautern. In Dahn in der Südwestpfalz gibt es morgen eine Pflanzen- und Samentauschbörse für Hobbygärtner. Los geht’s um 12 Uhr auf dem Parkplatz "Haus des Gastes". Und ab 13 Uhr wird das Maifest gefeiert - mit verkaufsoffenem Sonntag. In Wolfstein findet heute und morgen zum zweiten Mal die Dubbeglas-Wanderung statt. Auf einer knapp 7 Kilometer langen Strecke werden Wein und Wandern verbunden. Mittelalterlich wird es auf der Lautrer Gartenschau: Dort gibt es heute und morgen einen Mittelaltermarkt – unter anderem mit Marktständen und Musik. In Eisenberg in der Stadtmitte findet dieses Wochenende eine Kombination aus Streetfood- und Mobilitätsmarkt statt. Außerdem gibt es heute in Kusel auf dem Koch’schen Markt einen Familien-Aktionstag mit vielen Mitmach-Aktionen.

++ Aktionstag zu Reanimation in Kaiserslautern ++

6:37 Uhr

Wer lernen möchte, wie man im Notfall Leben retten kann, kann heute zwischen 9 und 13 Uhr nach Kaiserslautern kommen. Dort findet vor dem Globus-Markt der "Aktionstag Laienreanimation" statt. Dabei zeigt das deutsche rote Kreuz, wie man jemanden reanimieren kann. Der Aktionstag findet im ganzen Land statt und soll Menschen helfen, ihr Wissen im Bereich Erste-Hilfe aufzufrischen. Organisiert wird das Ganze vom Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit und fünf rheinland-pfälzischen Hilfsorganisationen.

++ Bundeswehr übt im Donnersbergkreis ++

6:30 Uhr

Was ist zu tun, wenn Standorte der Bundeswehr angegriffen werden? Das hat die Bundeswehr gestern auf dem Munitionslager in Kriegsfeld im Donnersbergkreis geübt.

Freitag, 3. Mai

++ Feuerwehr löscht Brand im Krankenhaus Pirmasens ++

17:33 Uhr

Im städtischen Krankenhaus in Pirmasens hat heute Nachmittag ein Bett gebrannt. Das betroffene Zimmer in der psychiatrischen Station war nach Angaben der Feuerwehr zwar belegt, allerdings befand sich niemand im Bett. Verletzt wurde daher niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und hat das Zimmer belüftet. Die Patienten der betroffenen Station konnten wieder auf ihre Zimmer zurück.



++ Bewohner bei Hausbrand in Katzweiler verletzt ++

15:45 Uhr

Bei einem Brand in Katzweiler im Kreis Kaiserslautern ist ein Hausbewohner verletzt worden. Das Feuer war in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus ausgebrochen, so die Feuerwehr. Zu dem Zeitpunkt befanden sich in der Wohnung zwei Menschen. Weil die Tür zu dem brennenden Zimmer geschlossen war, konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten.

++ Obduktionsergebnis nach Taser-Einsatz nicht eindeutig ++

15:15 Uhr

Am Dienstag war in Landstuhl ein 38-Jähriger gestorben, nachdem Polizisten gegen ihn bei einem Einsatz einen Taser, also einen Elektroschocker, eingesetzt hatten. Jetzt liegt das Ergebnis der Obduktion der Leiche vor - das allerdings Fragen offen lässt. Alle Infos dazu bekommen Sie hier:

++ FCK-Fans müssen sich auf schwierige Anreise einstellen ++

13:30 Uhr

Bei den letzten zwei Heimspielen des FCK in dieser Saison sollten Fans ihre Anreise gut planen. Denn laut Bahn wird es an diesen Tagen einige Streckensperrungen wegen Bauarbeiten geben. Ein Sprecher des Zweckverbandes sagte, beim Spiel der Roten Teufel gegen den 1. FC Magdeburg am Samstag sollten alle, die aus Homburg, Landstuhl oder Kusel kommen, nicht mit der Bahn anreisen. Ab 21:00 Uhr wird die Strecke gesperrt. Ersatzbusse sind zwar geplant, die bieten aber auch nicht genug Platz für alle Fußballfans. Am Heimspielwochenende gegen Eintracht Braunschweig wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Angaben des Sprechers noch schwieriger - wieder wegen Bauarbeiten. Und auch am Wochenende des Pokalfinales sollte man sich nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel verlassen, so der Sprecher des Zweckverbandes.

++ Hospiz in Rockenhausen feiert fünfjähriges Bestehen ++

11:45 Uhr

Menschen in den letzten Tagen ihres Lebens begleiten, das macht seit fünf Jahren das Team des Stationären Hospiz Nordpfalz in Rockenhausen. In dieser Zeit hat das Team etwa 500 Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet. Nach Angabend er Hospizleitung haben die Pfleger und ehrenamtliche Helfer dabei versucht, ihren Gästen individuelle Wünsche zu erfüllen. Mal wollten die Gäste nochmal ihr Lieblingsgericht gekocht bekommen, einen Cocktail trinken oder einen bestimmten Ausflug machen. Zum Jubiläum wird im Hospiz in Rockenhausen eine Ausstellung mit dem Titel "Dem Leben auf der Spur" eröffnet.

++ Landtag bespricht Taser-Einsatz in Landstuhl ++

11:00 Uhr

Der Innenausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags beschäftigt sich heute mit einem Polizeieinsatz mit einem sogenannten Taser in Landstuhl. Dabei hatten Polizisten am Dienstag einen randalierenden Mann zunächst mit dem Elektroschockgerät ruhiggestellt. Daraufhin ist der 38-Jährige bewusstlos geworden und später im Krankenhaus gestorben. Innenminister Ebling hat im SWR gesagt, dass er trotzdem am Einsatz von Tasern bei der Polizei festhalten will. Sie sind seit 2017 im Einsatz.

++ Pirmasens investiert in Klima- und Artenschutz ++

11:00 Uhr

Eine halbe Million Euro investiert Pirmasens in den Klimaschutz und die Artenvielfalt, zum Beispiel von Insekten und Pflanzen. Ein Großteil des Geldes kommt aus einer Förderung vom Bund. Ziel der Projekte ist es, die Stadt besser für den Klimawandel aufzustellen und sie für Menschen lebenswerter zu machen. Laut Stadt sollen in Pirmasens unter anderem mehr als 70 neue Bäume gepflanzt werden, die zum Beispiel mit Hitze besser klarkommen. Pirmasens setzt sich schon seit einigen Jahren für Klimaschutz und Artenvielfalt ein. In der Innenstadt gibt es inzwischen Blüh-Oasen, die Insekten ein Zuhause geben sollen. Und der Blümelsbach ist teilweise renaturiert worden, als Lebensraum für Fische, Vögel und Nager.

++ Streit um Bockwurst eskaliert in Kaiserslautern ++

11:00 Uhr

Weil ihm eine Bockwurst nicht geschmeckt hat, hat ein 43-Jähriger in einer Tankstelle in Kaiserslautern randaliert. Die Polizei musste anrücken. Alle weiteren Infos dazu bekommen Sie hier.

++ Apotheken in der Westpfalz haben Probleme ++

8:30 Uhr

Droht im Westen der Pfalz ein Aussterben der Apotheken? Zumindest sind einige von der Schließung bedroht. Alles über die Hintergründe lesen Sie hier:

++ Aktionstag der Schulen in Kirchheimbolanden ++

8:30 Uhr

Wer heute über den Römerplatz in Kirchheimbolanden läuft, sollte sich nicht über die vielen Schüler dort wundern. Die feiern ab 10:30 Uhr den 1250. Geburtstag der Stadt - unter dem Motto "Meine Stadt - Meine Schule - Meine Party". Die Schüler der städtischen Schulen werden unter anderem einen Flashmob-Tanz machen und sich so aufstellen, damit von ihnen ein Luftbild gemacht werden kann. Insgesamt sollen ungefähr 1.200 Schülerinnen und Schüler beim Aktionstag mitmachen.

++ Wahlplakat in Pirmasens angezündet ++

8:30 Uhr

Unbekannte haben in Pirmasens ein Wahlplakat an einer Laterne angezündet. Zeugen ist das brennende Plakat am Mittwochabend am Berliner Ring aufgefallen, so die Polizei. Dabei handelte es sich um Wahlwerbung des SPD-Stadtverbands Pirmasens. Als die Polizei eintraf, lag das Plakat schon abgebrannt auf dem Boden. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Es werden jetzt Zeugen gesucht.

++ Bahnstation Obermohr ist fertig ++

8:30 Uhr

Die Bahnstation Obermohr im Kreis Kaiserslautern ist fertig saniert - Bahnreisende können dort jetzt einen neuen Bahnsteig nutzen. Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen einen 120 Meter langen Bahnsteig und ein Leitsystem für blinde Menschen angebracht. Außerdem gibt es in Obermohr jetzt ein neues Wartehäusschen und neue Lampen. Die Bahn hat für die Modernisierung der Bahnstation rund 1,5 Millionen Euro ausgegeben.

Donnerstag, 2. Mai

++ "Hollywood-Schriftzug" in Hauenstein ++

14:50 Uhr

Den Hollywood-Schriftzug in Los Angeles kennen wohl die meisten aus Film und Fernsehen. In der Südwestpfalz gibt es jetzt etwas Ähnliches: In der Hexennacht haben Unbekannte den Schriftzug "Hääschde", auf Hochdeutsch "Hauenstein", an einem Hang angebracht. Zu sehen ist der etwa ein Meter hohe Schriftzug oberhalb eines Gewerbegebiets, das auf der Gemarkung von Wilgartswiesen liegt. Die Gemeinde will jetzt beim Bauamt prüfen, ob der "Hääschde"-Schriftzug stehen bleiben darf.

++ "Brillen ohne Grenzen" aus dem Westen der Pfalz ++

14:50 Uhr

Wer seine alte Brille spenden will, hat jetzt eine neue Möglichkeit dazu. Denn ab sofort unterstützt der Verein "Ärzte für die Westpfalz" das Hilfsprojekt "Brillen ohne Grenzen". Dabei werden Brillen gesammelt, die dann an Menschen in armen Ländern gespendet werden. Wenn man seine Brille spenden will, kann man sie in eine dafür vorgesehene Box legen. Die stehen ab jetzt in den öffentlichen Gebäuden der Landkreise und Städte in der Westpfalz. Weitere Einzelheiten von Initiator Michael Roos.

++ Klimatreff im Donnersbergkreis ++

14:10 Uhr

In Rüssingen im Donnersbergkreis können sich Bürger am Abend um 18 Uhr darüber informieren, wie sie Heiz- und Stromkosten sparen können. Im Rahmen des Donnersberger Klimatreffs gibt es unter anderem Informationen zum Bau und Betrieb von sogenannten Balkonkraftwerken, also kleinen Photovoltaikanlagen. Die Klimaschutzmanagerin des Donnersbergkreises zeigt außerdem auf, welche Beratungs- und Fördermöglichkeiten es für Hausbesitzer und Wohnungsmieter gibt.

++ Haushalt der Stadt Zweibrücken genehmigt ++

12:10 Uhr

Die Stadt Zweibrücken kann wieder neue Projekte angehen. Die Stadt hatte der Aufsichtsbehörde ADD für dieses Jahr einen ausgeglichenen Finanzhaushalt vorgelegt. Den hat die ADD jetzt genehmigt und freigegeben. Dadurch hat die Stadt nach eigenen Angaben nicht nur Geld für neue Projekte, sondern kann zum Beispiel auch wieder Zuschüsse an Vereine auszahlen. Die ADD habe unter anderem Investitionskredite von fast 7,4 Millionen Euro genehmigt. Außerdem Kredite, falls die Stadt kurzfristig Geld braucht.

++ Stadt Zweibrücken lässt Himmelsbergstollen untersuchen ++

11:45 Uhr

Die Stadt Zweibrücken versucht derzeit herauszufinden, was der Ursprung der Kellergewölbe auf dem Himmelsberg ist. Ein sogenannter Hohlraumforscher ist extra aus Bayern nach Zweibrücken gekommen, um die unterirdische Anlage zu untersuchen. Sie ist 2.400 Quadratmeter groß. Nach Angaben eines Stadtsprechers hat er eine Woche lang im April die Wände ganz genau abgesucht. Außerdem habe er auch Proben von alten Rußresten genommen. Die sollen nun untersucht werden, um ihr Alter festzustellen. Die Stadt hofft, dass das Vorgutachten des Forschers zum Ende des Sommers vorliegt. Der Himmelsbergstollen wurde 1944 entdeckt und während des Krieges als Luftschutzkeller genutzt. Allerdings gibt es weder Dokumente noch mündliche Überlieferungen, die Hinweise darauf geben, wann, von wem und zu welchem Zweck die riesigen Gewölbe angelegt wurden.

++ Kunstwettbewerb in Kaiserslautern zum Nichtrauchertag ++

11:45 Uhr

Zum Weltnichtrauchertag am 31. Mai läuft in Kaiserslautern gerade ein Kunstwettbewerb. Organisiert wird er unter anderem von Stadt und Kreis Kaiserslautern. Es geht darum, bei jungen Menschen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie sich Rauchen auf die Gesundheit und die Umwelt auswirken kann. Mitmachen können beim Wettbewerb zum Beispiel einzelne Kinder, Jugendliche oder ganze Schulklassen. Sie können unter anderem Plakate, Gedichte oder Videos dazu bei der Stadt oder dem Kreis Kaiserslautern einreichen. Am Ende wählt eine Jury die Gewinner aus, die Kunstwerke werden dann zum Beispiel im Internet veröffentlicht.

++ Gewerkschaften gedenken Nazi-Verbrechen ++

10:00 Uhr

In mehreren Städten in Rheinland-Pfalz gibt es heute Mahnwachen zum Gedenken an die Erstürmung der Gewerkschaftshäuser am 2. Mai 1933. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di gibt es unter anderem auch Gedenkfeiern in der Westpfalz: Ab 12 Uhr in Pirmasens am Exerzierplatz und ab 18 Uhr in Kaiserslautern - Ecke Parkstraße und Rudolf-Breitscheid-Platz. Am 2. Mai 1933 waren in ganz Deutschland die Gewerkschaftshäuser von SA und SS besetzt und die freien Gewerkschaften verboten worden.

++ Mädchen in Kaiserslautern nach TikTok-Challenge bewusstlos ++

8:15 Uhr

Es ist ein gefährlicher Trend auf der Platform TikTok: Jugendliche würgen sich so lange, bis sie bewusstlos werden. Genau das ist jetzt einem Mädchen in Kaiserslautern passiert. Alle Hintergründe finden Sie hier:

++ Sportbox in Zweibrücken ++

8:15 Uhr

In der Zweibrücker Innenstadt wird es in Kürze ein neues, kostenloses Sportangebot geben - eine sogenannte Sportbox. Am Vormittag stellt die Stadt diese vor. Die Sportbox ist ein Container, der mit unterschiedlichen Trainingsgeräten ausgestattet ist. Diese können Bürgerinnen und Bürger ausleihen und direkt vor Ort verwenden – unter anderem sind das Medizinbälle, Kettlebells und Springseile. Mit Hilfe einer Handy-App kann die Box geöffnet werden. Ziel ist es nach Angaben der Stadt Zweibrücken, die Menschen auf einfache Art zum Sport im Freien zu motivieren.

++ Neues Gerät für Frühgeborene am Westpfalz-Klinikum ++

8:15 Uhr

Das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern hat ein neuartiges Gerät bekommen, um zu frühgeborene Babys besser versorgen zu können. Mit Hilfe des Gerätes können die Frühchen kurz nach der Geburt noch länger über die Nabelschnur mit ihrer Mutter verbunden bleiben. Gleichzeitig können die Ärzte aber schon mit der medizinischen Versorgung beginnen. Der Vorteil sei, so das Klinikum, dass mit der Methode unter anderem die Wahrscheinlichkeit auf eine Hirnblutung sinkt. Das Gerät konnte dank einer Spende von 40.000 Euro vom Förderkreis kranker Kinder aus Kaiserslautern angeschafft werden.

++ Kochbus in Kita Albisheim ++

8:15 Uhr

Der "Kochbus" kommt heute zur "Sonnen Kita" in Albisheim im Donnersbergkreis. In ihm bereiten die Kinder unter Anleitung ein gesundes Essen zu. Das Team, das mit den Kleinen kocht, kommt von der Landeszentrale für Umweltaufklärung. An 90 Terminen im Jahr besucht es verschiedene Menschen aller Altersgruppen im Land. Dabei klärt es unter anderem auf, wie man mit gesunder Ernährung Krankheiten vorbeugen kann. Auch zeigt das Team, welche regionalen Produkte derzeit angeboten werden und was man damit zubereiten kann.

Mitwoch, 1. Mai

++ Mann stirbt nach Taser-Einsatz in Landstuhl in einem Krankenhaus ++

Ein 38-jähriger Mann aus Landstuhl im Kreis Kaiserslautern ist nach einem Polizeieinsatz mit einem Elektroschocker am vergangenen Dienstag gestorben. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken ermittelt jetzt gegen zwei Polizeibeamte wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Wie die Polizei berichtet, hatten Angehörige des 38-Jährigen am Dienstagabend die Polizei gerufen, weil der Mann in seiner Wohnung in Landstuhl randalieren würde. Dabei hatte er sich nach bisherigem Ermittlungsstand selbst Schnittwunden zugefügt. Als die beiden Beamten eintrafen, soll der Mann sie angegriffen haben. Daraufhin setzten sie den Elektroschocker ein. Der 38-Jährige verlor danach das Bewusstsein. Die beiden Polizisten konnten ihn noch wiederbeleben, er starb aber später in einem Krankenhaus. Die Todesursache ist noch unklar. Die Leiche des 38-jährigen soll in den kommenden Tagen obduziert werden.

Dienstag, 30. April

++ Bürgermeisterin von Einselthum tritt nach AfD-Veranstaltung zurück ++

17:15 Uhr

In Einselthum im Donnersbergkreis tritt die SPD-Ortsbürgermeisterin zurück. Seit einer AfD-Veranstaltung im Ort Mitte April gibt es schlechte Stimmung zwischen ihr und dem Vorstand des Bürgerhauses. Ortsbürgermeisterin Simone Rühl-Pfeiffer (SPD) sagte, dass sie in den vergangenen Wochen seit der AfD-Veranstaltung das Gefühl hatte, keinen Rückhalt mehr in der Gemeinde zu haben. Kurz vor dem AfD-Treffen habe sie gedacht, man positioniere sich in Einselthum nicht stark genug gegen diese Veranstaltung. Deshalb hat sie spontan die Worte "Einselthum ist bunt" mit Wasserfarben an die Fenster des Bürgerhauses geschrieben, das die AfD für das Treffen gemietet hatte. Allerdings hat die Bürgermeisterin den Betreibern des Bürgerhauses erst kurz vorher von ihrer Aktion erzählt. Der Vorsitzende sagte, er sei nicht gegen die Aktion selbst, aber viele Ehrenamtliche hätten sich übergangen gefühlt. In Einselthum übernimmt jetzt ab 1. Mai der erste Beigeordnete die Amtsgeschäfte bis zu den Kommunalwahlen.

++ FCK-Fans greifen Anhänger von Waldhof Mannheim an ++

14:45 Uhr

Die Rivalität zwischen den Fans des 1. FC Kaiserslautern und von Waldhof Mannheim ist bekannt. Am Samstag erlebte sie einen weiteren Höhepunkt - an einer Raststätte in Hessen. Mehr dazu lesen Sie hier:

++ Freibad in Eisenberg öffnet am 1. Mai ++

14:07 Uhr

Im Waldfreibad in Eisenberg im Donnersbergkreis beginnt am 1. Mai die Badesaison. Neben einem 10 Meter-Turm gibt es auch eine Rutsche und einen Strömungskanal. Schwimmer können in einem beheizten 50 Meter-Becken ihre Bahnen ziehen. Das Bad ist morgen von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Dienstags und donnerstags kann man schon ab 7 Uhr schwimmen gehen. Am Montag ist ab 12 Uhr geöffnet. Wann die weiteren Freibäder in der Westpfalz öffnen, lesen Sie hier:

++ Arbeitsagentur rechnet mit "Frühjahrsbelebung" in der Westpfalz ++

13:38 Uhr

Etwa 17.700 Menschen hatten im April in der Westpfalz keinen Job. Damit habe sich der Arbeitsmarkt in der Region kaum verändert, so die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens. Im Vergleich zu März gab es im April 20 Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 6,3 Prozent. Bislang sei keine "Frühjahrsbelebung" zu beobachten. Damit rechnet die Arbeitsagentur in den kommenden Wochen. Denn viele Unternehmen suchen nach Mitarbeitern. Im Moment gibt es mehr als 5.000 freie Stellen.



++ Weiteres Verfahren gegen Polizistenmörder von Kusel eingestellt ++

13:20 Uhr

Der bereits zu lebenslanger Haft verurteilte Polizistenmörder Andreas S. stand am Dienstag erneut vor Gericht. Er musste sich vor dem Landgericht Saarbrücken wegen Jagdwilderei verantworten. Der Prozess wurde eingestellt. Mehr dazu gibt es hier:

++ Pirmasens testet Pfandringe an Mülleimern ++

11:55 Uhr

Pirmasens testet sogenannte "Pfandringe" an Mülleimern in der Innenstadt. In den kommenden zwei Wochen werden am Exerzierplatz und in der Fußgängerzone die "Pfandringe" angebracht. Dazu werden erstmal drei Stück an schon bestehenden Mülleimern angeschraubt. Dort können Passanten ihre Pfandflaschen reinstellen. Ein Vorteil daran: Pfandsammler kommen leichter an das Leergut und müssen nicht im Müll wühlen. Das ist laut Jugendstadtrat auch der Hauptgrund, dass die "Pfandringe" angebracht werden. Erst einmal soll das Ganze sechs bis acht Wochen getestet werden. In Kaiserslautern hat man die Ringe vor zwei Jahren getestet und festgestellt, dass sie nicht genutzt werden.

++ Betrüger geben sich in Sembach als Handwerker aus ++

11:50 Uhr

Die Polizei Kaiserslautern warnt vor Betrügern, die sich als Handwerker ausgeben, um an Geld zu kommen. Vor einigen Tagen ist eine Frau in Sembach auf diese Masche reingefallen. Ein vermeintlicher Handwerker hatte der Frau an der Haustür angeboten, das Dach ihres Hauses von Moos zu befreien. Die Frau hat dem Unbekannten dafür 2.000 Euro gezahlt. Der Betrüger gab an, dass er von dem Geld erst noch Material besorgen wolle, bevor er anfängt zu arbeiten. Allerdings kam er nicht zurück. Jetzt ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Die Polizei rät, dass man Handwerker, die man nicht bestellt hat, kein Geld zahlen soll.



++ Wurde Geldautomat in Contwig versucht zu sprengen? ++

11:15 Uhr

In einer Bankfiliale in Contwig in der Südwestpfalz wurden in der Nacht auf Dienstag zwei Geldautomaten aufgebrochen. Vermutlich wurde versucht, sie zu sprengen. Die Täter sind auf der Flucht. SWR-Reporter Sebastian Zobel fasst vor Ort die Lage zusammen:

++ Ausflugstipps für den 1. Mai im Westen der Pfalz ++

10:48 Uhr

Während am 30. April und am 1. Mai in zahlreichen Dörfern der Westpfalz der Maibaum gestellt wird, gibt es darüber hinaus am Tag der Arbeit auch noch weitere Veranstaltungen in der Region. Wir haben hier fünf Ausflugstipps für den Maifeiertag in der Westpfalz:

++ Polizistenmörder Andreas S. wieder vor Gericht ++

9:40 Uhr

Andreas S. ist wegen der Morde an zwei Polizisten in Kusel bereits zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Trotzdem steht er heute erneut vor Gericht - diesmal ist es das Landgericht Saarbrücken. Es geht um einen Vorfall aus dem Jahr 2017. Alle Einzelheiten finden Sie hier:

++ Arbeiten an Naturgas-Pipeline sollen im Sommer enden ++

8:44 Uhr

Die Trans-Europa-Naturgas-Pipeline gilt als eine der wichtigsten europäischen Erdgasverbindungen und führt mitten durch den Pfälzerwald. Seit anderthalb Jahren finden an dem Abschnitt zwischen Mittelbrunn bei Kaiserslautern und Klingenmünster Sanierungsarbeiten statt. Diese sollen im Sommer abgeschlossen sein. Die Pipeline verläuft auch durch die Südwestpfalz. Für die Region ein wichtiges Projekt, sagt Landrätin Susanne Ganster (CDU): "Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren alle gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir einen Energiemix haben - für unsere Bürger, aber auch für unsere Unternehmen vor Ort. Für uns ist es wichtig, dass diese Leitung langfristig auch auf Wasserstoff umgestellt werden kann, auf eine Energie der Zukunft."

++ Hilfsprojekt "Brillen ohne Grenzen"

7:24 Uhr

Der Verein "Ärzte für die Westpfalz" unterstützt ab sofort das Hilfsprojekt "Brillen ohne Grenzen". Organisiert wird das von der Unternehmergesellschaft "Gudd Zweck". Sie sammelt gebrauchte Brillen für Kinder und Erwachsene, die dann an Menschen in armen Ländern gespendet werden. Gesammelt werden auch Lesebrillen oder Sonnenbrillen mit und ohne Stärke. Weitere Informationen zu dem Projekt findet man auf der Internetseite von Brillen ohne Grenzen.



++ Geldautomaten in Contwig aufgebrochen ++

6:42 Uhr

In der Nacht auf Dienstag wurden in einer Bankfiliale in Contwig in der Südwestpfalz zwei Geldautomaten aufgebrochen. Die Polizei ist derzeit vor Ort. Die Täter sind auf der Flucht. Das Gebäude wurde evakuiert. Mehr dazu lesen Sie hier:

Montag, 29. April

++ Landräte fordern Reaktivierung von Bahnstrecke ++

18:15 Uhr

Mehrere Städte und Kreise in der Pfalz wollen so schnell wie möglich die Bahnstrecke von Pirmasens über Landau nach Germersheim reaktivieren. In einem gemeinsamen Schreiben fordern sie das Land auf, möglichst bald zu handeln. An dem Schreiben sind die Städte Germersheim und Landau, sowie die Kreise Südliche Weinstraße, Südwestpfalz und Germersheim beteiligt. Sie wollen unter anderem, dass die Strecke Mannheim-Saarbrücken über Neustadt und Kaiserslautern künftig entlastet wird. Außerdem soll die in fünf Jahren saniert und für mehrere Monate gesperrt werden. Damit Bahnreisende trotzdem mit dem Zug fahren können, fordern die Kommunen jetzt schon eine Alternative. Das könnte ihrer Ansicht nach die Strecke von Pirmasens über Landau bis nach Germersheim sein.

++ Auto kracht in Kaiserslautern gegen Hauswand ++

16:45 Uhr

Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag gegen die Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses in der Eisenbahnstraße in Kaiserslautern gefahren. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann Gaspedal und Bremse verwechselt. Beim Rangieren in eine Parklücke schoss er mit seinem Auto plötzlich über den Gehweg und prallte gegen das Haus. Der Eingangsbereich und ein parkendes Auto wurden dabei beschädigt. Verletzt wurde dabei niemand.

Ein Autofahrer ist in Kaiserslautern beim Einparken gegen ein Wohn- und Geschäftshaus gekracht. Polizei Kaiserslautern

++ Motorradfahrer in Kaiserslautern schwer verletzt ++

12:10 Uhr

Ein Motorradfahrer hat sich am vergangenen Wochenende bei einem Unfall in Kaiserslautern schwer verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Motorrad verlor und von der Fahrbahn abkam. Er rutschte über einen Grünstreifen und prallte gegen die Fahrbahnabtrennung. Eine Ärztin, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, leistete Erste Hilfe. Der Motorradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

++ U21 des 1. FC Kaiserslautern gewinnt gegen Dudenhofen ++

10:45 Uhr

Die U21-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern hat in der Fußball Oberliga am Wochenende einen Auswärtssieg gefeiert - die Mannschaft gewann 2:1 gegen den FV Dudenhofen. In der Westpfalz fand am Wochenende noch ein anderes Oberliga-Spiel statt: SV Morlautern verlor auswärts gegen die Mannschaft aus Baumholder - 1:2. In der Herren-Regionalliga traf der FC Homburg auf Hessen Kassel und unterlag 1:2. Auch die Handballer der TSG Haßloch hatten in der 3. Liga ein Spiel - und haben gegen den TV Homburg mit 30:28 gewonnen. Außerdem hat der HG Saarlouis gegen die Bergischen Panther mit 33:30 gespielt.

++ Schnelleres Internet in Zweibrücken ++

9:47 Uhr

In Zweibrücken soll es bald schnelleres Internet geben. Die Stadt hat mitgeteilt, dass zwei Unternehmen dabei seien, das Glasfasernetz auszubauen. Damit die Versorgung mit schnellem Internet in Zweibrücken möglichst rasch vorangeht, seien die beiden Unternehmen, so die Stadt, jeweils mit mehreren Bauteams unterwegs. Die Telekom ist für die Innenstadt und Teile von Ixheim verantwortlich. Sie greife auf vorhandene Infrastruktur wie beispielsweise bereits verlegte leere Rohre zurück und müsse daher das Glasfasernetz nur bis hin zu den Hausanschlüssen ergänzen. Das zweite Unternehmen, „Unsere Grüne Glasfaser“, dagegen sei im gesamten Stadtgebiet und den Vororten unterwegs. Dort müsse die Struktur komplett neu aufgebaut werden. Ziel ist es, dass als erstes die Haushalte in Oberauerbach, Mörsbach und Niederauerbach schnelles Internet bekommen sollen.

++ Käfer setzt Eichen im Pfälzerwald zu ++

8:33 Uhr

Die Eiche gilt als besonders robust. Ein Käfer hat ihrem Bestand im Pfälzerwald aber deutlich geschadet. Die Rede ist vom sogenannten Eichenprachtkäfer. Mehr dazu gibt es hier:

++ 20 Storchenpaare in Katzweiler ++

8:08 Uhr

Störche scheinen sich in diesem Jahr in Katzweiler im Kreis Kaiserslautern besonders wohl zu fühlen. 20 Storchenpaare haben in der westpfälzischen Ortsgemeinde ihre Nester gebaut. So viele wie nie zuvor. Hier gibt es einen Beitrag der Landesschau Rheinland-Pfalz zu den Störchen in Katzweiler:

++ Großer Schaden nach Brand in Gaststätte in Siegelbach ++

7:40 Uhr

Bei einem Brand in einer Gaststätte im Kaiserslauterer Stadtteil Siegelbach ist am Wochenende ein großer Schaden entstanden. Nach Angaben der Polizei hatten die Gaststättenpächter das Feuer selbst entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Brand löschen und verhindern, dass das Feuer auf andere Gebäude übergriff. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizei schätzt, dass der entstandene Schaden im fünfstelligen Bereich liegt. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 0631 369 2620 oder per E-Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de



++ Berliner Ring in Pirmasens teilweise gesperrt ++

7:20 Uhr

Der Berliner Ring in der Innenstadt von Pirmasens ist ab heute teilweise gesperrt. Grund: Dort wird eine Haltestelle barrierefrei ausgebaut, das geht nach Angaben der Stadtwerke nicht ohne Sperrung. Zwischen der Simter- und der Kirchbergstraße in Pirmasens können deshalb bis zum Ende der Bauarbeiten am kommenden Montag keine Autos und Busse fahren. Die Busse fahren eine Ausweichstrecke, für Autos ist eine Umleitung eingerichtet.



++ Marlon Ritter: FCK-Sieg in Kiel "kein Wunder" ++

07:08 Uhr

Für den FCK hätte das Wochenende kaum besser laufen können: Die Roten Teufel haben beim Aufstiegsaspiranten Holstein Kiel gewonnen - und weil sowohl Hansa Rostock als auch Wehen Wiesbaden ihre Spiele verloren haben, ist der FCK auf Platz 15 geklettert. Für Marlon Ritter, überraschend nur als Joker aufgeboten, ist der Erfolg bei Holstein Kiel überraschend, aber kein Wunder. Mehr dazu gibt es hier:

++ Einbrecher greifen in Pirmasens Bewohner an ++

6:34 Uhr

Bei einem Einbruch in Pirmasens haben am Samstagabend Diebe einen Hausbewohner angegriffen. Nach Angaben der Polizei kam der Bewohner während des Einbruchs zurück nach Hause. Als er im Treppenhaus auf einen der Einbrecher stieß, soll ihm dieser mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben. Danach sei er gemeinsam mit seinem Komplizen geflüchtet. Bei ihrem Einbruch sollen die Diebe ein Schmuckstück mit einem Wert im mittleren vierstelligen Bereich erbeutet haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.



++ Wieder Streik bei der Telekom ++

6:32 Uhr

Heute streiken wieder Mitarbeitende der Telekom – auch in der Niederlassung Kaiserslautern. Die Gewerkschaft ver.di hatte bereits in den vergangenen Wochen mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen, jetzt sind Beschäftigte von weiteren Tochterfirmen dazu gekommen. Das könnte zur Folge haben, dass Kunden der Telekom in der Westpfalz heute vergeblich auf Servicemitarbeiter warten und dass auch Bauarbeiten am Glasfasernetz nicht weiter geführt werden. Ver.di fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem zwölf Prozent mehr Lohn. In Kaiserslautern arbeiten für die Telekom rund 50 Menschen.



