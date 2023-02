Endlich wieder "Ramstein Ralau!"

Für Närrinnen und Narren in der Westpfalz war es das Comeback des Jahres: Der große Westricher Fastnachtsumzug in Ramstein. Etwa 15.000 Menschen waren vor Ort, berichtet die Polizei.

In Ramstein war im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle los. Dafür sorgten aber nicht nur die Teufel und Hexen, die man an vielen Ecken sah. Die zweijährige Corona-Pause und die Tatsache, dass viele kleinere Umzüge in der Umgebung ausgefallen sind, ließen die Närrinen und Narren in Scharen nach Ramstein kommen.

Bruchkatzen Ramstein wie immer vorne dabei

Um kurz nach 14 Uhr ging es los am Congress Center in Ramstein, bei bestem Wetter mit viel Sonnenschein und angenehmen 15 Grad. Dem ein oder anderen wird es da unter dem Kostüm eventuell etwas warm geworden sein.

Die Führung des Westricher Fastnachtsumzuges übernahmen die Bruchkatzen, die den Umzug - wie immer - veranstaltet haben. Den Ramsteiner Karnevalverein erkannte man gut an dem Wagen mit der großen schwarzen Katze darauf.

Traditionell der erste Wagen beim Westricher Fastnachtsumzug: die Bruchkatze des "Bruchkatze e.V." in Ramstein. SWR

2,5 Kilometer Fasching pur durch Ramstein

Auch die US Air Base Ramstein durfte nicht fehlen. Die USAFE Marching Band sorgte für ordentlich Rhythmus und gute Laune auf der gut 2,5 Kilometer langen Umzugsstrecke. Aber für gute Laune musste eigentlich gar nicht gesorgt werden, denn die Menschen auf und neben der Straße feierten ausgelassen.

Für den Fastnachtsumzug in Ramstein gab es auch extra ein Sicherheitskonzept. Das musste es auch geben, da viele kleinere Umzüge in der Umgebung ausgefallen waren und einige Menschen mehr nach Ramstein gepilgert waren.

"Endlich wieder feiern!"

Ob als Giraffe, Hippie, Flamingo, Pirat, Einhorn, Tiger, Musketier, Indianer oder Teufel und Hexe - dass die Sehnsucht nach den ausgelassenen Feierlichkeiten in Ramstein groß war, war an jeder Ecke zu spüren.

"Nach so langer Pause muss endlich mal wieder Spaß und Action dabei sein."

"Endlich wieder feiern, endlich wieder raus", sagte ein Mann mit strahlendem Gesicht. Überall, wo man hinschaute, lachten und sangen die Menschen. Insgesamt 75 Wagen und Fußgruppen waren unterwegs. Und immer wieder war zu hören: