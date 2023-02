per Mail teilen

In Trier sind die Narren am Fastnachtsdienstag wieder in Schlangenlinien durch die Straßen gesprungen. Um 14:11 Uhr ging es los mit dem traditionsreichen Umzug, der den Winter verabschiedet. SWR-Reporter Ansgar Zender war mittendrin im Getümmmel der mehreren zehntausend Frohgesinnten.