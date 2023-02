Rosenmontagszug in Mainz rollt

per Mail teilen

Nach zwei Jahren Corona-Pause werden in Mainz zum heutigen Rosenmontagszug mehr als eine halbe Million Menschen erwartet. Pünktlich um 11:11 Uhr ist der Zug gestartet.

Als erste Zugnummer setzte sich bei sonnigem Wetter die Mainzer

Rittergilde in Bewegung. Das Motto des Zuges lautet in diesem Jahr: "In Mainz steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz!"

Der Mainzer Rosenmontagszug Uhr im Live-Stream

Auf einer Strecke von sieben Kilometern zieht der Zug durch die Mainzer Innenstadt. Mit dabei sind mehr als 9.000 Aktive, darunter Gardisten, Musiker, Fahnen- und Schwellkoppträger. Zur politisch-satirischen Fastnacht gehören auch die Motivwagen des Mainzer Carneval-Vereins MCV.

Impressionen vom Mainzer Rosenmontagszug 2023

137 Zugnummern und 1.000 Polizeibeamte

Insgesamt gibt es 137 Zugnummern. Darunter auch fünf, die mit Superlativen aufwarten können. Für die Sicherheit beim Rosenmontagszug sorgen nach Polizeiangaben mehr als 1.000 Beamte in Uniform und Zivil.

Nach Mitteilung der Bundespolizei reisten bereits am Morgen viele Besucherinnen und Besucher mit dem Zug an den Mainzer Bahnhöfen an. Bislang sei der Anreiseverkehr ohne Probleme verlaufen.