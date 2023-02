per Mail teilen

Der Veilchendienstag bildet traditionell den Abschluss der Karnevalssaison. Auch an diesem Tag finden Umzüge statt. Der größte im nördlichen Rheinland-Pfalz ist im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis. In diesem Jahr feierten bei herrlichem Wetter dreimal so viele Narren und Jecken wie Anwohner mit.