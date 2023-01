Wegen vieler abgesagter Fastnachtsumzüge in der Pfalz

In der Pfalz sind viele Fastnachtsumzüge abgesagt worden, in Ramstein findet er aber statt. Kommen jetzt alle in die Westpfalz? Wird es dort dann vielleicht zu voll und der Umzug muss doch abgesagt werden?