Lars-Henrik Wacker ist Redakteur im SWR Studio Kaiserslautern und setzt für Web und Hörfunk vor allem Themen aus Kaiserslautern und der Region um.

Seit Dezember 2024 ist Lars-Henrik Wacker als Multimedia-Redakteur Teil des SWR Studios Kaiserslautern. Er ist dabei als Reporter in der Westpfalz unterwegs und berichtet für die Hörfunkwellen des SWR und schreibt auch Online-Artikel für SWR Aktuell.

Lars-Henrik Wacker SWR

Meine Heimat

Ich komme gebürtig aus Kaiserslautern. Aus beruflichen Gründen habe ich für ein paar Jahre in Sachsen und Nordrhein-Westfalen gelebt. Dort habe ich mich vor allem als TV- und Radio-Journalist weiterentwickelt. Jetzt bin ich aber wieder zurück in Kaiserslautern und bringe meine multimedialen Erfahrungen mit ein.

Mein Antrieb

Ich möchte hinter die Kulissen schauen und Sachverhalte verständlich, seriös und unabhängig präsentieren. Und der SWR bietet die verschiedenen Plattformen – vom Radio über das Fernsehen bis zu einem vielseitigen Online-Programm.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Als Reporter bin ich offen für alle Themen. Ich gehe mit dem Zeitgeschehen und komme zu den Menschen in der Westpfalz.

Journalistisch prägend für mich war

Das war wohl meine gesamte TV-Zeit in Hoyerswerda, in der Lausitz. Dort habe ich gelernt, aus wenigen Ressourcen möglichst viel zu machen – und auch Verantwortung zu übernehmen. Ich musste zum Beispiel allein von einem Amok-Alarm an einer Berufsbildenden Schule berichten. Mit einer veralteten Kamera und einem relativ schweren Stativ ging es dann raus zum Dreh. Vor Ort musste ich dann in der unübersichtlichen Lage den Überblick behalten. Das war schon eine Herausforderung – ist mir aber gut gelungen.