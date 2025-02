In Kaiserslautern geht die Suche nach einem geeigneten Platz für einen Skaterpark in der Innenstadt weiter. Die Stadt baut nun eine Anlage auf dem Parkplatz hinter dem Albert-Schweitzer-Gymnasium. Eine dauerhafte Lösung ist das aber noch nicht.

Jugendliche wünschen sich schon lange einen Ort, wo sie sich in der Innenstadt von Kaiserslautern aufhalten können. Nach einer Befragung der Stadt hat sich der Wunsch einer Skateanlage durchgesetzt. Seither sucht die Stadt nach einer Lösung für die Umsetzung. Auf dem Parkplatz Lauterstraße/Benzinoring - hinter dem Albert-Schweitzer-Gymnasium - soll nun Anfang Mai eine Anlage aus Holz entstehen. Zunächst provisorisch für sechs Monate, danach will die Stadt prüfen, ob dort eine dauerhafte Anlage gebaut werden kann.

Hier will die Stadt Kaiserslautern eine provisorische Skateanlage aufbauen. SWR

Stadt Kaiserslautern will Erkenntnisse gewinnen

Einen ersten Test hat die Stadt mit der Uni 2024 in der Löwenstraße in der Nähe der Fußgängerzone gestartet. Doch im sogenannten "Loch" an einem Parkhaus, war es schlicht zu laut für die Anwohner. Deshalb hat sich diese Option nicht durchgesetzt und die Anlage ist wieder abgebaut worden. Nun geht es auf den Parkplatz hinter dem Albert-Schweizer-Gymnasium - in unmittelbarer Nähe zum Rathaus.

Für die Stadt geht es darum, weitere Erkenntnisse über den Standort zu sammeln. "Die Lärmthematik dürfte aus unserer Sicht wegen des größeren Abstands zu den angrenzenden Schulen und den unmittelbar angrenzenden Straßen bei weitem nicht so relevant sein, wie am bisherigen Standort, dem sogenannten "Loch".

Der Rathausvorplatz in Kaiserslautern ist schon lange beliebt bei Skatern. SWR

Platz vor dem Rathaus Kaiserslautern bei Skatern beliebt

Die Skater haben in Kaiserslautern allerdings einen anderen Favoriten. Der Rathausvorplatz ist seit Jahren ein beliebter Treff für Skater. Aus Sicht der Skater bietet der ebene Untergrund gute Voraussetzungen für den Aufbau der Skateanlage. In einer Petition hat sich die Skatercommunity deshalb für eine Anlage auf dem Platz vor dem Rathaus stark gemacht.

An dieser Stelle, vor dem Rathaus Kaiserslautern, könnten sich die Skater eine dauerhafte Skateanlage vorstellen. SWR

Für die Stadt kommt der Rathausvorplatz nicht in Frage

Die Stadt will den Rathausvorplatz aber nicht für die Skater hergeben. "Eine dauerhafte Einrichtung einer baulich auf lange Zeit angelegten Skateranlage auf dem Rathausvorplatz ist unter anderem schwierig mit den Belangen des Denkmal- beziehungsweise Umgebungsschutzes in Einklang zu bringen. Zudem ist der politisch beschlossene Prozess der Gesamtüberplanung des Rathausareals noch nicht abgeschlossen", heißt es von der Stadt.

Als Kompromiss entsteht nun auf dem Parkplatz - quasi hinter dem Rathaus - die provisorische Anlage. Tim Kopta, der Vorsitzende des Vereins "Skate Rats Kaiserslautern" freut sich trotzdem auf den neuen Skatepark in der Innenstadt: "Wir haben eine Vorlage vom Park bekommen und die sieht super aus."

Stadt Kaiserslautern will Fläche für Jugendliche schaffen

Im Sommer 2024 hat die Stadt Kaiserslautern versprochen, eine Skateanlage in der Innenstadt zu bauen. Für die provisorische Anlage hat sie das Geld zusammen. So stammen die finanziellen Mittel aus dem Programm "Modellvorhaben Innenstadtimpulse". Ob der Standort auf dem Parkplatz hinter dem Albert-Schweitzer-Gymnasium nun geeignet ist, muss die Testphase ab Anfang Mai zeigen.