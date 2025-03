In Teilen der Westpfalz lässt die gelbe Tonne auf sich warten

In der Stadt Kaiserslautern ist die gelbe Tonne auf dem Vormarsch. Doch häufig wird in der Westpfalz der Plastikmüll noch immer im gelben Sack entsorgt. Das betrifft vor allem die Kreise.

Wer setzt bereits auf die gelbe Tonne und wo gibt es noch gelbe Säcke? Hier gibt es eine Übersicht - eingeteilt in Landkreise und kreisfreie Städte.

Donnersbergkreis

Kreis Kaiserslautern

Kreis Kusel

Kreis Südwestpfalz

Kaiserslautern

Pirmasens

Zweibrücken

Im Donnersbergkreis kommt aktuell noch der gelbe Sack zum Einsatz. Das ist vertraglich geregelt - und zwar bis Ende 2026. "Ob danach auf die Tonne umgestellt wird, ist noch zu prüfen", heißt es von der Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden.

Gelbe Tonne im Kreis Kaiserslautern in der Warteschleife

Im Kreis Kaiserslautern wird der Plastikmüll weiterhin im gelben Sack entsorgt. "Die Umstellung auf die gelbe Tonne ist jedoch als Prüfauftrag Bestandteil des aktuell in Umsetzung befindlichen Abfallwirtschaftskonzeptes 2025-2029", heißt es vom Kreis. Allerdings steht noch nicht fest, wann die gelbe Tonne kommen soll. Laut Kreisverwaltung wäre eine Systemumstellung auf die Tonne zum 01.01.2028 möglich. Allerdings braucht es - neben der Ausschreibung und Vergebung der Aufträge - auch grünes Licht aus der Politik für die Einführung der Tonne.

Kreis Kusel macht mit dem gelben Sack weiter

Im Kreis Kusel hat sich jüngst der Kreistag mit der Entsorgung von Plastikmüll beschäftigt. Mit dem Ergebnis: Das bisherige System bleibt bestehen. Somit wird der Plastikabfall weiterhin im gelben Sack alle 14 Tage von der Müllabfuhr abgeholt - und das mindestens noch bis zum 31.12.2028.

Kreis Südwestpfalz lässt Nutzung der gelben Tonne offen

Im Kreis Südwestpfalz kommt die Tonne nicht zum Einsatz. Der Kreis setzt stattdessen weiterhin auf den gelben Sack. "Ob und bis wann die gelben Tonnen eingeführt werden, ist nicht entschieden", heißt es vom Kreis.

Stadt Kaiserslautern verteilt gelbe Tonnen

Beim Einsatz von gelben Tonnen sind die kreisfreien Städte in der Westpfalz schon weiter, so zum Beispiel Kaiserslautern. Seit 2022 gibt es die Tonne schon in den Ortsbezirken. Seit Februar wird die gelbe Tonne auch in der Innenstadt Kaiserslauterns verteilt. "Die Verteilung soll Ende März 2025 abgeschlossen sein, so dass es dann im gesamten Stadtgebiet keine gelben Säcke mehr gibt", heißt es aus dem Rathaus.

Mehrere gelbe Tonnen in verschiedenen Größen stehen am Straßenrand und warten auf Entsorgung. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Stadt Pirmasens hat Tonne und Säcke

Etwas uneinheitlich sieht die Lage in der Stadt Pirmasens aus. Seit 2022 gibt es in den Ortsbezirken und Stadtteilen Erlenbrunn, Fehrbach, Gersbach, Niedersimten, Winzeln, Windsberg, Ruhbank und Sommerwald die gelbe Tonne. In der Pirmasenser Innenstadt und auch im Stadtteil Hengsberg kommt dagegen weiterhin der gelbe Sack zum Einsatz. Wann Pirmasens komplett auf die gelbe Tonne umstellt, ist nicht bekannt.

Stadt Zweibrücken setzt weitestgehend auf die gelbe Tonne

Die Stadt Zweibrücken hat die gelbe Tonne im Einsatz. Sie wurde zum 01.01.2021 im Stadtgebiet eingeführt. Mittlerweile ist sie fast überall im Einsatz, außer im Innenstadt-Kerngebiet. "Dort fehlt nämlich die Stellfläche und auch die Fahrzeuge kommen nicht durch", heißt es von der Stadt. Daher kommt weiterhin der gelbe Sack zum Einsatz.