Gärtner aus der Westpfalz geben Tipps für den Frühlingsanfang

Mit dem Start in den Frühling beginnt auch wieder die Zeit, um im Garten oder auf dem Balkon etwas Neues zu pflanzen. Damit das auch gelingt, geben Garten-Experten aus der Westpfalz nützliche Tipps.

Pflanzen im Garten

Obst und Gemüse im Garten

Pflanzen, Obst und Gemüse auf dem Balkon

Was jetzt im Garten zu tun ist

Wer einen Garten hat, der sollte den Boden nach dem Winter richtig vorbereiten. Heißt konkret: Unkraut und alte Pflanzenreste entfernen und das Beet düngen, empfiehlt Rainer Janke, Inhaber von Blumen Janke aus Weilerbach: "Organische Dünger sind dafür besonders gut geeignet. Sie sind nicht aus chemischen, sondern natürlichen Bestandteilen, die dem Pflanzenwachstum zugute kommen."

Blühende Pflanzen machen den Garten im Frühling schön

Zum Frühlingsanfang passen blühende Pflanzen wie Osterglocken, Hyazinthen oder Zwiebelpflanzen. "Was noch länger blüht, sind Stiefmütterchen, Gänseblümchen oder auch Nelken. Die halten die kommenden zwei bis drei Monate", sagt Rainer Janke und fügt hin zu: "Wir haben jetzt auch die richtige Zeit für Bäume und Sträucher." Wichtig ist dabei die richtige Wahl des Standorts. Das heißt: Darauf achten, ob die Pflanze in den Schatten oder in die Sonne muss.

Auch in diesem Jahr werden wieder Stiefmütterchen gepflanzt. SWR

Obst und Gemüse im Garten anbauen

Der Frühling eignet sich auch für den Obst- und Gemüseanbau: Erdbeeren, Mairüben, Möhren, Radieschen, Wirsing, Rucola oder auch Spinat. Janne Rieser, Gründerin von den "Gemüslichen" aus Olsbrücken, sagt, dass das alles jetzt gepflanzt werden kann. Wichtig ist der Blick auf die Temperaturen, die gerade um Ostern noch schwanken können. Janne Rieser empfiehlt, das Obst und Gemüse bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt mit Vlies abzudecken.

Wer Erdbeeren anbaut, braucht Wasser. SWR

Und friert das Obst oder Gemüse doch mal, gilt laut Rieser: "Nicht anfassen, so lange sie gefroren sind, weil dann die Zellstruktur verletzt werden kann." Zur Zeit müssen die Pflanzen auch gegossen werden. "So ein trockenes Frühjahr haben wir auch noch nicht erlebt", meint Janne Rieser. "Sie müssen feucht sein, dürfen aber nicht zu nass werden." Bei einem Gewächshaus empfehlen die "Gemüslichen", tagsüber kräftig zu lüften.

Auf dem Balkon geht auch viel

Der Frühling bietet auch viele Möglichkeiten für den Balkon und die Terrasse. "Primeln, Viola oder Hornveilchen, dafür ist jetzt gerade die Saison", meint Jürgen von Blohn, der Geschäftsleiter der Gärtnerei Hanns aus Kusel. Im Verlauf des Frühlings ist dann auch die Zeit für Geranien, Petunien und Margeriten. Wichtig für alle ist laut von Blohn aber die richtige Erde.

Geranien - immer ein schöner Anblick. Colourbox

"Die Erde soll eine gute Humuserde sein. Torffreie Erden bieten sich auch an", meint Jürgen von Blohn. Und auch auf dem Balkon oder der Terrasse ist Frostschutz in Form von Vlies oder einem Gewebe sinnvoll. "Das hilft bei Temperaturen von Minus zwei bis Minus drei Grad. Kälter sollte es jetzt aber nicht mehr werden", meint von Blohn.