Fans und Prominente drücken dem 1. FC Kaiserslautern die Daumen

Vor dem wichtigen Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend (20:30 Uhr) stellen sich viele Fans und Prominente die Frage: Schafft der FCK die Rückkehr in die 1. Bundesliga? Wir haben nachgefragt.

Noch acht Spiele sind es im Saisonendspurt der 2. Fußball-Bundesliga. Kaiserslautern ist aktuell auf Tabellenplatz 4 mit 43 Punkten. Knapp davor befinden sich Paderborn (45), Köln (47) und Hamburg (48). Somit leben die Chancen auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga noch. Die Pfalz hofft, dass der 1. FCK nach dem Abstieg 2012 wieder in die Bundesliga zurückkehrt.

Heimspiel des FCK gegen Düsseldorf ist wegweisend

Auf die Unterstützung der Fans gegen Fortuna Düsseldorf kann die Mannschaft setzen. Zum Top-Spiel am Samstagabend ist das Fritz-Walter-Stadion bis unter das Dach gefüllt. Lautern braucht die Punkte, um am Spitzentrio dran zu bleiben. FCK-Ikone Mario Basler warnt deshalb: "Sollten wir das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf nicht gewinnen, dann haben sich die Aufstiegsträume erledigt."

Basler drückt dem 1. FC Kaiserslautern die Daumen, sieht aber andere Teams im Vorteil: "Für mich steigt der HSV sicher auf. Die Kölner sehe ich auch stärker als den FCK. In der Relegation wäre es möglich. Aber ich schätze die Chancen auf 30:70, dass der FCK aufsteigt." Der 56-Jährige wird die FCK-Spiele von der Couch verfolgen: "Im Stadion wird man oft abgelenkt, durch Autogramme oder Bilder. Ich will beim Fußball meine Ruhe haben."

Martin Wagner glaubt an den Aufstieg des FCK

Aus der Ferne drückt auch eine andere FCK-Ikone die Daumen: Martin Wagner. Der Meister-Spieler von 1998 glaubt an die Rückkehr in die 1. Bundesliga. "Der FCK hat die Qualität und ein unglaubliches Feedback der Fans. Deshalb glaube ich, dass sie bis zum Ende alles reinhauen werden, um dieses Ziel zu erreichen", prognostiziert Martin Wagner.

Aus eigener Erfahrung weiß der 57-Jährige, was die Rückkehr des 1. FC Kaiserslautern in die Bundesliga für die Westpfalz bedeutet. "Das würde dem Verein, der Region und auch Fußball-Deutschland gut tun", sagt Wagner und fügt hinzu "Es wäre doch wieder schön, Bayern München, Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen bei uns verlieren zu sehen."

Autor Christian Baron ist beim FCK zwiegespalten

Ob der 1. FC Kaiserslautern in der Bundesliga viele Spiele gewinnen würde - daran zweifelt der Autor und FCK-Fan Christian Baron. Er findet die 2. Liga in der jetzigen Konstellation sogar attraktiver. "Schalke, Hertha, Düsseldorf, KSC - vielleicht sogar bald wieder Saarbrücken. Gegen die spielen wir doch viel lieber als gegen die ganzen Retorten-Vereine da oben", sagt Baron.

Aber auch Baron weiß, dass der FCK zum Inventar der 1. Bundesliga gehört. Auf 44 Jahre im Oberhaus kann der Verein zurückschauen. In der Ewigen Tabelle der 1. Bundesliga liegt der FCK auf Rang 11. Und sollte es in diesem Sommer wieder in Liga 1 gehen, würde das auch Christian Baron freuen: "Wenn es unbedingt der Aufstieg sein muss, werde ich auch die Mannschaft in der Stadt mit empfangen und gemeinsam mit allen drei Tage durchfeiern."

Kirchlicher Beistand für den FCK

Auch auf kirchlichen Beistand kann der 1. FC Kaiserslautern im Endspurt setzen. Die Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst, glaubt an den Aufstieg des FCK. "Schon lange standen die Chancen nicht mehr so gut wie in dieser Saison. Eine ganze Region drückt die Daumen. In der Mannschaft ist enorm viel Kampfeswillen spürbar. Insofern denke ich, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass der FCK aufsteigen kann", so Wüst.

Fans wünschen sich den Aufstieg des FCK

Und was sagen die Fans am Trainingsplatz des FCK? Sie wünschen sich den Aufstieg, sehen aber auch, dass es im Endspurt nicht einfach wird.