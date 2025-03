Die Stadt Kusel hat für dieses Jahr einige neue Veranstaltungen geplant. Damit soll die Innenstadt belebt und der Tourismus gestärkt werden, sagt Stadtbürgermeister Martin Heß.

Zum ersten Mal wird es vom 12. bis 21. April auf der Marktwiese eine Oster-Kirmes geben. Die Stadt kündigt ein Fest für die ganze Familie an, mit Fahrgeschäften und Buden. Zum Abschluss wird es auch ein Feuerwerk geben. Organisiert wird das Ganze aber nicht von der Stadt. "Das wird ein Schaustellerbetrieb aus der Region übernehmen", lässt Stadtbürgermeister Martin Heß (CDU) durchblicken.

Im Kusler Rathaus werden neue Veranstaltungen geplant. SWR

Thaifood-Festival kommt nach Kusel

Auch Kulinarisch möchte die Stadt neue Wege gehen. So ist in diesem Jahr ein zweitägiges Thaifood-Festival in der Innenstadt geplant. Am 24. und 25. Mai dreht sich dann am Kochschen Markt alles um die thailändische Kultur. Neben den Speisen sind auch Tanz- und Kampfsport-Vorführungen geplant. Die Stadt will damit zeigen, dass sie etwas zu bieten hat und Gäste anlocken.

Weinwanderung statt Weinfest in Kusel

Das Thema Wein soll in Kusel ebenfalls eine Rolle spielen. Für den Herbst ist deshalb eine Weinwanderung rund um Kusel geplant. Verschiedene Stände mit Weinen aus aller Welt sollen die Wanderung attraktiv machen. Dafür gibt es in diesem Jahr kein Weinfest in der Tuchfabrik. Laut Stadtbürgermeister Martin Heß wird das Weinfest aber wieder im nächsten Jahr stattfinden. Der Termin wird noch bekannt gegeben.

Seit 2024 ist Martin Heß Stadtbürgermeister in Kusel. SWR

Motorsportveranstaltung noch in der Warteschleife

Und dann arbeitet die Stadt im Hintergrund noch an einer Motorsportveranstaltung. "Da sind wir noch in Gesprächen mit Leuten aus dem Ralley-Bereich. Aber das braucht noch eine gewisse Zeit und Vorplanung. Da gibt es jetzt noch nichts Konkretes", sagt Heß.