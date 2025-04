per Mail teilen

In Kaiserslautern kann man ab jetzt nicht nur im FCK-Museum auf dem Betzenberg sondern auch in der Innenstadt auf Fußballgeschichte blicken. Denn dort wurde eine spezielle Fußball-Ausstellung eröffnet.

Die Originalschuhe von Fritz Walter, daneben die Torjägerkanone von Stefan Kuntz und die Trophäne von Hans-Peter Briegel steht auch in der Vitrine. Doch es gibt nicht nur besondere Ausstellungsstücke. Die Wanderausstellung "Fußballfieber - Fußballgeschichte(n) aus Rheinland-Pfalz" versteht sich als interaktive Familienausstellung. Interessierte können zum Beispiel über Guck-Löcher in die Fußball-Kabine schauen, bei einem Quiz einmal in die Rolle eines Schiedsrichters hineinschlüpfen oder auch das Fritz-Walter-Stadion nachbauen.

Zur Fußball-EM in Deutschland im vergangenen Jahr wurde die Ausstellung auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein ins Leben gerufen. Jetzt ist sie in Kaiserslautern angekommen - passend zum Geburtstag. Der Verein wird 125 Jahre alt. "Wir sind stolz darauf, dass wir eine große Geschichte in Rheinland-Pfalz hinterlassen haben und hoffentlich auch weiter hinterlassen werden ", betont FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

Rund 100 Gäste, darunter auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer, haben sich die Ausstellung in der Schneiderstraße 12 - unweit der Tourist Information - angeschaut. Ab kommenden Samstag (12. April) hat die Ausstellung für alle geöffnet - und zwar bis zum 31. Oktober.

Wanderausstellung: "Fußballfieber - Fußballgeschichte(n) aus Rheinland-Pfalz" Die Ausstellung hat am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr sowie zu den Heimspielen des 1. FC Kaiserslautern geöffnet. Erwachsene zahlen 5 Euro Eintritt. Ermäßigt kostet der Eintritt 2,50 Euro.

Weitere Aktionen zum 125-jährigen Jubiläum des FCK geplant

Die Ausstellung ist aber nur der Auftakt in das 125-jährige Jubiläum des 1. FCK. Weitere Veranstaltungen sind in den nächsten Monaten geplant. "Es wird ein Benefiz-Golfturnier und eine große Fanparty im Stadion geben. Wir freuen uns auf unser großes Vereinsfest am 14. Juni auf dem Fröhnerhof, im Nachwuchsleistungszentrum. Und der FCK wird auch beim Lautrer Altstadtfest vertreten sein", lässt FCK-Vorstand Wolfgang Erfurt durchblicken.