7:41 Uhr Stromausfall in der Südpfalz Ok, wer betroffen ist, wird das jetzt eher nicht lesen, höchstens mobil: In der Südpfalz ist in einigen Gemeinden der Strom ausgefallen. Bei der Polizei gingen um kurz vor halb sechs heute morgen erste Anrufe ein. Auf der Internetseite der Pfalzwerke heißt es, dass Teile der Stadt Wörth, Kandel, Jockgrim und Hatzenbühl betroffen sind. Wie viele Haushalte im Dunkeln sitzen ist noch unklar. Die Störung soll im Laufe des Morgens behoben sein.

7:20 Uhr Prozess um misshandeltes Baby vor dem Ende Zwar bin ich selbst nicht Mutter, bei solchen Berichten läuft es mir aber jedesmal kalt den Rücken herunter. In Speyer könnte heute nach fast einem halben Jahr der Prozess gegen ein Elternpaar beendet werden - Vater und Mutter sollen ihren sechs Monate alten Säugling schwer misshandelt beziehungsweise keine Hilfe geholt haben. Die Kollegen im Studio Ludwigshafen haben die ganze traurige Geschichte.

7:03 Uhr Erfolgreiche Übung: Polizei evakuiert Stadion von Mainz 05 Ja, die ganz Cleveren werden schon bemerkt haben, dass am Wochenende wegen der Länderspielpause gar keine Bundesliga war, aber: Die MEWA-Arena in Mainz war trotzdem Schauplatz eines spannenden Einsatzes. Bei einer Großübung der Polizei wurde trainiert, wie das Stadion im Notfall ohne Panik geräumt werden kann. Wir haben die Bilder dazu: Video herunterladen (56,7 MB | MP4)

6:49 Uhr Zeuge verhindert dreisten Diebstahl Aus der Abteilung "Kuriose Meldungen" vom Wochenende: In Zweibrücken hat ein Zeuge am Samstag einen Ladendiebstahl verhindert. Laut Polizei hatten vier Personen in einem Supermarkt den Kassierer abgelenkt. Derweil schob ein Komplize einen gefüllten Einkaufswagen voller unbezahlter Ware Richtung Parkplatz. Das fiel einem Zeugen auf, der die Täter ansprach. Die fünfköpfige Gruppe flüchtete mit einem Pkw, das Diebesgut blieb auf dem Parkplatz zurück.

6:34 Uhr Polizei stoppt Falschfahrerin auf der A61 bei Bingen Glück gehabt! Auf der A61 zwischen Bingen und Bad Kreuznach war in der vergangenen Nacht eine Falschfahrerin unterwegs. Lkw-Fahrer hatten die Autobahnpolizei alarmiert, die sperrte daraufhin die Strecke. Die Frau stoppte vor der Absperrung und gab laut Polizei an, sie habe selbst gemerkt, dass sie in der falschen Richtung unterwegs sei. Die Lkw-Fahrer bestätigten, dass sie sehr langsam gefahren sei und entgegenkommende Autofahrer per Lichthupe gewarnt hatte. Zwar behielt die Polizei den Führerschein der 74-Jährigen ein. Weil sie niemanden gefährdet hat, gibt es aber keine Strafanzeige, sondern "nur" ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit.

6:20 Uhr Tödliches Virus bedroht Kaninchen in der Pfalz "Das geht einem an die Gesundheit", "befallene Kaninchen sind wie im Fieberwahn", "ich war vielleicht ein paar Stunden zu spät" - es sind Aussagen, die betroffen machen, gerade wenn man ein Herz für Tiere hat. In der Pfalz sind etwa 200 Kaninchen gestorben, nachdem sie sich mit dem tödlichen RHD-Virus infiziert hatten. Falls ihr auch ein Kaninchen zu Hause habt oder jemanden kennt, der sich um die Nager kümmert, haben wir bei Instagram alles Wichtige zum RHD-Virus zusammengefasst:

6:03 Uhr 🌧 Das Wetter in RLP - es regnet wieder Der SONN-tag hat seinem Namen gestern mal wirklich alle Ehre gemacht! Zum Start in die neue Woche gibt es hingegen wieder klassisches Novemberwetter. Es bleibt aber zunächst noch recht mild. Video herunterladen (23,1 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Der Kita-Fachkräfteverband stellt am Vormittag die Ergebnisse einer Umfrage zum Kita-Zukunftsgesetz vor. Mehr als 1.000 Erzieherinnen und Erzieher aus Rheinland-Pfalz haben Fragen dazu beantwortetet, wie sich ihr Kita-Alltag verändert hat, seit das Gesetz in Kraft getreten ist. In Trier sind Proteste wegen des Solo-Konzertes von Till Lindemann angekündigt. Der Rammstein-Sänger stand unter Verdacht, junge Frauen sexuell missbraucht zu haben. Die Ermittlungen gegen den Sänger wurden inzwischen eingestellt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) lädt Vertreterinnen und Vertreter von jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz in die Mainzer Staatskanzlei. Dort findet am Mittag ein Austausch statt, an dem auch weitere Mitglieder der rheinland-pfälzischen Landesregierung teilnehmen.