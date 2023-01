++ Familie heizt mit Kohlegrill ++ Züge im Bahnhof Koblenz regelmäßig zu spät ++ Gewinnorientierte Pflegekonzerne ++

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Das wars - tschüss Es ist 10 Uhr. Ich sage Tschüss und Danke fürs Mitlesen und Mitmachen. Morgen versorgt euch hier an dieser Stelle meine Kollegin Iris Mack mit allem Wichtigen für Rheinland-Pfalz. Macht es gut und passt auf Euch auf!

9:50 Uhr Insektenpulver in Lebensmitteln - Das haltet ihr davon So, kurz vor Ende des Tickers an diesem Donnerstag geht mein Blick noch auf euer Voting zur Frage: Insektenpulver in Lebensmitteln - Ist das was für Euch? Die Antwort ist (Stand: 9:50) eindeutig: Für knapp 75 Prozent von euch ist das nix. Ich schließe mich an! Danke fürs Abstimmen!

9:34 Uhr Armutsstudie: Mehr als jedes fünfte Kind in RLP gefährdet In Rheinland-Pfalz war im Jahr 2021 einer Studie zufolge mehr als jedes fünfte Kind armutsgefährdet. Insgesamt waren demnach 143.647 und damit rund 21 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren im Land von Armut bedroht. Aus der Analyse der Bertelsmann Stiftung geht auch hervor, dass vor allem Kinder von Alleinerziehenden (44,1 Prozent) und Familien mit drei oder mehr Kindern (30,2) betroffen waren. In ganz Deutschland waren 2021 knapp 2,9 Millionen Kinder und Jugendliche von Armut bedroht. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 26.01.2023 um 8 Uhr.

9:13 Uhr Fernseh-Tipp "Zur Sache RLP": Gewinnorientierte Pflegekonzerne Die Kolleginnen und Kollegen von "Zur Sache Rheinland-Pfalz" setzen sich heute Abend mit einem Thema auseinander, das uns alle früher oder später in irgendeiner Form beschäftigt. Es geht um die Pflege und das Leben in Pflegeheimen. Zunehmend werden solche Heime Kritikern zufolge von rein gewinnorientierten Konzernen betrieben. Der rheinland-pfälzische Sozialminister Schweitzer sieht das kritisch: Mehr zu diesem Thema gibt es heute Abend im SWR Fernsehen ab 20 Uhr 15 bei "Zur Sache Rheinland-Pfalz".

8:14 Uhr Geplante Lauterbach-Entführung: Spurensuche in Mainz Zu Beginn der Woche hat die Bundesanwaltschaft mitgeteilt, dass das Oberlandesgericht Koblenz erneut Schauplatz eines bundesweit beachteten Prozesses sein wird. Es geht um eine mutmaßliche Terrorgruppe, die, laut Anklage, das politische System in Deutschland stürzen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) entführen wollte. Unter den Verdächtigen befindet sich Elisabeth R.. Eine ehemalige Mainzer Lehrerin. Mein Kollege Sebastian Grom hat sich auf Spurensuche begeben: Video herunterladen (14,1 MB | MP4)

7:42 Uhr Familie in Idar-Oberstein heizt Wohnung mit Kohlegrill Uiuiui. Bitte NICHT nachmachen: In Idar-Oberstein hat eine Familie gestern am späten Abend einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Nach Polizeiangaben war in der Wohnung der Familie die Heizung ausgefallen. Daher feuerte die Familie in der Wohnung einen Kohlegrill an. Die Folge: Zwei Erwachsene und fünf Kinder mussten ins Krankenhaus mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung. Experten warnen davor, geschlossene Räume mit Grills oder selbstgebauten Öfen zu heizen. Es besteht Lebensgefahr!

7:26 Uhr Insektenpulver in Lebensmitteln - lecker oder bääh? Wäre das was für Euch? Beim Leben in der Wildnis spielen Insekten eine große Rolle - jetzt dürfen Hausgrillen und Larven des Getreideschimmelkäfers bei uns in Lebensmitteln vorkommen. Zwar als Pulver, aber immerhin. Kommen bei euch direkt Fragen auf? Dann klickt hier mal rein, da klären wir unter anderem, ob es passieren kann, dass man Insekten isst, ohne es zu wissen. Mich interessiert jetzt aber natürlich auch, wie viele von euch denn Lebensmittel mit Insektenpulver essen würden: Lebensmittel mit Insektenpulver - Ja oder Nein?

6:58 Uhr Der Blick über die Landesgrenze Auch heute könnten wieder bundesweit Millionen Briefe und Pakete liegen bleiben. Grund: Die Gewerkschaft ver.di hat im Tarifstreit erneut zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen mit der Begründung, die Arbeitgeber hätten in der zweiten Verhandlungsrunde deutlich gemacht, dass sie nicht bereit seien, Reallohnverluste auszugleichen - und das, obwohl der Konzern einen Rekordgewinn über 8,4 Millionen Euro erwarte. Ver.di fordert für seine Mitglieder 15 Prozent mehr Gehalt sowie eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen für jedes Ausbildungsjahr um 200 Euro pro Monat - bei einer Laufzeit von einem Jahr. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) macht heute seinen Antrittsbesuch bei der Bundeswehr auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow in Sachsen-Anhalt. Nach Einblicken in die Schieß- und Gefechtsausbildung sind Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten geplant. Ex-US-Präsident Donald Trump darf seine Accounts bei Facebook und Instagram demnächst wieder nutzen. Das hat der Meta-Konzern mitgeteilt, zu dem die Netzwerke gehören. Trump war am 7. Januar 2021 von Facebook und Instagram verbannt worden. Einen Tag zuvor hatten Anhänger des früheren Präsidenten das US-Kapitol in Washington gestürmt. Trump wird vorgeworfen, die Menge aufgewiegelt zu haben.

6:27 Uhr Die aktuelle Verkehrslage im Land Ein paar Baustellen, aber ansonsten kommt ihr derzeit ohne größere Behinderungen durchs Land. Fahrt vorsichtig, wenn ihr unterwegs seid! Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:16 Uhr Der sportliche Rückblick Wir schauen kurz gemeinsam zurück auf zwei Sport-Ereignisse von gestern Abend: Ihr hattet es gestern an dieser Stelle beim Voting wohl schon geahnt! Die Heim-Bilanz des FSV Mainz 05 in der ersten Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund ist um eine Niederlage reicher. Die 05er verloren gestern Abend gegen den BVB zum Abschluss der Vorrunde mit 1:2. Damit geht Mainz 05 als Zwölfter in der Tabelle in die Rückrunde.

In der zweiten Liga wird es am Wochenende auch für den 1. FC Kaiserslautern wieder ernst. Dann starten die Roten Teufel mit dem Abendspiel am Samstag in Hannover in die Rückrunde. Deutsche Handballer verpassen WM-Halbfinale Bei der Handball-Weltmeisterschaft in Polen hat die deutsche Nationalmannschaft den Sprung unter die letzten Vier verpasst. Im Viertelfinale gegen Frankreich hieß es am Ende aus deutscher Sicht 28:35.

6:08 Uhr Das Wetter im Land am Donnerstag Heute wird es wieder etwas winterlicher in Rheinland-Pfalz: Nach einem trüben Start kann am Nachmittag ab einer Höhe von 300 bis 400 Metern Schnee fallen. Mit Höchstwerten zwischen minus zwei und plus drei Grad wird es recht kalt. Also, warm anziehen! Video herunterladen (5,4 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der rheinland-pfälzische Landtag debattiert über die Lage der Lehrerinnen und Lehrer an den Grundschulen im Land. Die CDU-Opposition will, dass die Pädagogen mehr Geld bekommen. Fakt ist: Andere Bundesländer locken bereits mit höheren Bezügen. Aus dem Bildungsministerium heißt es: Rheinland-Pfalz sei bei der Bezahlung ein konkurrenzfähiger Arbeitgeber. Weiteres Thema in der Landtagssitzung: Die Sicherheitsauflagen für Fastnachtsumzüge und deren Folgen.

Kritik an Pflegekonzernen - Gewinnmaximierung auf Kosten von Bewohnern und Pflegekräften? Orpea und Korian sind französische Konzerne, die auch in Rheinland-Pfalz immer mehr Seniorenheime betreiben. Doch Orpea ist in Frankreich stark in die Kritik geraten. Ein französischer Pflege-Experte wirft dem Konzern in einem Buch vor, dass dessen Streben nach höheren Gewinnen zu Lasten der Beschäftigten und Heimbewohner gehe. Und was bedeutet das für die Heime, die dem Konzern in Rheinland-Pfalz gehören? Dieser Frage sind die Kolleginnen und Kollegen von "Zur Sache Rheinland-Pfalz" nachgegangen. Heute Abend zu sehen im SWR-Fernsehen.

Wie in der Landeshauptstadt Mainz wird auch in Kaiserslautern am 12. Februar das Amt des Oberbürgermeisters neu besetzt. Heute Abend stehen die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl Rede und Antwort - bei einer Podiumsdiskussion im SWR-Studio Kaiserslautern. Wir übertragen die Diskussionsrunde im Livestream ab 18 Uhr.